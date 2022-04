6 znakova da su financije veliki problem u ljubavnom odnosu

Novac će nas usrećiti jedino ako imamo kontrolu nad njime, pa je tako i u vezi. Iako nam svima treba, novac lako može postati kamen spoticaja. Za mnoge je novac moć i status, no treba biti na oprezu. Ako idolizirate ljude s novcem, nećete ih vidjeti onakvima kakvi zapravo jesu. Donosimo 6 znakova na koje treba obratiti pažnju, ako primijetite da se vaša veza 'klima'.

1. Uspoređujete se s drugima

Lako je uspoređivati se s drugima - imam li novaca kao oni? Kakva je njihova kuća? Idu li njihova djeca u privatne škole? Kada svoj odnos uspoređujete s drugima, uvijek ćete se na koncu osjećati razočarano. Istina je da smo svi u različitim pozicijama, nismo svi imali iste prilike u životu.

2. Ne govorite o novcu

Ovo je jedna od najvažnijih tema u odnosu, svakako biste trebali definirati tko kako razmišlja o njemu. Hoćete li imati zajednički tekući i štedni račun? Imate li kredite? Hoćete li štedjeti i koliko ćete trošiti na zabavu, sve su to pitanja oko kojih biste se trebali dogovoriti u vezi.

3. Imate tajne oko novaca

Mnogi parovi kažu da skrivaju svoje potrošačke navike od partnera. Ovo na neki način može dati osjećaj izdaje. No, zato je i ovdje važna komunikacija, najbolje je iskreno priznati tko koliko troši i na što, bez međusobnog osuđivanja.

4. Odvajate novac i dijelite račune

Brak je partnerstvo, što znači da bi obje strane trebale biti uključene u financije. Ne koristite novac kao moć, već zajedno složite kućni proračun. Oboje imate svoje snove i planove, a ovaj način omogućit će vam lakše ostvarenje istih.

5. Imate različite financijske prioritete

Idealna je situacija kad su oboje odgovorni s novcem, tako da jedan ne mora paziti na ono što drugi troši. Svatko ima svoje obaveze, no ako jedan troši previše na zabavu, a drugi bi štedio, to su različiti financijski prioriteti, što znači da je potrebno sve to uskladiti.

6. Tajite da imate mnogo dugova

Novac je dobar sluga, no loš gospodar. Ako krijete svoje dugove od partnera, to znači da trebate porazgovarati o tome, jer ova situacija ne vodi ka dobrome. To je kao da lažete, stoga je jedina ispravna opcija priznati sve i zajednički riješiti situaciju, piše Yourtango.

