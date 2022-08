Trenutci kad su shvatili da su se zaljubili: 'Rekao mi je da sam mu puno ljepša bez šminke'

Lijepo je shvatiti kako nekoga volimo, a ljubav je uzvraćena. Međutim, ponekad ljudi shvate da su zaljubljeni u situacijama u kojima su se to najmanje nadaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Kemija ljubavi

Nerijetko su i sami iznenađeni osjećajima koji su se pojavili prema nekome s kime se druže. Neki od njih iskreno su na mobilnoj aplikaciji Whisper rekli u kojim trenucima su oni to shvatili.

Evo kako je to bilo kod njih:

1. Shvatila sam to nakon što je on saznao da nemam autoosiguranje. Odvezao me na policiju i platio prvu ratu. Rekao je kako želi da budem sigurna dok se vozim vidjeti ga.

2. Nakon što je napokon pogledao u mene, a ne kroz mene vrativši se s putovanja od mjesec dana.

3. On nije mario što smo u usr.... okolnostima, samo mu je bilo važno to što smo zajedno.

4. Nakon što je pričala užasne dosjetke samo bi me razvedrila u trenucima moje depresije.

5. Ležali smo jedno kraj drugoga u potpunoj tišini i samo to što sam pored nje bilo je predivno.

6. Pogledala sam u mjesec i shvatila kako se više ne osjećam usamljeno.

7. Bila sam u kritičnom stanju u bolnici, a on se nije odvajao od mene.

8. Nakon što sam otišla prvi put njemu doma bez šminke, rekao je da sam tako puno ljepša.

9. Posvađali smo se jako i zbog pomisli kako ću ostati bez njega sam plakala kao beba. Tad sam shvatila :" Pa ja volim tog dečka".

10. Bilo je to dok smo ležali na kauču, a on me je zagrlio i nesvjesno ljubio vrh moje glave.

11. U trenutku dok mi se ispričavao zbog svoje pogreške.

12. Vidio sam je kako se smije od srca. U četiri godine prvi put sam vidio da je stvarno sretna. U tom trenutku sam pomislio: "Sra.., ja sam se zaljubio".

13. Nakon što sam je prvi put vidio. Njoj je duže trebalo da se zaljubi u mene, ali vrijedilo je čekati.

14. Bila sam jako uzrujana zbog nečega, tresla sam se i plakala. On me zagrlio i rekao da će sve biti uredu. Opustio me i tad sam znala.

15. Rekao mi je da ima samo jedan bubreg, a ja sam mu bez razmišljanja ponudila jedan svoj bude li trebalo.

16. Jednu noć smo četiri sata pričali na telefon, a on je na kraju rekao 'Mislim da mi se sviđaš'. Poklopio je i odmah nazvao provjeriti je li on to zaista izgovorio. On je moj anđeo sada.

17. Pokupio me nakon predavanja, bilo je kasno i nije mu bilo usput. Pogledala sam u njega kako vozi i shvatila da sam se zaljubila. Rekla sam mu to odmah.

18. Zaustavio je automobil, a na licu sam mu vidjela strah da će dobiti veliku kaznu. Tad sam znala da bi napravila sve kako bi mu pomogla, bilo mi je jasno da ga volim.

