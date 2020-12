Ponekad je teško identificirati razloge zbog kojih ste se zaljubili u nekoga ili netko u vas. Možda je to jer ste atraktivni, duhoviti i inteligentni, no pravu ljubav obično potiče nešto dublje od ovih površnih značajki, piše Independent.

Možda podsjećate na nekoga tko je partneru bio drag, ili je riječ o kombinaciji malih gesti kojih ni vi ni on niste svjesni. Zato smo razgovarali sa stručnjacima koji su pojasnili o čemu je riječ.

1. Efekt izlaganja

Zvuči smiješno, ali ako ste u stalnom kontaktu s nekim, veća je vjerojatnost da ćete ostvariti odnos.

- Ponekad se to naziva efektom izlaganja. Ako ste stalno izloženi istom stimulansu koji može biti objekt ili čovjek, velika je vjerojatnost da ćete imati pozitivne osjećaje prema tom stimulansu. Smatra se da je to zato što osjećate lakoću i jednostavnost kraj tog stimulansa. Primjerice, zato će vam se svidjeti pjesma koju ste čuli nekoliko puta iako vam se možda u početku nije dopala. Ako se često susrećete s nekim bez obzira jeste li naišli jedno na drugo u supermarketu ili ste se mimoišli na ulici, to bi moglo potaknuti privlačnost - kaže psihologinja Madeleine Mason Roantree.

2. Male geste

Možda mislite da je prava ljubav povezana s velikim dramatičnim gestama, poput prosidbe za vrhu Eiffelovog tornja. Dakako, ako to netko učini za vas, vrlo je vjerojatno da vas jako voli.

- No ne ignorirajte male geste. To može biti nešto jednostavno poput omiljenog jela. Ljubaznost nije nešto što nastaje u trenutku nego nas prati stalno. Osobito ako je netko imao prije vas loše početke u vezama, može se iznenaditi koliko ste uporni u iskazivanju naklonosti i zbog toga se može zaljubiti u vas - kaže stručnjakinja za veze Hayley Quinn.

3. Na raspolaganju ste

Ako ste tu za nekoga usred krize koju proživljava, riječ je o najautentičnijem obliku predanosti. Možda netko prolazi kroz teško razdoblje na poslu i upravo ste vi čovjek koji pruža ruku pomoći i potporu. To može biti početak nečeg posebnog.

- Netko će se u vas zaljubiti zbog potpore koju mu pružate. No to ne znači da se morate neprestano odricati osobnih granica da pomognete nekome. Radije u trenucima kad stvari postanu teške pokažite volju da preuzmete dio problema tima, jer zajedno ste tim - ističe Quinn.

4. Neovisnost

- Međusobna ovisnost gradi vezu, no upravo neovisnost može biti iskra koja je potaknula ljubav. Ako zadržite vlastite životne prioritete nakon što ste počeli viđati nekoga, to pokazuje da imate zdrave osobne granice te da vaše povjerenje tek treba zadobiti. A to može biti vrlo atraktivno - kaže Quinn.

No ako s druge strane susretnete nekoga i odmah krenete s ispitivanjem o budućnosti veze, to će stvoriti pritisak i zapravo ćete postići suprotni učinak. Radije se usredotočite na vlastitu samostalnost i pustite da se veza razvija svojim tijekom.

- To će stvoriti prostor u kojem će se partner bolje povezati sa vama, a vama će omogućiti da mudro odlučite s kim se vi želite povezati - savjetuje Quinn.

5. Podsjećate na nekoga

- Osjećamo se sigurno i ugodno uz stvari ili ljude koje smatramo poznatima - kaže Mason Roantree.

Možda partnera podsjećate na bliskog prijatelja ili čak bivšu partnericu, što ne mora nužno biti loše.

- Ta bliskost nam se sviđa i ona može potaknuti romantičnu iskru. Ako imate crte lica ili geste koje su se partneru svidjele kod nekog u prošlosti, vrlo je je vjerojatno da će i prema vama osjećati privlačnost. Odatle vjerojatno proizlazi ono da ljudi imaju određeni tip koji im se sviđa - dodaje Mason Roantree.

6. Zaigranost

Ljudi se zaljube u vas ako se u vašem društvu stalno osjećaju ugodno.

- To je još jedan dobar razlog zašto biste trebali izbjegavati nepovjerenje, pretjeranu analizu veze ili ispitivanje na početku veze. Ako ćete više vremena potrošiti na rasprave o vezi nego na uživanje u njoj, to ubija romansu. Radije se fokusirajte na zajedničko uživanje u trenutku koji dijelite - kaže Quinn.

- Ako se netko u vašem društvu uvijek osjeća ugodno, mogao bi se zaljubiti u vas. Pozitivni osjećaji i zaigranost te sposobnost da uljepšate ružan dan razlog su zašto bi netko želio više vremena provoditi uz vas - istaknula je Quinn.

7. Kako se odnosite prema drugima

Uspjeh veze ne ovisi samo o tome kako se ponašate prema partneru, ne i kako se odnosite prema drugim ljudima. Quinn kaže da se upravo tada mogu vidjeti naše najbolje kvalitete bez obzira jesmo li ljubazni prema konobarici ili brinemo o vlastitoj djeci.

- Netko tko će se zaljubiti trebao bi biti manje fokusiran na površni stvari, a više na to kako se ponašate u odnosima s drugima oko vas. Ako ste mama puna ljubavi, dobra građanka ili odana prijateljica, sve su to kvalitete zbog kojih bi se netko mogao zaljubiti u vas - zaključila je Quinn.