Recepti za 10 jela s batatom

Može se pripremati na mnogo načina - pečen, kuhan, u juhama, palačinkama ili kolačima. Upravo zbog svoje svestranosti batat je idealan izbor za brze, zdrave i hranjive obroke. Donosimo pet jednostavnih recepata koji će pokazati koliko se raznovrsnih jela može pripremiti od ove ukusne namirnice.

POGLEDAJ VIDEO: Sven Perec tjestenina od batata

Pokretanje videa... VIDEO Sven Perec tjestenina od batata | Video: Pixsell/Ivan Skrinjar

1. Batat pomfrit iz pećnice

Sastojci:

2 velika batata

2 žlice maslinova ulja

1 žličica slatke paprike

1/2 žličice češnjaka u prahu

sol i papar

po želji malo timijana ili ružmarina

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C.

Batat ogulite i narežite na štapiće poput pomfrita.

U zdjeli pomiješajte batat s maslinovim uljem, paprikom, češnjakom, solju i paprom.

Posložite na lim obložen papirom za pečenje u jednom sloju.

Pecite 25–30 minuta dok ne postane hrskav, uz povremeno okretanje.

Savjet: Poslužite uz umak od jogurta, češnjaka i limuna ili kao prilog uz meso i ribu.

Foto: Taras Grebinets

2. Krem juha od batata

Sastojci:

2 batata

1 luk

1 mrkva

2 žlice maslinova ulja

700 ml povrtnog temeljca

sol, papar

prstohvat muškatnog oraščića

Priprema:

Na ulju kratko pirjajte sitno sjeckani luk.

Dodajte mrkvu i batat narezan na kocke.

Ulijte temeljac i kuhajte oko 20 minuta.

Izblendajte juhu štapnim mikserom.

Začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem.

Poslužite uz malo vrhnja ili sjemenki.

3. Punjeni batat s povrćem

Sastojci:

2 velika batata

1 paprika

1 tikvica

1 manji crveni luk

2 žlice maslinova ulja

sol, papar

malo feta sira

Priprema:

Batat operite, prepolovite i pecite u pećnici 35–40 minuta na 200 °C.

Povrće narežite na male kockice i kratko pirjajte na ulju.

Kad batat omekša, izdubite malo sredine.

Pomiješajte izdubljeni batat s povrćem i vratite u koru.

Posipajte feta sirom i kratko zapecite još 5 minuta.

Foto: 123RF

4. Batat pizza sa šunkom

Sastojci:

1 veliki batat

100 g šunke

80 g ribanog sira

2 žlice umaka od rajčice

1 jaje

2 žlice brašna

sol, papar, origano

Priprema:

Batat ogulite i naribajte.

Pomiješajte ga s jajetom, brašnom, solju i paprom.

Smjesu rasporedite na lim obložen papirom za pečenje u obliku kruga.

Pecite 15 minuta na 200 °C.

Izvadite, premažite umakom od rajčice, dodajte šunku i sir te pecite još 10 minuta.

Posipajte origanom i poslužite toplo.

Foto: 123RF

5. Batat zapečen sa šunkom i sirom

Sastojci:

2 batata

120 g šunke

100 g sira

100 ml vrhnja za kuhanje

sol, papar

malo maslaca

Priprema:

Batat ogulite i narežite na tanke ploške.

Poslažite sloj batata u posudu za pečenje, zatim šunku i malo sira.

Ponovite slojeve dok ne potrošite sastojke.

Prelijte vrhnjem, posolite i popaprite.

Pecite oko 35 minuta na 190 °C dok batat ne omekša i sir se lijepo zapeče.

6. Palačinke od batata

Sastojci:

1 šalica pirea od kuhanog batata

1 jaje

1/2 šalice mlijeka

1 šalica brašna

1 žličica praška za pecivo

1 žlica meda

prstohvat cimeta

Priprema:

Pomiješajte pire od batata, jaje, mlijeko i med.

Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet.

Dobro izmiješajte dok ne dobijete glatku smjesu.

Pecite male palačinke na lagano nauljenoj tavi.

Poslužite s medom, voćem ili jogurtom.

Foto: 123RF

7. Kolač od batata i čokolade

Sastojci:

2 batata (kuhana i zgnječena)

2 jaja

80 g šećera ili meda

80 ml ulja

120 g brašna

1 žličica praška za pecivo

50 g tamne čokolade

prstohvat cimeta

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C.

Pomiješajte pire od batata, jaja, šećer i ulje.

Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet.

Umiješajte komadiće čokolade.

Izlijte smjesu u kalup i pecite oko 30 minuta.

Foto: 123RF

8. Kruh od batata i sjemenki

Sastojci:

1 šalica pirea od kuhanog batata

2 jaja

3 žlice meda

200 g brašna

1 prašak za pecivo

3 žlice mješavine sjemenki (lan, suncokret, bundeva)

prstohvat cimeta

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C.

Pomiješajte pire od batata, jaja i med.

Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet.

Umiješajte sjemenke.

Ulijte smjesu u kalup za kruh i pecite oko 35–40 minuta.

Foto: 123RF

9. Pita od batata i jabuka

Sastojci:

1 šalica pirea od batata

2 jabuke

2 jaja

80 g šećera

150 g brašna

1 prašak za pecivo

1 žličica cimeta

Priprema:

Jabuke ogulite i narežite na tanke ploške.

U zdjeli pomiješajte jaja, šećer i pire od batata.

Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet.

Umiješajte jabuke.

Pecite u kalupu oko 35 minuta na 180 °C.

Foto: 123RF

10. Muffini od batata i čokolade

Sastojci:

1 šalica pirea od batata

2 jaja

70 g šećera

80 ml ulja

150 g brašna

1 prašak za pecivo

50 g čokolade u komadićima

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C.

Pomiješajte batat, jaja, šećer i ulje.

Dodajte brašno i prašak za pecivo.

Umiješajte komadiće čokolade.

Smjesu rasporedite u kalup za muffine i pecite 20–25 minuta.