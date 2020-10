7 razloga zbog kojih se uvijek osjećate umorno - i što napraviti

Ako nemate kroničnih bolesti koje možete okriviti, uzroci svakodnevnog umora mogu se skrivati i u malim svakodnevnim navikama te naizgled beznačajnim stvarima. Provjerite što je mogući uzrok i rješenje za vas

<p>Mnogo je razloga zbog kojih biste se mogli osjećati tromo cijeli dan, čak i ako spavate dovoljno. To bi moglo biti stanje koje se naziva sindrom kroničnog umora ili pak simptomi druge nedijagnosticirane bolesti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najzdravije namirnice</strong></p><p>Ali, ako ste isključili mogućnost toga, to bi moglo značiti i nešto manje ozbiljno, što se lako može spriječiti usvajanjem zdravijih navika. Na primjer, promjenom prehrane ili jednostavnim pijenjem više vode, savjetuje <a href="https://brightside.me/inspiration-health/7-reasons-you-always-feel-tired-and-what-you-can-do-about-it-799180/">Bright Side</a> koji navodi sedam najčešćih uzroka svakodnevnog umora:</p><h2>1. Loša prehrana</h2><p>Rafinirani ugljikohidrati mogu biti brz izvor energije. Kad jedete nešto poput žitarica za doručak, kolačića, tjestenine ili pizze, rafinirani ugljikohidrati u njima uzrokuju skok šećera u krvi i osjećate se energičnije. Međutim, kada razina šećera u krvi padne, ponovno ćete se početi osjećati umorno. A ako nastavite grickati hranu koja sadrži rafinirane ugljikohidrate, na kraju ćete se osjećati umorno tijekom cijelog dana.</p><p>Pokušajte jesti manje šećera i prerađenih ugljikohidrata te ih zamijenite hranom bogatom vlaknima, poput zobi, leće i povrća.</p><h2>2. Niste dovoljno aktivni</h2><p>Mogli biste pomisliti da ako se kući vratite umorni nakon posla, ležanje na kauču može vam pomoći uštedjeti energiju i osjećati se malo energičnije. Važno je nekoliko puta tjedno vježbati barem malo, a to će vam pomoći da se stalno osjećate manje umorno. Istraživanje iz 2008. pokazalo je da su mladi odrasli koji su radili samo 20 minuta vježbanja niskog intenziteta 3 puta tjedno imali višu razinu energije i nižu razinu umora.</p><h2>3. Ne dobivate dovoljno kvalitetnog sna</h2><p>Mogli biste se osjećati umorno čak i nakon preporučenih 7-9 sati sna noću. To je zato što je kvaliteta vašeg sna jednako važna kao i koliko dugo spavate. Pokušajte ići spavati i buditi se svaki dan u isto vrijeme.</p><p>Također ne pijte kavu kasno u danu i ne trošite vrijeme prije spavanja na mobitel ili gledanje televizije. To će vam pomoći poboljšati kvalitetu spavanja i tijekom dana se možda nećete osjećati toliko umorno.</p><h2>4. Imate osjetljivost na hranu</h2><p>Ako se tijekom dana bez razloga osjećate umorno, to bi mogao biti znak da imate intoleranciju na hranu. Neki od najčešćih krivaca su gluten, mliječni proizvodi i jaja.</p><h2>5. Ne pijete dovoljno vode</h2><p>Ako ne nadomjestite vodu koju vaše tijelo izgubi kao rezultat svojih biokemijskih reakcija, dehidrirat ćete. To može dovesti do niže razine energije i otežati koncentraciju. Studija je pokazala da su se muškarci koji su pili vodu kako bi nadomjestili ono što su izgubili tijekom rada na traci za trčanje osjećali manje umor nego kad nisu pili vodu.</p><h2>6. Pod stresom ste</h2><p>Istraživanja su pokazala da visoka razina stresa može uzrokovati umor. Štoviše, jedno je istraživanje pokazalo da izbjegavanje suočavanja sa stresom može dovesti do veće razine umora. Joga i meditacija mogu vam pomoći da je oslobodite.</p><h2>7. Možda vam treba više nutrijenata</h2><p>U vašoj prehrani možda nema dovoljno željeza, vitamina D ili vitamina B12 ili pak imate neku genetsku sklonost njihovom manjku. Neke od namirnica s visokim udjelom željeza su špinat, brokula, crveno meso i puretina. B12 se može naći u mlijeku, jajima, lososu i govedini ili ga možete uzeti kao dodatak. Da biste dobili više vitamina D, jedite više gljiva, masne ribe i plodova mora. Također, pokušajte više vremena provoditi na suncu.</p>