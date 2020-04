'Savršenstvo' na društvenim mrežama - ima i drugu stranu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Čudne' stvari u video pozivima koje bismo svi trebali znati...

Svi korisnici društvenih mreža, posebice Instagrama i Facebooka, ovih dana svjedoci su prepunog feeda savršeno ispečenog kruha ili pospremljenog ormara. Roditelji dijele aktivnosti koje rade s djecom, plan školovanja i raspored sati. Možda ste vi jedni od onih koji ste se zapitali 'Kako ti ljudi imaju volje, energije i vremena usredotočiti se na takve stvari dok se svijet suočava s pandemijom?', piše Psychology Today.

- Najprecizniji odgovor je da takvi ljudi samo imaju potrebu projicirati savršenu sliku kako bi se sami osjećali bolje, jer svi se suočavamo s istim strahovima - kaže Gordon Flett, doktor znanosti, profesor psihologije na Sveučilištu York u Torontu te dodaje da hvaljenje na društvenim mrežama pomaže, no samo kratkoročno.

- Ne kažem da ljudi koji objavljuju savršene slike iz svog karantenskog života namjerno stvaraju lažnu stvarnost na internetu. Manji dio njih doista predstavlja fikciju kao istinu, ali to su oni koji od toga zarađuju. Sumnjam da većina ljudi osjeća pritisak da budu savršeni ili da barem izgledaju tako. Taj pritisak potiče naša konkurentna kultura, a društvene mreže je pojačavaju te su izvrstan alat za to. Tako je došlo i do porasta perfekcionizma - kaže.

- Perfekcionisti imaju nerealno visoke standarde koje žele doseći, najčešće u profesionalnom životu, ali i na drugim poljima. Njihova samovrijednost gotovo isključivo se temelji na ispunjavanju tih standarda i svaku pogrešku ili nesavršeno izvršene ciljeve doživljavaju kao osobne propuste. Nažalost, često postižu vrlo malo zadovoljstva i ponosa čak i kad postignu svoje ciljeve. Perfekcionisti imaju tendenciju da budu samokritični prema sebi i drugima - tvrdi.

Više od svega, perfekcionisti se boje da nisu dostojni prihvaćanja ako ne nastave sa stvaranjem svoje 'savršene' slike.

Foto: Dreamstime

- Naše istraživanje pokazuje da nesigurni ljudi imaju potrebu projektirati savršenu sliku o sebi. Stoga ne čudi da smatraju da ih svjetska pandemija ne smije pokolebati te da moraju težiti savršenstvu čak i kad se svijet pretvorio u strašno mjesto. Njihovi internetski postovi odražavaju potrebu kako bi pokazali da su i dalje savršeni, iako se iza tih slika može skrivati ​​puno borbe, boli, tjeskobe, razdora i tuge, baš kao i kod onih koji nemaju tu potrebu - kaže Flett.

- Vi vidite savršenstvo, a ispod površine zapravo se krije očajnička borba da ne izgube kontrolu u poljuljanom svijetu, bilo da se radi o lijepom izgledu koji je trenutno zanemaren ili pokušaj da se uhvate u koštac s podučavanjem djece uslijed zatvaranja škola - kaže te dodaje da se neki zbog takvih objava osjećaju loše te se javlja zavist ili ogorčenost.

- Mnogi se samo pitaju 'Kako se svaki dan otuširati, odraditi posao od doma i ostati zdrav?' - kaže.

Istina je da su svi trenutno bore sami sa sobom. To je dio čovjekove prirode, raditi najbolje što može, pasti i opet ustati. Razlika je u tome što se svatko drugačije nosi sa problemom kojeg trenutno svi dijelimo. Pandemija nas prisilila da skinemo ružičaste naočale.

- I ovoj nesavršenosti, nalazimo ljepotu i otpornost. Moramo biti hrabri i prigrliti ono dobro - savjetuje.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Zašto nas psi ližu? Stručnjaci dekodirali što nam time govore

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa Robertom Knjazom: