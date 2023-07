7 znakova da nije mudro ostati u prijateljskom odnosu s bivšim

Mnogi se pitaju kako 'čisto' prekinuti s bivšim partnerom te ga ostaviti u prošlosti, no vrijeme pretjerane komunikacije i društvenih mreža to otežava. Osim toga, u bivšima imamo i prijatelje, a i dio su našeg društva, stoga sve skupa postaje teže.

Istraživanje objavljeno u časopisu 'Social Psychological and Personality Science' iz 2021. otkrilo je da čak dvije trećine parova prvo postanu prijatelji, a onda tek krenu u ljubavnu vezu.

Istraživanje iz 2022. pokazalo je da bi čak oko trećina ljudi rado ostala u prijateljskim odnosima s bivšim ili bivšom. Druga trećina odgovorila je da ne bi, a treća trećina nije bila sigurna.

Općenito, nešto veći postotak muškaraca nego žena reklo je da bi bili voljni ostati prijatelji.

Neki znanstvenici koji proučavaju veze kažu da nema ništa loše u održavanju prijateljstva nakon romanse, ako to funkcionira za obje strane. No, moguće je da ipak postoje neki znakovi da to i nije tako dobra ideja.

Godine 2017. tim istraživača krenuo je u istraživanje - koji su razlozi za nastavak prijateljstva nakon prekida. Mnogi su ispitanici smatrali da to može smanjiti bol nakon veze, a neki da je to dobro 'u slučaju da se druga strana predomisli'.

Foto: Dreamstime_

Ima i onih koji su komentirali da su ionako u istom krugu prijatelja, pa im je jednostavno ostati sa svima u dobrim odnosima. Također, mnogi tako osjećaju sigurnost radi bliskosti osobe s kojom su nekada bili u vezi.

Spol, seksualna orijentacija, stil privrženosti, osobine ličnosti, vrijeme od prekida i razlog prekida igraju ulogu u uspjehu prijateljstva i nakon romanse.

Razlozi zbog kojih ne biste trebali ostati prijatelji s bivšim

Iako ovo istraživanje nudi smjernice hoće li prijateljstvo s vašim bivšim funkcionirati – ili čak trajati – stručnjaci za veze kažu da postoje neki znakovi da je ipak vrijeme da bivši ostane u prošlosti.

Foto: Dreamstime

1. Još uvijek ste zaljubljeni u svog bivšeg partnera

Kao što je sugeriralo istraživanje o osobnim odnosima, neriješene romantične želje su sklizak teren.

- Treba provjeriti namjere osobe te biti iskren prema sebi. Ako ipak želite nastavak veze, a druga strana ne želi, treba odustati od tog prijateljstva - komentirala je bračna i obiteljska terapeutkinja Stacey Sherrell.

2. Imate neriješenih problema

- Iako se čini očiglednim, ovaj se znak često zanemaruje i lako ga je previdjeti. Naročito ako svijet i vezu gledate kroz ružičaste naočale - izjavila je Dontea’ Mitchell-Hunter, terapeutkinja iz tvrtke Sorees In Therapy.

No, bez obzira na to jeste li imali posla s manipulacijom, nedostatkom komunikacije, iskrenosti, dosljednosti ili drugim temeljnim problemima u vašoj vezi, te iste karakteristike će se pojaviti i u prijateljstvu, piše The Healthy.com.

3. Niste proveli dovoljno vremena razdvojeni

- Dajte si vremena nakon prekida kako biste se dobro oporavili, i emocionalno i duhovno, što je jako važno za mentalno zdravlje. Nismo u stanju donositi dobre odluke ako se osjećamo da smo 'van sebe' - savjetuje terapeutkinja Tiffany Lewis.

Prekinuli ste s razlogom, a ipak - ako još uvijek cijeli dan pišete poruke, družite se nakon posla i dijelite sve svoje osobne podatke, niste stvorili emocionalnu distancu potrebnu da bi novo prijateljstvo uspjelo. Dakle, ako vam se čini prerano, vjerojatno jest. Ili riskirate da postanete ovisni jedno o drugome.

Foto: Dreamstime_

4. Prelaženje granica

- Biti prijatelj s našim bivšim, iako je tabu, moguće je za neke bivše parove. Ali zbog emocionalne i intimne povijesti, moramo se pridržavati očekivanja prijateljstva, a ne očekivanja veze - komentira Lewis.

Važno je uspostaviti temeljna pravila o tome kako će to prijateljstvo izgledati, dodaje Mitchell-Hunter - poput toga kako i kada možete kontaktirati jedno drugo ili možete li se raspitivati ​​o zajedničkom životu. Ali, ako druga strana koristi prisilu ili vam uzrokuje osjećaj krivnje, najzdravije je da odete.

5. Prijateljstvo vas koči

Mitchell-Hunter predlaže da se zapitate: Ako je ova osoba još uvijek prisutna u mom životu, hoću li stvarno krenuti naprijed? Sklapanje prijateljstva s bivšim funkcionira samo stvaranjem nove vrste odnosa s njima - i zato je rano postavljanje granica bitno.

No, ako se prijateljstvo čini kao da se vraćate u vezu te vas ono koči u stvaranju novih veza, sve skupa moglo bi zapeti.

Foto: Dreamstime_

6. Bivši stalno spominje povratak u vezu

Ako stalno flertuje, izražava ljubomoru prema vama ili se prisjeća veze - to su znakovi da čak i ako želite ostati prijatelji, vas dvoje niste na istom nivou te zapravo ne želite iste stvari. Najbolje se iz takvog odnosa povući.

Da, to boli, no ostanak u tom odnosu na koncu donosi više štete nego koristi.

7. Još uvijek osjećate bol radi prekida

Ako ne možete razgovarati s bivšim da se ne uzrujate, stalno provjeravate njegove društvene mreže ili se nervirate razmišljajući o tome da izlazi s nekim drugim, važno je da si date malo odmaka kako biste emocionalno obradili prekid i ozdravili.