Batat je posljednjih godina sve popularnija namirnica u kuhinji, i to s dobrim razlogom. Osim što je ukusan, bogat je vlaknima i vitaminima te savršen za slana i za slatka jela
Recepti za 10 jela s batatom
Može se pripremati na mnogo načina - pečen, kuhan, u juhama, palačinkama ili kolačima. Upravo zbog svoje svestranosti batat je idealan izbor za brze, zdrave i hranjive obroke. Donosimo pet jednostavnih recepata koji će pokazati koliko se raznovrsnih jela može pripremiti od ove ukusne namirnice.
1. Batat pomfrit iz pećnice
Sastojci:
- 2 velika batata
- 2 žlice maslinova ulja
- 1 žličica slatke paprike
- 1/2 žličice češnjaka u prahu
- sol i papar
- po želji malo timijana ili ružmarina
Priprema:
Zagrijte pećnicu na 200 °C.
Batat ogulite i narežite na štapiće poput pomfrita.
U zdjeli pomiješajte batat s maslinovim uljem, paprikom, češnjakom, solju i paprom.
Posložite na lim obložen papirom za pečenje u jednom sloju.
Pecite 25–30 minuta dok ne postane hrskav, uz povremeno okretanje.
Savjet: Poslužite uz umak od jogurta, češnjaka i limuna ili kao prilog uz meso i ribu.
2. Krem juha od batata
Sastojci:
- 2 batata
- 1 luk
- 1 mrkva
- 2 žlice maslinova ulja
- 700 ml povrtnog temeljca
- sol, papar
- prstohvat muškatnog oraščića
Priprema:
Na ulju kratko pirjajte sitno sjeckani luk.
Dodajte mrkvu i batat narezan na kocke.
Ulijte temeljac i kuhajte oko 20 minuta.
Izblendajte juhu štapnim mikserom.
Začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem.
Poslužite uz malo vrhnja ili sjemenki.
3. Punjeni batat s povrćem
Sastojci:
- 2 velika batata
- 1 paprika
- 1 tikvica
- 1 manji crveni luk
- 2 žlice maslinova ulja
- sol, papar
- malo feta sira
Priprema:
Batat operite, prepolovite i pecite u pećnici 35–40 minuta na 200 °C.
Povrće narežite na male kockice i kratko pirjajte na ulju.
Kad batat omekša, izdubite malo sredine.
Pomiješajte izdubljeni batat s povrćem i vratite u koru.
Posipajte feta sirom i kratko zapecite još 5 minuta.
4. Batat pizza sa šunkom
Sastojci:
- 1 veliki batat
- 100 g šunke
- 80 g ribanog sira
- 2 žlice umaka od rajčice
- 1 jaje
- 2 žlice brašna
- sol, papar, origano
Priprema:
Batat ogulite i naribajte.
Pomiješajte ga s jajetom, brašnom, solju i paprom.
Smjesu rasporedite na lim obložen papirom za pečenje u obliku kruga.
Pecite 15 minuta na 200 °C.
Izvadite, premažite umakom od rajčice, dodajte šunku i sir te pecite još 10 minuta.
Posipajte origanom i poslužite toplo.
5. Batat zapečen sa šunkom i sirom
Sastojci:
- 2 batata
- 120 g šunke
- 100 g sira
- 100 ml vrhnja za kuhanje
- sol, papar
- malo maslaca
Priprema:
Batat ogulite i narežite na tanke ploške.
Poslažite sloj batata u posudu za pečenje, zatim šunku i malo sira.
Ponovite slojeve dok ne potrošite sastojke.
Prelijte vrhnjem, posolite i popaprite.
Pecite oko 35 minuta na 190 °C dok batat ne omekša i sir se lijepo zapeče.
6. Palačinke od batata
Sastojci:
- 1 šalica pirea od kuhanog batata
- 1 jaje
- 1/2 šalice mlijeka
- 1 šalica brašna
- 1 žličica praška za pecivo
- 1 žlica meda
- prstohvat cimeta
Priprema:
Pomiješajte pire od batata, jaje, mlijeko i med.
Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet.
Dobro izmiješajte dok ne dobijete glatku smjesu.
Pecite male palačinke na lagano nauljenoj tavi.
Poslužite s medom, voćem ili jogurtom.
7. Kolač od batata i čokolade
Sastojci:
- 2 batata (kuhana i zgnječena)
- 2 jaja
- 80 g šećera ili meda
- 80 ml ulja
- 120 g brašna
- 1 žličica praška za pecivo
- 50 g tamne čokolade
- prstohvat cimeta
Priprema:
Zagrijte pećnicu na 180 °C.
Pomiješajte pire od batata, jaja, šećer i ulje.
Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet.
Umiješajte komadiće čokolade.
Izlijte smjesu u kalup i pecite oko 30 minuta.
8. Kruh od batata i sjemenki
Sastojci:
- 1 šalica pirea od kuhanog batata
- 2 jaja
- 3 žlice meda
- 200 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- 3 žlice mješavine sjemenki (lan, suncokret, bundeva)
- prstohvat cimeta
Priprema:
Zagrijte pećnicu na 180 °C.
Pomiješajte pire od batata, jaja i med.
Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet.
Umiješajte sjemenke.
Ulijte smjesu u kalup za kruh i pecite oko 35–40 minuta.
9. Pita od batata i jabuka
Sastojci:
- 1 šalica pirea od batata
- 2 jabuke
- 2 jaja
- 80 g šećera
- 150 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- 1 žličica cimeta
Priprema:
Jabuke ogulite i narežite na tanke ploške.
U zdjeli pomiješajte jaja, šećer i pire od batata.
Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet.
Umiješajte jabuke.
Pecite u kalupu oko 35 minuta na 180 °C.
10. Muffini od batata i čokolade
Sastojci:
- 1 šalica pirea od batata
- 2 jaja
- 70 g šećera
- 80 ml ulja
- 150 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- 50 g čokolade u komadićima
Priprema:
Zagrijte pećnicu na 180 °C.
Pomiješajte batat, jaja, šećer i ulje.
Dodajte brašno i prašak za pecivo.
Umiješajte komadiće čokolade.
Smjesu rasporedite u kalup za muffine i pecite 20–25 minuta.
