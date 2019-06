7 jednostavnih trikova s kojima ćete ispeći savršene krumpire

Evo na što biste trebali pripaziti da krumpir bude savršeno pečen:

1. Dobro ga posušite

Svakako biste trebali isprati krumpir da uklonite prljavštinu i ostatke, a možete mu pružiti i brzi 'piling' s četkom za povrće. No, višak vlage može prodrijeti u krumpir tijekom pečenja pa neće biti dobre teksture. Pobrinite se zato da na svakom krumpiru napravite nekoliko rupica nožem, pa se voda neće zadržavati.

Foto: Dreamstime

2. Nemojte ga zamotati u foliju

Mnogi kuhari vjeruju da je baš u aluminijskoj foliji tajna savršeno pečenog krumpira. Naime, upravo zbog vode (odnosno hidracije ili dehidracije) kora krumpira ispadne idealno ispečena a ako krumpire pečete u foliji sva vlaga iz njih kruži i vraća se pa će krumpir biti 'previše vlažan'.

3. Koristite žičani stalak za pečenje

Krumpir se mora peći do kraja, a najbolji način za to je da vrući zrak dođe do njega sa svih strana. Ako se peče u pećnici i samo s jednom stranom dodiruje vruću posudu, dio će ostati tvrd.

Stavite tanki žičani stalak unutar obrubljene posude za pečenje pa posudu stavite u pećnicu. Prije zatvaranja vrata pećnice provjerite ima li barem malo mjesta između svakog krumpira.

4. Pazite da pećnica nije prevruća

Niska temperatura i sporo pečenje - to je mantra koja je potrebna za savršeno pečeni krumpir. Ako imate dovoljno vremena, pecite ga na 90 stupnjeva nešto više od 45 minuta (vrijeme pečenja varirat će ovisno o veličini krumpira i njegovoj vrućini.) Nemojte pojačavati temperaturu jer ćete dobiti smećkastu koricu koja bi mogla mjestimično i izgorjeti.

5. Prekinite pečenje pa vratite na 10 minuta

Znate kada je meso savršeno spravljeno mjerenjem unutarnje temperature, a isto vrijedi i za pečeni krumpir. Koristite termometar za mjerenje temperature krumpira, a idealna je kad dosegne vrijednost između 205 i 212 stupnjeva.

Foto: Dreamstime

6. Ne utrljavajte ulje i sol

Ako prerano nauljite krumpire, korica im možda neće biti hrskava, a ni utrljavanje soli neće pomoći da dobijete što želite. Nakon što krumpir dosegne 205 stupnjeva izvadite posudu iz pećnice i očetkajte ju maslinovim uljem (ili s masti ako imate) i pospite sa soli. Vratite posudu u pećnicu na deset minuta - temperatura se neće popeti više od 2 ili 3 stupnja u to vrijeme, a ulje će osvježiti dehidriranu koru, piše portal Health.com.

7. Prije rezanja pustite da se malo ohladi

Za razliku od mesa, krumpir neće biti bolji kad odleži pa se mora odmah narezati.. Ako to ne učinite, zadržat će vodu koja u njemu još kuha i postati gumen. Brzo ubodite svaki krumpir nazubljenim nožem čim izvadite posudu iz pećnice.

MEGHAN I HARRY OBJAVILI NIKAD VIĐENU FOTKU SINA: 'Predivan si i zaslužuješ divan život'