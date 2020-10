Koji dio dana vam najviše paše? Lavu i Škorpionu noć, a Djevica i Vaga jedva čekaju da svane

Čim zazvoni alarm, Djevica je na nogama i izvršava zadatke. Vaga počinje dan što je ranije moguće. Bikovi i Lavovi vole dulje odspavati, a Škorpion obožava noć

<h2>Ovan</h2><p>Ako bi morali birati, Ovnovi bi se uvijek radije rano ujutro probudili, nego probdjeli noć. Oni imaju pun raspored, mjesta na kojima moraju biti, ljude koje moraju vidjeti i svakakve obveze koje moraju obaviti, pa im je uvijek draže dan ranije započeti kako bi sve stigli na vrijeme obaviti.</p><p>Na drugu stranu, nije neobično da provedu noć vani s prijateljima, ali to ne znači da će ostati do ranog jutra, niti da će tijekom tjedna, ako se moraju ujutro dizati, provoditi večeri van kuće. <br/> Ovnovima je jako bitno na poslu biti odmorni i puni energije kako bi s lakoćom pratili svoj unaprijed zadan raspored, stoga neprospavana noć ne dolazi u obzir.</p><h2>Bik</h2><p>Bik je utjelovljenje fraze 'samo polako'. I to se odnosi na njegov cjelokupni životni stav. Bilo da se radilo o poslovnim zadacima ili kućanskim obvezama, Bik će im se prvo mentalno posvetiti i pustit će da mu mozak radi koliko god treba, pa makar i cijeli dan. </p><p>Ali onda kad je došao do zaključka se s lakoćom baca na posao. Često ispada da se Bik odluči nešto raditi u večernjim satima, što ga čini pravom malom sovom. U mirnu i tišini, okružen zvucima noći, Bik će odraditi svaki zadatak na najbolji mogući način, jer ipak je imao cijeli dan za smisliti strategiju.</p><p>I da, Bik voli ljenčariti, ali to ne znači da nikad ništa ne obavi - to samo znači da bi radije ostali budni dugo u noć, nego ustali se u rane jutarnje sate.</p><h2>Blizanac</h2><p>Od trenutka kad se ustanu iz kreveta, Blizanci su puni energije i spremni na dnevne obveze. Kroz dan ih vodi entuzijazam i vesele se svakoj dogovorenoj kavi, izlasku ili odlasku u teretanu prije večernjeg odmora.</p><p>Jedina stvar koja Blizancima može pokvariti raspoloženje je buđenje u podne. Već su izgubili pola dana i cijeli svoj raspored moraju pomicati, što im je izrazito mrska aktivnost. Kao prava jutarnja ptica, obožavate tu ranu pozitivnu vibru, tkao da već od 7 ujutro pjevušite i veselite se novom danu.</p><p>Svaki dan se bude s osmjehom na licu, i velikom šalicom kave, čak i onda kad nemaju velike planove. Blizanci vole osjećaj na kraju danu da su maksimalno iskoristili sve što im se nudi i da je i taj dan imao svoja uzbuđenja.</p><h2>Rak</h2><p>Rakovima se mijenja raspoloženje kako dan prolazi. Ujutro su prepuni energije i veselja, a kako dan odmiče ta energija pada, a s njom i volja za radom i druženjem. Njihovo raspoloženje dosta ovisi i o vremenu, naravno sunce ih oraspoložuje, dok kiša na njih ima depresivni učinak.</p><p>Ranojutarnje buđenje je najbolja stvar za vas jer se onda cijeli dan osjećate zadovoljno i poletno. Ništa nije preteško. Čim padne noć - spremni ste ušuškati se na kauču i pogledati dobar film ili čitati knjigu.</p><h2>Lav</h2><p>Lavice su radišne žene koje nakon dugog dana na poslu se najradije ispušu vani u baru ili noćnom klubu s prijateljima. To znači da ranojutarnje buđenje ne dolazi u obzir. </p><p>Tijekom dana Lavice su ugledni članovi društva koji se ne mogu za ručak opustiti i popiti koje piće, ali nakon večernjeg izlazaka, nema ljepšeg od spavanja do podneva.</p><h2>Djevica</h2><p>Djevice imaju pun dnevni raspored, koji kreće u rano jutro s desetak alarma koji će osigurati rano buđenje i energični početak dana. One vole maksimalno iskoristiti svaki dan pa će si raditi rasporede u koje će ugurati što je više moguće zadataka i obveza, jer nema šanse da će Djevica nešto što može obaviti danas - ostaviti za sutra.</p><p>Također, pripadnici ovog znaka su jako metodični i promišljeni i to je jedan od razloga zašto vole ići ranije na spavanje - svjesni su da ih čeka puno obveza i ne žele kasno započeti svoj dan, tako da će već u ranim večernjim satima Djevice ležati u krevetu pregledavajući svoj raspored za sutra.</p><h2>Vaga</h2><p>Vage su ranojutarnje ptičice, najdraže im je ujutro skočiti iz kreveta i uloviti novi dan za rep. Volite započeti dan što je prije moguće, ali također vam se sviđa da je svaki dan - novi dan, s novim prilikama i izazovima koje spremno očekujete.</p><p>Vjerujete da je prošlost - prošlost, tako da svako jutro kad se probudite, to je vaš način da otpustite sve negativnosti od jučerašnjeg dana i s pozitivnim duhom krenete u novi dan. Prilično duboko, ha?<br/> Naravno da svaki dan neće biti fantastičan, ali jutarnje buđenje za vas označava novi početak, misteriozan i pun novih mogućnosti.</p><h2>Škorpion</h2><p>Pripadnici ovog jakog znaka vole nova iskustva, i noć je za njih potpuno drugačiji svijet od onog dnevnog. Cijeli vaš radni tjedan mogao bi biti dosadan i predvidljiv, ali vi živite vikendom kada se možete opustiti i zabaviti s prijateljima.</p><p>Posebno vole slobodno vrijeme provoditi izlazeće navečer van s velikim društvom, tražeći puno poslije ponoći otvoreni restoran za pojesti nešto na brzaka. Razlog zašto Škorpioni vole noć je uzbuđenje i ideja da možete upoznati nove ljude i istražiti nova mjesta.<br/> Dok god su u društvu s nekim iz njihovom unutarnjeg kruga ljudi, mogu otići s bilo kim bilo gdje.</p><h2>Strijelac</h2><p>Strijelci vole dobar provod, a ima li išta bolje od noćnog provoda koji završava jutarnjom kavom u kvartovskom kafiću? Postoji neka tajna moć u ideji da nakon dugog radnog dana ih čeka izlazak ili sudar s nekim - samo razmišljanje o tome im diže energiju cijeli dan.</p><p>Također vole i zajedničke pripreme za posebne izlaske koje će obavezno provesti uz čašu dobrog vina i glasnom glazbom. <br/> Za Strijelaca se može reći bez trunka sumnje da je prava noćna ptica. Kad bi mogli birati, cijeli dan bi prespavali, a sve obveze obavili u kasno popodne i odmah potom nastavili sa "zabavnim" dijelom dana.</p><h2>Jarac</h2><p>Jarci su ranoranioci - oni su odgovorni, pouzdani i sistematizirani i stoga si ne mogu dopustiti da ujutro ne započnu dan s prvim zrakama sunca. Oni ne vide ništa primamljivo u cjelonoćnom izlasku koji će za posljedicu imati spavanje cijeli idući dan - ipak su oni odrasli i treba se tako i ponašati.</p><p>Raspored, odgovornost i ozbiljnost jarci povezuju s odrastanjem ,a s time ruku pod ruku ide i ranojutarnje dizanje, jer iako nije zabavno ni lako, to je dio sazrijevanja i oni to moraju proći i prihvatiti, piše Your Tango.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Vodenjacima je noć vrijeme kad se mogu opustiti i raditi ono što žele, a ne ono što moraju. Obožavaju živjeti kao sova jer to znači da će imati dovoljno vremena za sebe.</p><p>Kad žele maksimalno iskoristiti noć, onda se bave ozbiljnim stvarima. To obično znači provođenje vremena s bliskim prijateljima ili braćom i sestrama i razgovarati o bitnim stvarima u životu. Nakon takvih noći osjećaju se ispunjeno i zadovoljno i idući dan, koliko god bio "pospan i umoran" je ipak veseli jer se osjećaju ispunjeno.</p><h2>Ribe</h2><p>Ima nešto vezano za noć zbog čega su Ribe male sovice do kraja života. To je vrijeme za njih kad se mogu opustiti, posvetiti sebi i baviti se svojim hobijima. Noć predstavlja ozbiljno vrijeme za introspekciju i nadoknađivanje svega što se u zadnje vrijeme propustilo - vijesti, omiljene serije, društvene mreže.</p><p>Najvažniji razlog zbog kojeg Ribe vole noć je taj što ih nitko ne zove, ne piše im poruke, ne traži i ne gnjavi. Oni obožavaju tišinu noći jer ih smiruje i dopušta da se bave sobom.</p><p><strong>POGLEDAJTE NOVI SERIJAL NA 24SATA O SITUACIJAMA U FIRMI:</strong></p>