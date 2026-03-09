Obavijesti

I SLANO I SLATKO

Recepti za 10 jela s batatom

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 4 min
Recepti za 10 jela s batatom
Foto: 123RF/Canva

Batat je posljednjih godina sve popularnija namirnica u kuhinji, i to s dobrim razlogom. Osim što je ukusan, bogat je vlaknima i vitaminima te savršen za slana i za slatka jela

Može se pripremati na mnogo načina - pečen, kuhan, u juhama, palačinkama ili kolačima. Upravo zbog svoje svestranosti batat je idealan izbor za brze, zdrave i hranjive obroke. Donosimo pet jednostavnih recepata koji će pokazati koliko se raznovrsnih jela može pripremiti od ove ukusne namirnice.

1. Batat pomfrit iz pećnice 

Sastojci:

  • 2 velika batata
  • 2 žlice maslinova ulja
  • 1 žličica slatke paprike
  • 1/2 žličice češnjaka u prahu
  • sol i papar
  • po želji malo timijana ili ružmarina

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C.

Batat ogulite i narežite na štapiće poput pomfrita.

U zdjeli pomiješajte batat s maslinovim uljem, paprikom, češnjakom, solju i paprom.

Posložite na lim obložen papirom za pečenje u jednom sloju.

Pecite 25–30 minuta dok ne postane hrskav, uz povremeno okretanje.

Savjet: Poslužite uz umak od jogurta, češnjaka i limuna ili kao prilog uz meso i ribu.

Healthy sweet potato fries on a baking sheet. Delicious vegan meal - roasted batata wedges baked with rosemary leaves
Foto: Taras Grebinets

2. Krem juha od batata 

Sastojci:

  • 2 batata
  • 1 luk
  • 1 mrkva
  • 2 žlice maslinova ulja
  • 700 ml povrtnog temeljca
  • sol, papar
  • prstohvat muškatnog oraščića

Priprema:

Na ulju kratko pirjajte sitno sjeckani luk.

Dodajte mrkvu i batat narezan na kocke.

Ulijte temeljac i kuhajte oko 20 minuta.

Izblendajte juhu štapnim mikserom.

Začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem.

Poslužite uz malo vrhnja ili sjemenki.

3. Punjeni batat s povrćem 

Sastojci:

  • 2 velika batata
  • 1 paprika
  • 1 tikvica
  • 1 manji crveni luk
  • 2 žlice maslinova ulja
  • sol, papar
  • malo feta sira

Priprema:

Batat operite, prepolovite i pecite u pećnici 35–40 minuta na 200 °C.

Povrće narežite na male kockice i kratko pirjajte na ulju.

Kad batat omekša, izdubite malo sredine.

Pomiješajte izdubljeni batat s povrćem i vratite u koru.

Posipajte feta sirom i kratko zapecite još 5 minuta.

Foto: 123RF

4. Batat pizza sa šunkom 

Sastojci:

  • 1 veliki batat
  • 100 g šunke
  • 80 g ribanog sira
  • 2 žlice umaka od rajčice
  • 1 jaje
  • 2 žlice brašna
  • sol, papar, origano

Priprema:

Batat ogulite i naribajte.

Pomiješajte ga s jajetom, brašnom, solju i paprom.

Smjesu rasporedite na lim obložen papirom za pečenje u obliku kruga.

Pecite 15 minuta na 200 °C.

Izvadite, premažite umakom od rajčice, dodajte šunku i sir te pecite još 10 minuta.

Posipajte origanom i poslužite toplo.

Delicious pizza close up on wooden board and concepts. Italian national food.
Foto: 123RF

5. Batat zapečen sa šunkom i sirom 

Sastojci:

  • 2 batata
  • 120 g šunke
  • 100 g sira
  • 100 ml vrhnja za kuhanje
  • sol, papar
  • malo maslaca

Priprema:

Batat ogulite i narežite na tanke ploške.

Poslažite sloj batata u posudu za pečenje, zatim šunku i malo sira.

Ponovite slojeve dok ne potrošite sastojke.

Prelijte vrhnjem, posolite i popaprite.

Pecite oko 35 minuta na 190 °C dok batat ne omekša i sir se lijepo zapeče.

6. Palačinke od batata 

Sastojci:

  • 1 šalica pirea od kuhanog batata
  • 1 jaje
  • 1/2 šalice mlijeka
  • 1 šalica brašna
  • 1 žličica praška za pecivo
  • 1 žlica meda
  • prstohvat cimeta

Priprema:

Pomiješajte pire od batata, jaje, mlijeko i med.

Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet.

Dobro izmiješajte dok ne dobijete glatku smjesu.

Pecite male palačinke na lagano nauljenoj tavi.

Poslužite s medom, voćem ili jogurtom.

Foto: 123RF

7. Kolač od batata i čokolade 

Sastojci:

  • 2 batata (kuhana i zgnječena)
  • 2 jaja
  • 80 g šećera ili meda
  • 80 ml ulja
  • 120 g brašna
  • 1 žličica praška za pecivo
  • 50 g tamne čokolade
  • prstohvat cimeta

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C.

Pomiješajte pire od batata, jaja, šećer i ulje.

Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet.

Umiješajte komadiće čokolade.

Izlijte smjesu u kalup i pecite oko 30 minuta.

caramel chocolate cake
Foto: 123RF

8. Kruh od batata i sjemenki 

Sastojci:

  • 1 šalica pirea od kuhanog batata
  • 2 jaja
  • 3 žlice meda
  • 200 g brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 3 žlice mješavine sjemenki (lan, suncokret, bundeva)
  • prstohvat cimeta

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C.

Pomiješajte pire od batata, jaja i med.

Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet.

Umiješajte sjemenke.

Ulijte smjesu u kalup za kruh i pecite oko 35–40 minuta.

Foto: 123RF

9. Pita od batata i jabuka 

Sastojci:

  • 1 šalica pirea od batata
  • 2 jabuke
  • 2 jaja
  • 80 g šećera
  • 150 g brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 žličica cimeta

Priprema:

Jabuke ogulite i narežite na tanke ploške.

U zdjeli pomiješajte jaja, šećer i pire od batata.

Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet.

Umiješajte jabuke.

Pecite u kalupu oko 35 minuta na 180 °C.

Homemade Festive Sweet Potato Pie
Foto: 123RF

10. Muffini od batata i čokolade 

Sastojci:

  • 1 šalica pirea od batata
  • 2 jaja
  • 70 g šećera
  • 80 ml ulja
  • 150 g brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 50 g čokolade u komadićima

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C.

Pomiješajte batat, jaja, šećer i ulje.

Dodajte brašno i prašak za pecivo.

Umiješajte komadiće čokolade.

Smjesu rasporedite u kalup za muffine i pecite 20–25 minuta.

