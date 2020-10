7 situacija koje trebate početi ignorirati - za puno sretniji život

Ne kvarite ono što imate želeći ono što nemate. Sjetite se da je ono što sada imate bilo među stvarima kojima ste se nekada samo nadali, mudro je savjetovao poznati grčki filozof Epikur

<p>Ponekad možete izgubiti iz vida ono što je zapravo važno u životu pa dopuštati da vas preplavi svakodnevni stres i svi problemi s kojima se susrećete na poslu ili kod kuće. Ali, zapamtite da nad nekim stvarima nemate kontrolu i nemojte se zbog njih živcirati. Preusmjerite misli na ono što vas veseli i ispunjava, i budite zahvalni na onome što imate. </p><p>Svakako počnite izbjegavati ovih sedam prilično stresnih situacija kako biste sami sebi dali priliku živjeti punim plućima:</p><h2>1. Očekivanje savršenstva u svemu</h2><p>Pustite tu ideju savršenstva i prestanite se zamarati time. Ako uvijek pokušavajte dostizati visoke standarde koje ste sami sebi postavili, samo ćete sabotirati sebe i svoju sreću.</p><p>- Savršenstvo je povezano s depresijom, tjeskobom, ovisnošću i životnom paralizom ili propuštenim prilikama. Strah od neuspjeha, pogrešaka, neispunjavanja očekivanja ljudi i kritiziranja drži nas izvan područja gdje se odvija zdrava konkurencija i zdrava težnja - rekla je <strong>Brené Brown</strong>, profesorica istraživanja sa Sveučilišta u Houstonu.</p><p>To je definitivno jedna od najvažnijih stvari koju trebate početi ignorirati kako biste mogli naučiti biti istinski sretni.</p><h2>2. Druženje s toksičnim ljudima</h2><p>I ovo je nešto što je važno početi ignorirati. Ogradite se i udaljite od ljudi koji vam crpe pozitivnu energiju. Ne trebaju vam tzv. prijatelji koji vas zovu samo kada nešto trebaju ili vam nisu nikakva podrška poželite li slijediti svoje snove i intuiciju. Pravi prijatelji uvijek bi trebali biti uz vas, bez obzira koliko su zauzeti. </p><p>Maknite se od toksičnih ljudi jer su vam oni velika prepreka na putu do ciljeva. Slijedite svoje snove i ne dopustite da vam ih netko poljulja i uvjeri da vi to ne možete ili niste dovoljno dobri. </p><p>- Pokušajte se nasmiješiti, bez obzira na to što govore i nemojte dopustiti da vas oneraspolože. Imajte na umu da takvi ljudi razgovaraju s vama na taj način samo kako bi se oni osjećali velikima i važnima, a vi malim i nebitnim - kaže pisac <strong>Marc Chernoff</strong>, autor inspirativnih savjeta za život koji su mnogima pomogli.</p><h2>3. Prečesti napadaji negativnosti</h2><p>Usredotočite li se samo na negativne aspekte života budite svjesni da time sami sabotirate svoju sreću. Kada vas uhvate crne misli, nemojte im se prepustiti, već ih preusmjerite na nešto lijepo i dobro, nešto pozitivno. Promijenite pogled na život i gledajte ga s vedrije strane.</p><p>- Bolje je cijeli dan biti lav nego ovca - slikovito je to opisao Marc Chernoff.</p><p>- Ne dopustite negativnim mislima da dođu do vas, baš kao što trebate držali toksične ljude podalje od sebe - dodao je.</p><h2>4. Ideja da bi sve trebalo biti lako</h2><p>U životu nije sve lako i to je sasvim normalno pa se nemojte zavaravati idejama da se ne bi trebali potruditi oko nekih stvari, jer ćete se jako razočarati. Ljudi koji su uspješni u onome što rade i koji su uspjeli ispuniti sve svoje snove, jako su se trudili i sto posto se posvetili postizanju svojih ciljeva. </p><p>- Nemojte se bojati neuspjeha jer on je zapravo najveći učitelj kojeg ćete ikad imati. Snaga ne dolazi iz pobjede baš u svemu, jer u konačnici vi niste ono što ste postigli, već ono što ste prevladali - kaže Marc Chernoff.</p><h2>5. Razmišljanje samo o materijalnim stvarima</h2><p>- Pokušajte zanemariti i promijeniti svoje nezahvalno, materijalističko razmišljanje ako želite naučiti što je istinska sreća - savjetuje Chernoff.</p><p>Kao što je Epikur, poznati grčki filozof, jednom rekao: 'Ne kvarite ono što imate želeći ono što nemate. Sjetite se da je ono što sada imate bilo među stvarima kojima ste se nekada samo nadali'. </p><p>Zapravo vam nisu potrebne sve stvari koje želite u životu, to je samo ideja u vašoj glavi kojom sabotirate vlastitu sreću i njegujete konstantan osjećaj nezadovoljstva. Imajte na umu da postoje stvari koje su u životu važnije od bilo kakvog materijalnog bogatstva. Naučite uživati ​​u malim stvarima i budite zahvalni na onome što imate!</p><h2>7. Opiranje životnim promjenama</h2><p>Promjene su u životu neizbježne, i to se događa svima. Od toga ne možete pobjeći. Bolja ideja je jednostavno se prilagoditi i iz svake situacije iskoristiti ono najbolje. Promjene često u život donose nešto još bolje.</p><p>Stoga, izađite iz svoje zone udobnosti i promatrajte kako vam se život mijenja na bolje. Naučite cijeniti neočekivano i uživajte u iznenađenjima koja vam nudi život. Nerijetko kraj nečeg dobrog može biti početak nečeg još boljeg, prenosi <a href="https://inspiration.allwomenstalk.com/stressful-things-to-start-ignoring-in-order-to-live-a-happy-and-fulfilled-life/" target="_top">allwomenstalk.com</a>.</p>