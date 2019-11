6 tihih znakova koji ukazuju na ozbiljne probleme s probavom

Kad vam dođe pacijent s tegobama, treba ga pregledati i obratiti pažnju na cjelokupno stanje organizma, a ne samo na jedan jedini simptom, upozorava internist prim. dr. Jadranko Jelić navodeći kako čitav splet različitih simptoma može ukazivati na tegobe vezane uz probavni sustav.

Te tegobe mogu biti posve bezazlene, no ima i onih koje će biti životno ugrožavajuće.

- Ako se čovjek prejeo graha sa svinjetinom pa mu je loše i osjeća se napuhnuto, možda nema ozbiljnih zdravstvenih tegoba nego se zaista samo prejeo i zbog toga ne treba trčati liječniku. No ako je primijetio krv u stolici, onda je vrijeme za hitan posjet ordinaciji. Zabrinjavajuće je i kad nelagodni simptomi potraju od sedam do 15 dana - upozorava prim. Jelić.

Gastroenterolozi su za menshealth.com otkrili na što obratiti pažnju kako biste bili sigurni da je sve s probavom u redu i koji su znakovi da je vrijeme za hitan odlazak liječniku.

1. Osjećaj knedle u grlu

Ako imate dojam da hrana ne klizi niz grlo lakoćom kojom je to nekad činila, odmah otiđite liječniku, osobito ako se osjećaj tijekom vremena intenzivira. Ponekad je teško progutati i običnu vodu.

- Bolovi kod konzumacije vode mogu biti ozbiljan pokazatelj gastrointestinalnih tegoba - objašnjava gastroenterolog dr. Jeffrey S. Crespin iz New Yorka. Dodao je kako će liječnik također provjeriti dolaze li uz probleme gutanja kašalj, promuklost, štucavica ili osjećaj sitosti nakon samo jednog zalogaja. To mogu biti pokazatelji raka jednjaka.

- No ove se tegobe mogu javiti i kod gastritisa ili kombinacije gastritisa s bakterijom Helicobacter pylori, pa valja biti oprezan kod traženja uzroka simptoma i svakako se ne povoditi za internetskim dijagnozama. Za to postoje stručnjaci koji su se školovali godinama, pa je najbolje njima prepustiti dijagnozu - objasnio je prim. Jelić.

2. Smrdljivi plinovi

Ispuštanje plinova je normalna pojava. Odrastao čovjek na dan ispusti oko dvije litre plinova, no problem je ako su povezani s ružnim nuspojavama.

- Ako su plinovi povezani s nelagodom u abdomenu, promjenom u aktivnosti crijeva ili neobjašnjivim gubitkom težine, vrijeme je za odlazak liječniku - istaknuo je gastroenterolog dr. John E. Burney iz Georgije. Kazao je i kako posebnu pažnju treba obratiti ako plinovi imaju izuzetno neugodan miris, jer to može biti povezano s parazitom giardijom u crijevima.

- Promjena mirisa stolice ili iznenadna pojava iznimno neugodnog mirisa stolice može ukazivati na porast broja bakterija truljenja u crijevima, a istovremeno takav simptom može biti rezultat alergije na hranu i čitavog niza različitih stanja. Važno ipak ako ste primijetili promjenu koja vas zabrinjava konzultirati se s liječnikom, savjetovao je dr. Jelić.

3. Hlače su vam iznenada preuske

Ako vam je teško zakopčati taj posljednji gumb na hlačama, a prije nekoliko dana niste imali takvih problema, možda nije samo riječ o naglom debljanju. Ukoliko vam se u tijelu gomilaju plinovi javlja se nadutost. Ona je ponekad rezultat prejedanja ili gutanja zraka. No iznenadna nadutost koja se javlja bez očitog uzroka, a prate je tegobe poput krvi u stolici ili bolova, razlog je za zabrinutost.

- Možda je samo problem u intoleranciji na mliječne proizvode, ali može biti i pokazatelj gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) ili sindroma iritabilnog crijeva (IBS), celijakije, konstipacije ili žučnog kamenca - navodi dr Burney.

4. Hlače su vam iznenada preširoke

Nagli gubitak težine može se javiti zbog niza uzroka, no dobar početak traganja za tim uzrokom je svakako probavni sustav.

- Gastroenterolozi se često susreću s ljudima koji su naglo izgubili na težini. U tim situacijama najprije treba isključiti rak crijeva, jednjaka i želuca - kaže dr. Burney.

5. Stolica je postala crna

Ako nakon velike nužde primijetite svježu crvenu krv, sigurno ćete otrčati liječniku. Možda niste znali, no krv u stolici može biti i crne boje.

- Krvarenje nikad nije normalna pojava kad govorimo o rektumu. Ako na toalet papiru uočite tragove svježe crvene krvi, možda je riječ o hemoroidima. To znači da su vam krvne žile u tom predjelu otekle, a to uzrokuje bol i svrbež - pojašnjava dr. Crespin. Liječnik obiteljske medicine može vam pomoći s tegobama koje uzrokuju hemoroidi, no ako je riječ o drugačijem tipu krvarenja ili je ono dugotrajno, posjetite gastroenterologa.

- Svatko s rektalnim krvarenjem koje prate i drugi simptomi, a stariji je od 40 godina, trebao bi otići na procjenu kod liječnika - ističe dr. Burney.

Prim. Jelić objašnjava kako kod većine simptoma valja pričekati nekoliko dana i vidjeti kako će se razvijati prije nego što pacijent ode liječniku.

- No u ovom slučaju, ako je stolica crne boje, onda može ukazivati na unutrašnje krvarenje i razlog je za hitan i neodgodiv odlazak u ordinaciju, upozorio je on.

6. Anemični ste

Željezo pomaže crvenim krvnim zrncima dostaviti kisik do tkiva u tijelu. Zbog nedostatka željeza možete osjećati umor i iscrpljenost, imate česte glavobolje, koža vam je žućkasta, gubite kosu i nokti su postali krhki. Internist može provjeriti razinu željeza u krvi običnim laboratorijskim testom iz krvi, no ako se pokaže da imate anemiju, možda biste trebali posjetiti i gastroenterologa.

- Manjak željeza može biti kronična bolest nastala zbog neprepoznatog krvarenja iz želudca ili crijeva, a uzrokuju ga razne bolesti poput raka, upalne bolesti crijeva, angiodisplazije krvnih žila i slično - kazao je dr. Burney.

