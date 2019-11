6 razloga zašto imate oveći trbuh, a većina nije zbog hrane

Mnogim ljudima je najteža stvar riješiti se masnog tkiva na trbuhu. Naša crijeva osjete svaki stres, promjenu hormona ili otpornost na inzulin, i zato je trbuh vjerojatno najteže mjesto s kojeg ćete skinuti višak. No, to opet ne znači da samo povećanje kilograma može uzrokovati poveći trbuh.

Hormoni, nadutost ali i neki drugi čimbenici također mogu biti uzrok da vaš trbuh ne izgleda baš onako kako biste željeli. Unatoč tome, možete poduzeti nekoliko koraka da se to ipak ne dogodi. Postoje različiti tipovi trbuha ali i način na koje ih možete tretirati kako biste se riješili viška masnih naslaga ili nadutosti.

1. Pivski trbuh

Pivski trbuh javlja se nakon godina svakodnevnog ili vrlo čestog ispijanja piva. Pivo je inače vrlo kalorično i može imati između 180 do 500 kalorija, ovisno o količini.

Povrh toga, pivo se pravi od hmelja, a hmelj sadrži fitoestrogene, biljne spojeve koji imaju slične učinke kao i ženski spolni hormon estrogen. Iako to nije dokazano, postoje nagađanja da fitoestrogeni u pivu mijenjaju način na koji tijelo skladišti masti na trbuhu.

Kako tretirati:

Pijenje piva sve manje i manje iz dana u dan kroz tjedan može koristiti vašem zdravlju i pomoći vam da smanjite kalorije i doprinesete mršavljenju. Ne možete li se odreći tog pića, razmislite o odabiru barem onoga koji ima manje kalorija.

Konkretno, nedavno istraživanje pokazalo je da je čaša crnog vina dobra za vaša crijeva i čak vam može pomoći da budete vitkiji.

Naravno, neizbježna je i promjena načina života, odnosno uvođenje vježbanja i smanjenja unosa kalorija te masne hrane.

2. Trbuh nakon trudnoće

Trudnoća drastično mijenja žensko tijelo, a trbuh se najviše ističe. Iako ste možda izgubili oko 13 kilograma nakon porođaja, vjerojatno ste najveći dio toga stekli tijekom trudnoće.

Kako ga tretirati:

Morate biti svjesni toga da gubitak kilograma nakon trudnoće može potrajati. Vašem je tijelu potrebno vrijeme da se oporavi od rođenja djeteta, a liječnici preporučuju da pričekate do postnatalnog pregleda, otprilike šest do osam tjedana prije nego što počnete mijenjati način prehrane ili primjenjivati oštri režim vježbanja.

Za početak, počnite jesti zdravo i piti puno vode tijekom dana, da bi ostali hidratizirani. Odviknite se od slatkiša i umjesto njih se odlučite za obroke s velikim brojem vlakana jer će vam pomoći u mršavljenju i pružiti vam energiju za tijekom dana.

3. Napet trbuh (stres)

Često zaboravljamo da stres može ozbiljno utjecati na naše tijelo, a posebno na crijeva. Stres dovodi do povišene razine kortizola, poznatog i kao hormon stresa, koji pridonosi skladištenju masti, posebno trbušnih masnoća kojih se često najteže riješiti. Stres također može dovesti do smanjenja oksidacije masti, procesa koji omogućava sagorijevanje masti kao energije. To znači da ne morate nužno konzumirati više hrane da biste dobili nove kilograme.

Kako ga tretirati:

Počnite upravljati svojim stresom tako da koristite metode poput dubokog disanja, odlaska u kratku šetnju. Također, biljni dodaci poput ashwagandhe i rodiole pokazali su se uspješnima u snižavanju razine kortizola. Međutim, ako već uzimate lijekove, uvijek biste trebali konzultirati sa svojim liječnikom prije uzimanja ovakvih dodataka.

Nutricionisti također preporučuju grickanje orašastih plodova ako primijetite da vam se trbuh povećava zbog stresa, jer su puni magnezija, a on pomaže u održavanju niske razine kortizola. Brokula je također izvrsna namirnica koju treba dodati svojoj prehrani jer sadrži folnu kiselinu koja pomaže u smanjenju stresa.

4. 'Hormonski' trbuh

Jedna od uobičajenih nuspojava menopauze je debljanje zbog fluktuacije hormona. Novi dokazi sugeriraju da pad razine estrogena može žene potaknuti da jedu više i manje vježbaju, što snižava brzinu metabolizma i povećava otpornost na inzulin, te otežava tijelu da probavlja šećer i škrob.

Hormoni također utječu na raspodjelu masti. Povećanje tjelesne težine u perimenopauzi često je povezano s odlaganjem masti oko trbuha i unutarnjih organa, umjesto kukova i bedara.

Kako ga tretirati:

Odlučite se za niskokaloričnu prehranu jer tijekom i nakon menopauze broj kalorija koje žena može sagorjeti tijekom dana opada. Jedite puno proteina koji vas čine dulje sitima, a ubrzavaju metabolizam i smanjuju gubitak mišića. Kvalitetan san je također ključan za postizanje i održavanje zdrave težine.

5. Nadut trbuh

Nadutost je oteklina ili osjećaj pritiska u trbuhu, a čak preko 70 posto ljudi redovito pati od istog. Nadutost može uzrokovati mnoštvo čimbenika, uključujući i sindrom iritabilnog crijeva, celijakiju, upalna bolest crijeva, endometriozu, ali i distenziju u trbuhu - vidljivo oticanje ili produženje trbuha.

U rijetkim slučajevima nadut trbuh također može biti znak nečeg ozbiljnijeg, primjerice karcinoma jajnika, pa ako takvo stanje potraje, potrebno je čim prije posjetiti liječnika opće prakse.

Kako ga tretirati:

Nutricionistica Natalie Lamb, tvrdi da možete poduzeti nekoliko koraka kako biste se riješili nadutosti. Posebno se preporučuje korištenje jabučnog octa prije svakog obroka za olakšavanje probavne funkcije. Također je važno smanjiti unos jednostavnih šećera i rafiniranih ugljikohidrata te jesti više vlakana.

Lamb predlaže i jedenje domaće juhe od kostiju ili da istu ubacite u klasična variva, te ostavite mahunarke da se njoj natapaju preko noći.

6. Naglašen trbuh zbog prekomjerne težine

Debljanje je obično rezultat lošeg omjera unesenih i potrošenih kalorija.

Kako ga tretirati:

Povećanje razine tjelesne aktivnosti jedan je od glavnih načina kako izgubiti prekomjernu težinu. Ne morate provoditi sate u teretani ili na trčanju, ali ako namjeravate provoditi aktivno 15 minuta svaki dan, to će vam mnogo značiti. Povrh svega, smanjenje kalorija koje unosite u organizam ključno je kada je u pitanju smanjivanje masnoća oko trbuha, piše The Sun.

