Slažete se? Vjernici imaju bolji seksualni život od onih koji to rade neobavezno i s više ljudi

Britanci koji uživaju u neobaveznom seksu manje su zadovoljni od religioznih parova, pokazalo je istraživanje. Također, oni koji prije braka ne žive zajedno zbog nižih očekivanja se najbolje provode u krevetu. Ti se ljudi isto tako manje viđaju, što njihovo vrijeme za seks čini smislenijim i značajnijim.

Istraživači su rekli da povremeni seks s više partnera zapravo smanjuje seksualno zadovoljstvo tijekom vremena.

Stručnjaci sa Sveučilišta Exeter koristili su podatke 15.000 muškaraca i žena u dobi od 18 do 59 godina iz britanskog Nacionalnog istraživanja seksualnih stavova.

- Budući da je manje vjerojatno da će se religiozni ljudi upustiti u povremeni seks te je vjerojatnije da će imati seks samo u ljubavnoj vezi, to može dovesti do nižih očekivanja od seksualne aktivnosti izvan formalne zajednice - rekao je autor studije dr. Vegard Skirbekk. Dodao je da je to također 'povećalo zadovoljstvo njihovim seksualnim životom općenito'.

- Dok se zadovoljstvo u početku povećava s učestalošću seksa, ono opada s većim brojem prilika za seks. Previše seksa može dovesti do nižeg zadovoljstva - komentirao je koautor dr. Nitzan Peri-Rotem.

Studija, objavljena u Journal of Sex Research, također se bavila obrazovanijim odraslim ljudima koji imaju manje seksa i manje su zadovoljni u usporedbi s onima slabije obrazovanima.

Također, dobro je za napomenuti da redoviti seks jača vaše zdravlje jednako kao i odricanje od pića i cigareta. Novo istraživanje pokazalo je da vođenje ljubavi dva puta tjedno smanjuje rizik od srčanog udara.

- Procjenjujemo da je 20 minuta seksualne aktivnosti kod muškarca jednako hodanju od 1,5 km, a to je razumna količina fizičkog napora ako to radite dovoljno često - rekao je Geoffrey Hackett, profesor muškog zdravlja na Sveučilištu Aston u Birminghamu.

