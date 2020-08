5 znakova da ste u dobroj formi - iako niste izgubili kilograme

Stručnjaci kažu kako je moguće postići dobru fizičku kondiciju čak i ako ne izgubite na težini te da to nije razlog za zabrinutost jer ipak živite zdravijim životnim stilom

<p>Sve ste napravili kako treba. Jedete povrće, dižete utege, smanjili ste ili izbacili nezdravu hranu, no svaki put kad stanete na vagu, brojevi se ne miču ili su čak veći. Vaga vam laže, piše <a href="https://www.health.com/fitness/scale-weight-loss-progress?utm_campaign=health_health&utm_content=bestofevergreen&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_term=5f3d500ecf9f030001e2ecc0">Health.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vježbe koje možete raditi kod kuće</p><p>Postoje i drugi načini na koje možete provjeriti svoj napredak pa ne valja vjerovati samo vagi. Provjerite ovih pet pokazatelja da ste ipak u dobroj formi.</p><h2>1. Više ne žudite za lošom hranom</h2><p>- Kad ste se priviknuli na zdravu prehranu, želja za slatkom i procesiranom hranom se smanjila ili čak posve nestala. Možete istrenirati tijelo da žudi za zdravim grickalicama - kaže <strong>Mark Hyman</strong>, liječnik i direktor Center for Functional Medicine u Clevelandu. To zapravo znači da, ukoliko se radujete salati, to je odličan znak da ste na dobrom putu.</p><p><strong>Testirajte okusne pupoljke</strong></p><p>- Napravite listu pet vrsta hrane za kojom ste nekad žudjeli, pa nakon dva tjedna provjerite žudite li i dalje za istom tom hranom. Promjena se zbiva vrlo brzo - pojašnjava Hyman koji je napisao knjigu The Blood Sugar Solution: 10-Day Detox Diet.</p><p>- Ako jedete povrće, zdrave masnoće i proteine u svakom obroku, ustanovit ćete da na kraju nećete uopće željeti jesti lošu hranu - kazao je on.</p><h2>2. Posežete za težim utezima</h2><p>Konačno ste počeli dizati utege ili radite vježbe snage kako biste izgradili mišićnu masu koja topi masnoće. Evo radosnih vijesti: Brzo primjećujete napredak. Kod nekih ljudi dovoljno je svega nekoliko tjedana kako bi im porasla snaga.</p><p>- Obično je riječ o početničkom uspjehu. Nakon toga napredak se usporava, ali još je primjetan tijekom vremena - kaže certificirana specijalistica za snagu i kondiciju <strong>Kourtney Thomas</strong> iz St. Louisa.</p><p><strong>Testirajte snagu</strong></p><p>Opće je pravilo da ukoliko tijekom vježbanja pomalo podižete sve teži teret, mišići rade jače. To znači da ćete ubrzo moći podignuti sedam do 10 posto više težine, odnosno izdržati teže vježbe snage u duljem periodu. Primijetit ćete kako možete duži vremenski period provesti u izdržaju, i to samo nakon 14 dana vježbe.</p><p>Pokušajte koristiti specifične vježbe koje će vam kroz protek vremena pokazati koliko ste napredovali. No imajte na umu da fitness programi nisu uvijek linearni.</p><p>- Ostali pokazatelji su da imate više energije za tjelovježbu te bolju ravnotežu i koordinaciju tijela - istaknula je ona.</p><h2>3. Osjećate se odmorno</h2><p>- Tjelovježba neće potaknuti samo energiju tijekom dana, nego će utjecati na kvalitetu sna - kaže liječnica <strong>Marci Goolsby</strong> iz Women’s Sports Medicine Center iz New Yorka.</p><p><br/> Znanstvenici su ustanovili da ljudi s nesanicom koji se uključe u neki program tjelovježbe uspiju brže zaspati, duže spavaju i njihov je san dublji nego što je bio kad su počeli vježbati.<br/> - Samo nemojte u večernjim satima raditi vježbe visokog intenziteta u intervalima jer biste zbog toga mogli ostati budni - upozorila je.</p><p><strong>Prikupite podatke</strong></p><p>Tijekom nekoliko tjedana koristite aplikacije ili uređaje koji prate vaš san.<br/> - To će vam dati povratne informacije o tome koliko vam dugo treba da utonete u san i koliko u prosjeku provedete u REM fazi sna koja je najdublja faza. Kad primijetite pozitivne promjene, imat ćete više motivacije za nastavak vježbanja - kazala je.</p><h2>4. Promjene u apetitu</h2><p>Ako ste počeli češće posjećivati teretanu, možda ste primijetili da ste rjeđe gladni ili pak umirete od gladi češće. Tjelovježba može imati oba učinka i kod nekih ljudi rezultira gubitkom apetita, dok kod drugih ima obrnuti učinak.<br/> Ako je vaš cilj smršavjeti, osjećaj gladi nakon vježbanja može frustrirati. No možda vam treba više hrane kako biste uspješno trošili kalorije.</p><p>- Možda morate povećati unos hrane kako bi vaše tijelo imalo energije za tjelovježbu - kaže Thomas.</p><p><strong>Procijenite navike</strong></p><p>- Vodite bilješke o razinama gladi i prosječnom kalorijskom unosu tijekom dana. Ako primijetite da jedete više nakon teretane, to je u redu. No samo pripazite da u tom slučaju konzumirate pravu, cjelovitu hranu. Primjerice, 800 kalorija iz avokada ima posve drugačiji učinak na vaše tijelo od 800 kalorija iz gumenih bombona - kaže Hyman.</p><h2>5. Hlače vam drugačije stoje</h2><p>- Fokusirajte se na to kako se osjećate u osjeći. Sve dok primjećujete da je veličina zapravo nevažna, nećete se o tome pretjerano brinuti - kaže Thomas pojašnjavajući kako ne treba očekivati da ćete nužno tjelovježbom smanjiti konfekcijski broj, nego će vam samo odjeća možda bolje pristajati.</p><p>- Ako radim određeni tip vježbi, primjećujem da su mi hlače uže. No to ne znači da sam se udebljala, nego da sam izgradila mišićnu masu - kaže ona.</p><p><strong>Pogledajte u ogledalo</strong></p><p>Ako vam treba vizualni dokaz da vam se tijelo mijenja, fotografirajte se svaka dva tjedna noseći istu odjeću u isto doba dana. Naravno, ako vam to postane opsesija ili razlog za uzrujavanje, onda ne vrijedi ni pokušavati. Dovoljno je upamtiti kako ste se osjećali kada ste se odjenuli.</p><h2>Trebate li baciti vagu?</h2><p>- Nije dobro fiksirati se samo na brojeve koje pokazuje vaga, no to ne znači da je uzaludno vagati se - kaže <strong>May Tom</strong>, dijetetičarka Cal-a-Vie Health Spa iz Viste.</p><p>- Postojanje objektivnog cilja pomaže ljudima da se usmjere prema promjeni - kazala je.</p><p>To potvrđuju i istraživanja prema kojima ljudi koji se redovito važu gube više kilograma od onih koji se važu rijetko ili izbjegavaju vagu. Pa koliko često biste se onda trebali vagati? Najviše jedanput na tjedan.<br/> - To je moja uobičajena preporuka ako ljudi imaju osjećaj da im vaga pomaže u zadržavanju fokusa na ciljeve. Ako se važete češće, mogli biste postati frustrirani ukoliko ne vidite napredak - zaključuje Tom.</p>