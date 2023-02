7 načina da budete ranjiviji sa svojim partnerom - čak i ako vam se to čini veoma teško

Odnosi zahtijevaju da budemo ranjivi jedni prema drugima. Toliko se često govori o tome da je gotovo postalo poput pozadinske buke u svijetu savjeta za spojeve, zajedno s drugim otrcanim frazama poput 'komunikacija je ključna' i 'za veze je potreban naporan rad'...

POGLEDAJTE VIDEO: Odbila ga na prvom spoju

No unatoč tome što je to pomalo popularna riječ, ranjivost je složen koncept.

To je također karakteristika koja zapravo ne dolazi svima lako ili prirodno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Što znači biti ranjiv?

U vezama, biti ranjiv je čin pokazivanja nekome točno tko ste i kako se osjećate bez krinke, razmetljivosti ili obrane ega, izlažući se mogućnosti povrijeđenosti ili odbacivanja.

- Biti ranjiv znači da svjesno odlučujemo da se ne skrivamo - objašnjava terapeutkinja za parove Alicia Muñoz.

Ovo je također i vrlo riskantno, dodaje, jer ne možemo kontrolirati kako će drugi reagirati na nas. To podrazumijeva otkrivanje drugima tko smo doista, čak i ako nas ne mogu prihvatiti ili cijeniti našu kompleksnost, osuđuju nas ili nas odbacuju, a to može duboko zaboljeti.

Foto: Dreamstime

Kako bi lakše razumjeti kako ranjivost izgleda u praksi, Muñoz nudi primjer o tome kako se bebe nose s emocijama.

- Biti ranjiv s nekim znači riskirati da budete ono što ste zapravo. Kod beba je to jednostavno. One su same i 'svoje' bez napora. Tužne su i plaču. Osjećaju se sretno i smiješe se. Osjećaju bol i trzaju se, plaču... Boje se i traže utjehu. Bebe još nisu naučile skrivati sebe od drugih ili ono što osjećaju - objašnjava ona.

Kako naši mozgovi postaju sofisticiraniji, doživljavamo gubitke i razočaranja, te razvijamo osjećaj da smo odvojeni od drugih, učimo se predstaviti svijetu onako kako želimo da nas se doživljava. Naučimo se skrivati.

Kad smo tužni, smijemo se. Kada se osjećamo uplašeni, ponašamo se ravnodušno. Kad osjećamo ljubomoru, kažemo drugima da smo sretni zbog njih.

Kao što Muñoz ističe, ljudi se počinju boriti s ranjivošću jer se boje da će biti povrijeđeni - obično u obliku odbacivanja, osude ili izdaje drugih. Možemo početi glumiti hrabrost, ponašati se ravnodušno, potiskivati emocije ili ući u ulogu koja nam je namijenjena da se zaštitimo od ovih rizika.

- Ironija je u tome što kada to činimo, na kraju lišavamo sebe intimnosti, povezanosti, zajednice i ljubavi onih koji imaju propusnost i kapacitet da nas prihvate takve kakvi jesmo - kaže ona.

15 primjera emocionalne ranjivosti

Foto: Dreamstime

7 načina da budete ranjiviji u vezi

1. Upoznajte bolje svoj unutarnji svijet

Kako biste drugima pokazali svoje pravo ja, morate upoznati sebe. Ovo počinje s upoznavanjem sebe 'iza svojih zadanih stavova', prema Muñoz.

- Primijetite svoje reakcije kada se dogodi nešto pozitivno ili negativno - predlaže.

Ona preporučuje da provjerite kotač emocija i koristite ga kako biste identificirali koje vam se emocije javljaju tijekom dana.

- Dopustite si da primijetite kako se osjećate u različitim situacijama, prilagodite se svom tijelu i vježbajte naglas reći što iskreno osjećate o stvarima - kaže ona.

To može biti iznenađujuće snažno jer često ne dopuštamo da budemo ranjivi prema samima sebi.

2. Recite ljudima što doista osjećate o stvarima

Jednom kada budete više u kontaktu sa svojim emocijama, počnite ih komunicirati s drugima.

- Vježbajte govoriti što doista osjećate o stvarima, čak i ako se čini glupo - preporučuje Muñoz.

Nedostaje li vam jedan od starih prijatelja - pošaljite im poruku i obavijestite ih. Je li partner povrijedio vaše osjećaje jutrošnjim malim komentarom - recite im iskreno kako ste se osjećali. Stvarno uživate u druženju sa svojom sestrom - javite joj.

Foto: Dreamstime

3. Prihvatite rizik

Istina je da je dio ranjivosti prihvaćanje rizika od povrjeđivanja. To znači da ne možete uvijek čekati situaciju u kojoj ste savršeno sigurni ili sa sigurnošću znate da nećete biti osuđivani ili odbijeni.

- Uvijek postoji određeni stupanj rizika kada ste iskreni, otvoreni i ranjivi - kaže Muñoz.

Čak i ako ste ranjivi i to ne završi stvaranjem intimnosti i veze, ili nije dobro primljeno, to je u redu. To što ste ranjivi ne jamči da će stvari ići kako želite u svim vašim odnosima.

- Naučite prakticirati prihvaćanje ovih trenutaka i toleranciju na emocije koje mogu doći s njima. Radite na liječenju svojih rana vezanosti. Strah od napuštanja ili povrjeđivanja od strane drugih često proizlazi iz prošlih iskustava u kojima se upravo to dogodilo. Oni su ponekad poznati kao problemi privrženosti, a može pomoći istražiti te rane sa stručnjakom za mentalno zdravlje. Cilj je razviti ono što je poznato kao siguran stil privrženosti. Sigurno privržena osoba ima tendenciju da se mnogo više osjeća ugodnom s ranjivošću - prema licenciranoj bračnoj i obiteljskoj terapeutkinji Sabi Harouni Lurie.

Oni znaju da je u redu imati potrebu za drugima ili ovisiti o drugima, i cijene to što su potrebni zauzvrat, dodaje ona.

- Intimnost i ranjivost nisu izazov, budući da sigurno privržena osoba ima snažan osjećaj sebe i nije diktirana strahom od odbijanja ili strahom od gubitka sebe - ističe Sabi.

5. Zatražite povratne informacije od drugih

Tražiti od partnera, ili bilo koga drugog, da vam iskreno kaže svoje mišljenje o vama, vašem poslu ili ponašanju vrlo je ranjiv čin - ali također je nešto što može dovesti do veće intimnosti i odgovornosti u vašim vezama.

- Kada tražite povratne informacije, budite pristupačni i odgovorni - rekla je stručnjakinja Shannon Kaiser.

Izražavanjem sebe i bivanjem ranjivim dok pozivate na povratne informacije moglo bi poboljšati vaše odnose.

Foto: Dreamstime

6. Budite iskreni u vezi stvari koje želite

Prema Gigi Engle, stručnjakinji za seks i veze, ranjivost u spojevima može jednostavno izgledati kao da dajete prednost svojoj istini. Ne radi se samo o tome da 'izlijete' svoje srce i ispričate im sve svoje traume iz prošlosti, iako i to može biti dio toga.

Možete početi s nečim tako malim kao što je biti otvoren oko onoga što točno želite od potencijalne veze ili jednostavno možete postati radikalno iskreni s nekim s kim idete na spoj.

- Pokušajte na svako pitanje odgovoriti potpuno istinitim odgovorom - preporučuje.

Ako vaš pratilac želi na kavu, ali vi ne volite kavu, nemojte pristati na kavu. Ako želite prošetati parkom, recite da želite prošetati parkom.

Ranjivost počinje s iskrenošću.

Foto: Dreamstime

7. Zapamtite zašto to radite

Posljednje, ali ne i najmanje važno, važno je upamtiti da ranjivost nije u tome da se drugima više svidite ili da stvarno nešto dobijete od drugih.

- Moramo zapamtiti da nismo ranjivi da bismo natjerali ljude da se ponašaju na određeni način prema nama - kaže Muñoz.

To nije alat za manipulaciju. To je alat oslobađanja. To radite za sebe. Bez obzira na to kako se situacija odvija nakon što se otvorite, znajte da ste već imali koristi - jer ste se pokazali onakvima kakvi zapravo jeste.

- Postoji samo jedan ti, a ti si rođen da iskusiš tko si što je moguće potpunije, što je moguće češće, bez maski, obrana, prerušavanja i štitova - ističe.

Biti ranjiv je rizik, ali se isplati u odnosima dopuštajući drugima da vam se približe i bolje vas upoznaju. Čak i ako vam to nije prirodno, moguće je naučiti kako biti ranjiv prakticirajući mala djela emocionalne hrabrosti kad god i gdje god je to moguće, donosi MBG.

Najčitaniji članci