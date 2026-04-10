7 top recepata za povrtne juhe: Uz njih i proljetni umor nestaje!

Blagotvorna "jela na žlicu" podižu imunitet i pomažu protiv umora te manjka energije. Osim što služi kao poticaj za prelazak na laganiju i zdraviju prehranu ili detoksikaciju organizma, juha je slastan povod da iskoristite okuse mladog povrća.

Grašak, luk, kelj, zelene salate, mrkva, šparoge, divlji češnjak, krumpir, koromač i bob samo su neke od namirnica koje mogu imati glavnu riječ u pripremi kremastih juha ili proljetnih variva. Odličnu gustu juhu možete dobiti i dodavanjem amarantha ili prosa te palente s povrćem.

Juhu će zgusnuti i riža, ječam, zobene pahuljice i mekinje, koje se raskuhaju u jelu te opskrbiti organizam blagotvornim vlaknima i mineralima. Poslužiti možete i batat, pasirano kuhano povrće te kombinaciju vrhnja i žumanjka.

Gustoću i izdašnost pružit će i ukuhana ječmena ili heljdina kaša, dio povrća koje ostavite sitno nasjeckano u pasiranoj juhi ili neki drugi prilog, poput zapečenog hrskavog slanutka, cvjetače ili krutona - popečenih kockica kruha.

Kruh za krutone ne mora biti bijeli, možete upotrijebiti kukuruzni, integralni ili bilo koji drugi, a taj dodatak juhama idealan je da iskoristite višak staroga kruha. Sve što je potrebno je izrezati ploške kruha na trake, pa na male kocke, pokapati maslinovim uljem, posipati začinima i osušiti u pećnici dok ne dobiju zlatnožutu boju.

Bezbroj je varijanti i začina kojima ih možete aromatizirati, od maslinova ulja, maslaca, mljevene čili paprike, origana, češnjaka, pa do sušenih rajčica, curryja, origana i drugog aromatičnog bilja. Jedna od kombinacija su kocke kruha začinjene maslacem i još vruće, hrskave, posute ribanim parmezanom. Odličan dodatak su i "kružići" od parmezana. Naribani sir sipajte na vruću tavu u hrpicama pa, čim se počne topiti, okrenite lopaticom. Izvadite ih i ostavite da se ohlade pa poslužite kao prilog gustim juhama od šparoga, rajčica ili bundeva.

Juhama možete dodati i malo krtog mesa. Krem juha od piletine i mladog luka je idealna kombinacija koja će dati kompletan obrok. Ostatke piletine jednostavno prenamijenite u ukusno i zasitno jelo na žlicu! Chowder je vrsta guste, kremaste juhe koja dobro funkcionira i s morskim plodovima, povrćem, ali i mesom.

Hrskavo pržena panceta, dimljeni losos ili pastrva te ploške kobasice također služe kao nadahnuće za brze juhe od povrća koje treba malo "pojačati".

Klasične kremaste juhe obogatite začinima, sjeckanim prvim proljetnim izdancima samoniklog bilja, vlasca ili medvjeđeg luka, ili obogatite gremolatom. Ovu talijansku mješavinu začina, osim u juhu od rajčica, možete dodati u krem juhu od šparoga, leće, graha ili drugih mahunarki. Sušene vrganje, lisičarke ili neke druge gljive dodajte kao začin na kraju kuhanja. Sitno izmrvite peršin, naribajte limunovu koricu i s češnjakom sve usitnite u mužaru ili električnoj sjeckalici. Po želji dodajte malo maslinova ulja, a možete dodati i mentu, inćune, ružmarin i kadulju.

Juhe ukrasite klicama ili mikrozelenjem te s nekoliko kapi bučina ili maslinova ulja.

Pikantna juha od mrkve

Sastojci: žlica maslinova ulja, luk, 5 mrkvi, 4 češnja češnjaka, 2 žlice curry paste, 2 žličice mljevenoga korijandra, žličica mljevenoga kumina, 1/2 žličice ljute tucane paprike, 4 dl povrtnog temeljca, 4 dl kokosova mlijeka, žlica soka od limete

Priprema: Na zagrijanom ulju pirjajte narezani luk i nasjeckanu mrkvu dok luk ne postane staklast. Zatim dodajte nasjeckani češnjak, curry pastu, mljeveni korijandar i kumin te tucanu papriku. Kuhajte oko 10 minuta pa ulijte temeljac i kokosovo mlijeko. Smanjite vatru i kuhajte oko 20 minuta, dok mrkva ne omekša. Posolite i popaprite po želji pa maknite s vatre. Kad se malo ohladi, izblendajte juhu štapnim mikserom dok ne postane glatka. Umiješajte sok od limete pa poslužite.

Krem juha od graška

Sastojci: 2 žlice maslinova ulja, luk, 2 stapke celera, češanj češnjaka, 750 ml pilećeg temeljca, 170 g graška, 150 g mladog špinata, 170 g potočarke, 1 dl milerama, sol, papar, 1/2 svežnja vlasca

Priprema: Na zagrijanom ulju pirjajte nasjeckani luk, češnjak i celer. Nakon 10 minuta ulijte temeljac i pustite da zavri. Dodajte grašak, smanjite vatru i kuhajte 10 minuta. Dodajte nasjeckani mladi špinat i od stabljika očišćenu potočarku. Kuhajte još 10 minuta pa izmiksajte juhu štapnim mikserom dok ne postane glatka. Ulijte 1 dl milerama, posolite i popaprite te pospite sjeckanim vlascem. Poslužite s tostiranim kruhom.

Chowder - gusta juha s mladim lukom

Sastojci: 130 g mrkve, 80 g mladog luka, 80 g crvene rog paprike, 130 g paprika babure, 300 g pečene piletine, 50 g pancete, 280 g krumpira, 270 g očišćenih zrna kukuruza, 1,5 litara vode, 50 g maslaca, 400 ml mlijeka, 3 žlice rižina brašna ili kukuruznog škroba, sol, papar, timijan

Priprema: Mrkvu, luk i dvije vrste paprika narežite na manje komadiće. Pancetu narežite na kockice. Krumpir ogulite i nasjeckajte na kockice, a iz svježih klipova kukuruza odvojite zrna. Možete koristiti i kukuruz iz kantice. Na maslacu nekoliko minuta prodinstajte luk, mrkvu, paprike i pancetu. Dodajte začine i podlijte vrućom vodom. Dodajte kockice krumpira pa pustite da kuha desetak minuta. U međuvremenu u zdjelici pomiješajte mlijeko i brašno, odnosno škrob. U juhu dodajte kukuruz te podlijte smjesom mlijeka i škroba. Kuhajte uz miješanje dok se juha ne zgusne.

Krem juha od šparoga

Sastojci: vezica šparoga, glavica luka, mrkva, korijen peršina, 3 režnja češnjaka, 1/2 žličice soli, 6 šalica povrtnog temeljca, 1/2 šalice vrhnja (može i zobeno)

Priprema: Očistite luk i narežite ga na sitne kockice. Mrkvu i peršin narežite na tanje kolutiće. Šparogama odrežite deblji kraj i sve stavite u lonac pa pokrijte vodom i kratko prokuhajte. Nakon 5 minuta dodajte vrhove šparoga i kuhajte još dvije do tri minute, dok povrće do kraja ne omekša. Pustite da se malo ohladi, pa štapnim mikserom izmiksajte povrće u gustu kremu. Dodajte soli, pa vratite na vatru da još jednom zakuha. Za bogatiji okus povrće prvo možete propirjati na žlici maslinova ulja, pa ga onda kuhati i nastaviti prema receptu.

Tajlandska juha s mladom brokulom

Sastojci: 600 g mlade brokule, crveni luk, 3 režnja češnjaka, 2 dl kokosova mlijeka ili vrhnja, sol, curry, voda, maslinovo ulje

Priprema: Očistite luk i češnjak te sitno nasjeckajte pa prepržite na malo maslinova ulja. Dodajte kokosovo vrhnje ili mlijeko u začine pa promiješajte. Kad ponovno zakuha, dodajte brokulu rastrganu na cvjetiće, pa dodajte vode koliko je potrebno da je do kraja pokrije. Zakuhajte. Kuhajte od 5 do 7 minuta, dok brokula ne omekša. Kad se juha malo ohladi, izmiksajte blenderom.

Lagana istarska maneštra

Sastojci: 250 g luka, 250 g mrkve, 500 g krumpira, režanj češnjaka, 150 g pancete, 500 g suhe slanine, 1 l goveđeg temeljca, vezica peršina, sol, svježe mljeveni papar, ljuta paprika, slatka paprika, maslinovo ulje, svinjska mast, lovorov list, 150 g suhoga graška, 200 g crvene leće, 250 g ječmene kaše, 250 g trešnjevca

Priprema: Grahorice namočite i skuhajte. Grah odvojeno, od leće i graška. Skuhajte u goveđem temeljcu krumpir i mrkvu narezane na kockice. Na žlici svinjske masti i maslinova ulja popržite sitno nasjeckani luk i kad zažuti dodajte usitnjeni češnjak, usitnjenu pancetu, ljutu slatku papriku i podlijte s malo temeljca te pričekajte da ispari. Dodajte grahorice i ječam te zalijte s temeljcem, krumpirom i mrkvom. Dodajte narezanu slaninu i lovorov list te pričekajte da zavrije. Tad smanjite temperaturu i lagano miješajući kuhajte 30-ak minuta. Grašak će se raspasti i povezat će maneštru. Izvadite lovorov list, ubacite sitno nasjeckani peršinov list, kušajte i po potrebi začinite. Neka odstoji 10-ak minuta prije serviranja.

Domaći proljetni minestrone

Sastojci: 2 žlice maslinova ulja, 6 kom mladog luka, 2 režnja češnjaka, 450 g mladog krumpira, konzerva sjeckane rajčice, 1 l pilećeg temeljca, 0,25 žličice soli, 250 g srca artičoke, 400 g slanutka (konzerva), šalica graška, 200 g šparoga, 2 šalice miješanog lisnatog povrća (špinat, blitva, kelj), 0,25 šalice pesta od bosiljka, žličica papra, parmezan

Priprema: Nasjeckajte mladi luk (odvojite svijetli i tamni dio) i češnjak, a krumpir narežite na komade. Artičoke očistite i nasjeckajte. U loncu zagrijte ulje pa dodajte svijetli dio luka i češnjak te pirjajte minutu. Ubacite krumpir i kratko kuhajte, zatim dodajte rajčicu i temeljac, posolite, poklopite i kuhajte oko deset minuta. Dodajte artičoke, potom slanutak i grašak te kuhajte još nekoliko minuta. Ubacite šparoge, zatim lisnato povrće i tamni dio luka pa kuhajte kratko da povene. Maknite s vatre, umiješajte pesto, popaprite i po potrebi dosolite. Poslužite toplo uz naribani parmezan.

Krem juha od graška

Sastojci: 2 žlice maslinova ulja, luk, 2 stapke celera, češanj češnjaka, 750 ml pilećeg temeljca, 170 g graška, 150 g mladog špinata, 170 g potočarke, 1 dl milerama, sol, papar, 1/2 svežnja vlasca

Foto: 123RF

Priprema: Na zagrijanom ulju pirjajte nasjeckani luk, češnjak i celer. Nakon 10 minuta ulijte temeljac i pustite da zavri. Dodajte grašak, smanjite vatru i kuhajte 10 minuta. Dodajte nasjeckani mladi špinat i od stabljika očišćenu potočarku. Kuhajte još 10 minuta pa izmiksajte juhu štapnim mikserom dok ne postane glatka. Ulijte 1 dl milerama, posolite i popaprite te pospite sjeckanim vlascem. Poslužite s tostiranim kruhom.