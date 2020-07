Ove vje\u017ebe prakticirajte svaki dan. Ne\u0107e vam uzeti puno vremena, a rezultat \u0107e biti fantasti\u010dan. Osje\u0107at \u0107ete se bolje i poletnije, a i razbudit \u0107ete se za nekoliko minuta.

6 fantastičnih vježbi koje će vas oblikovati kao da ste išli u teretanu, a ostali ste u - krevetu

Ove vježbe prakticirajte svaki dan. Neće vam uzeti puno vremena, a rezultat će biti fantastičan. Osjećat ćete se bolje i poletnije, a i razbudit ćete se za nekoliko minuta...

<p>Ne želite imati obvezu odlazaka negdje na vježbanje, volite vježbati doma li nemate prostora. Za vas više nema izgovora. U nastavku donosimo šest vježbi kako oblikovati svoje tijelo i to u krevetu. </p><p>Ove vježbe su stvorene za one koji nisu zaluđeni vježbanjem, a svjesni su da je to jedini način kako svoje tijelo dovesti u formu. U ovom slučaju nema izgovora da nemate tenisice i opremu, jer možete ih izvoditi i u pidžami. </p><p>U videu pogledajte šest jednostavnih i učinkovitih vježbi zbog kojih ne morate izlaziti iz kreveta.<strong> </strong>Čim ujutro otvorite oči, odradite seriju vježbi, a kao rekvizit će vam poslužiti jastuk. </p><p>Ove vježbe prakticirajte svaki dan. Neće vam uzeti puno vremena, a rezultat će biti fantastičan. Osjećat ćete se bolje i poletnije, a i razbudit ćete se za nekoliko minuta.</p>