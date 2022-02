Unatoč razmjeni 'narukvice prijateljstva' s najboljim prijateljima iz djetinjstva i obećanju da ćemo zauvijek biti najbolji prijatelji, kako prelazimo u odraslu dob, naši odnosi se mijenjaju. Ponekad prijateljstva jednostavno idu svojim tijekom, a ponekad je u igri toksična dinamika koja prekid prijateljstva čini jednostavno neizbježnim.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolje prijateljice Jia i Zuri

s

Saznajte što stručnjaci kažu o tome koliko će vaše prijateljstvo trajati i koji znakovi ukazuju na to.

1. Prijateljstvo je jednostrano

- Odnosi ne mogu biti jednaki cijelo vrijeme, ali s vremenom bi se trebali izjednačiti. Nejednakost u odnosu je kada jedna osoba stalno radi 'teži posao' i uvijek je ona ta koja daje - rekla je Irene S. Levine, klinička psihologinja i stručnjakinja za prijateljstvo.

Kada se samo jedna osoba u prijateljstvu trudi provoditi vrijeme s drugom stranom i zanima se za život druge osobe, tada prijateljstvo postaje jednostrano. Moguće je da ćete se osjećati necijenjeno i manje ćete se otvarati ako vaš prijatelj ne izgleda iskreno zainteresirano za vas.

- Veliki je alarm kada netko tko bi trebao biti vaš prijatelj pretvori većinu vaših razgovora u svoj osobni monolog. Ili kada ne možete pred njima izraziti svoje ideje ili podijeliti vlastita iskustva. Ili kada počnete pričati priču, a oni ponovno prebace temu na sebe. Ovo su važni pokazatelji da to prijateljstvo nije pravo prijateljstvo - rekla je stručnjakinja za prijateljstvo i autorica Shasta Nelson.

2. Kada ste u blizini te osobe, osjećate se loše

- Ako poklopite slušalicu ili odete kući nakon provedenog zajedničkog vremena s prijateljem i osjećate negativne emocije, manje je vjerojatno da ćete htjeti ponavljati to iskustvo - rekla je Nelson.

Obratite pažnju na to iscrpljuje li vas vaša interakcija ili ne, osuđuje li vas ta osoba ili kritizira, potvrđuje li vas ikada i pokazuje li zahvalnost ili uvažavanje te je li suština vaših razgovora uvijek negativna.

- Nitko od nas ne želi da ga se osuđuje, kritizira ili obezvrjeđuje, a opet često ni ne odvojimo vrijeme kad smo s prijateljem da kažemo u sebi: 'Što mogu učiniti da se moj prijatelj osjeća bolje jer je tu sa mnom?' - dodala je.

- Kada se nađete s tim prijateljem, osjećate li se tjeskobno, nervozno ili nelagodno? To se može manifestirati i somatski pa se mogu pojaviti glavobolje ili bolovi u trbuhu - rekla je.

3. Nemate nikakve planove za druženja

- Jedan od najvećih uzroka kratkotrajnosti odnosa je kada ljudi ne planiraju zajedničko vrijeme. Postoji mnogo ljudi koji se vole, ali njihovo prijateljstvo nikada ne potraje samo zato što nisu smislili način da krenu provoditi zajedničko vrijeme na nov način nakon velike životne promjene (primjerice zajedničko vrijeme kada više ne radite zajedno) ili kada je jedna osoba ogorčena zato što je ona ta koja uvijek smišlja druženja - kaže Nelson.

Naravno, svi prolazimo kroz razdoblja kada je rasporede teško uskladiti, ali ako ne možete s vremena na vrijeme odvojiti ni 10 minuta za telefonski poziv ili razmjenu poruka, to je onda pokazatelj vaših stvarnih prioriteta.

- Ako vam je teško uskladiti slobodno vrijeme jedno s drugim ili ako jedno od vas stalno odgađa sastanke za neki drugi put, to može ukazivati ​​na to da vam je motivacija da budete zajedno uvelike smanjena - objašnjava Levine.

4. Ne slave vaš uspjeh

- Još jedan znak lošeg prijateljstva je prijatelj koji vas 'ruši' - rekla je psihologinja i stručnjakinja za prijateljstvo Marisa G. Franco. Obratite pažnju na njihovu reakciju kada objavite neki uspjeh u svom životu - bilo da se radi o poslu ili osobnoj stvari.

- Je li ta osoba sretna zbog vas? Ili su ljubomorni i pokušavaju te obeshrabriti? Kada dobijete promaknuće kažu li: 'Tako sam ponosan na tebe' ili: 'Ne znam jesi li to zaslužila?' - upitala je Franco.

Kada prijatelj ne slavi vaše uspjehe, to je često iz osjećaja ljubomore ili nesigurnosti.

- Biti sretan zbog svog uspjeha i općenito željeti da vi uspijete važan je dio zdravog prijateljstva. Sve suprotno od toga nije dobro - kazala je Franco.

5. Vaša komunikacija je napeta

Nijedno prijateljstvo ne prođe bez povremenog sukoba ili napetosti, ali ipak treba postojati lakoća komunikacije. Ako to nedostaje, razmislite postoji li tu toksična dinamika ili se jednostavno udaljavate.

- Moguće je da s vremenom dođe do čestih nesporazuma ili vam jednostavno ponestane stvari o kojima biste mogli razgovarati - rekla je Levine.

Napomenula je da su ponekad krive životne okolnosti jer jednostavno krenete različitim putevima i imate manje zajedničkog nego što je to bilo u početku. Također zna biti teško prevladati izrazito različite stilove života temeljene na duboko ukorijenjenim i nepodudarnim uvjerenjima o politici, religiji ili novcu.

Ako naiđete na problem s prijateljem, razmislite hoćete li o tome voditi iskren, konstruktivan razgovor.

- Većina nas pokušava razgovarati s prijateljima o stvarima koje oni rade i koje nas iritiraju (npr. uvijek kasne, šalju nam poruke ili zovu u nezgodno vrijeme, iznose osjetljive teme pred drugim ljudima i slično) - rekla je Glenda Shaw, autorica knjige 'Better You, Better Friends'.

- Ovo su pitanja o kojima svatko mora razgovarati. No, ono što ne bi smjeli tolerirati je kada osoba neprestano ignorira vaš zahtjev da riješite situaciju koja vas iritira - dodaje.

6. Postoji neriješena povreda povjerenja

- Svi imamo različite granice i prijelomne točke, pa je zato važno razumjeti koji su vaši - kaže Shaw. Napomenula je da ono što je za nju definitivno znak za uzbunu kada osoba neprestano sve ogovara jer je to znak da joj vjerojatno nećete moći vjerovati.

- Jedan od najtežih problema u prijateljstvu je kada otkrijete da prijatelj nije iskren prema vama. Za razliku od naše obitelji i kolega, prijatelji su jedini ljudi koje biramo u svojim životima. Pravi prijatelj je osoba s kojom smo iskreni, osoba kojoj vjerujemo - objasnila je Shaw.

Čak i kada imate prijatelja od povjerenja može se dogoditi nešto što će ugroziti vaše povjerenje u njih. Važno je zajedno proći kroz ove situacije ako želite očuvati prijateljstvo.

- Jedan od znakova da je prijateljstvu došao kraj je kada dođe do velike povrede povjerenja koju se ne može popraviti. To može biti pričanje loših stvari iza leđa ili romantična veza s dečkom prijateljice - navodi Levine.

7. Ne slušaju vašu perspektivu

- U zdravom prijateljstvu otvoreno prolazite kroz sukob umjesto da ga odbacite i pretvarate se da ga nema. Možete reći: 'Ovo me zaboljelo', a druga osoba bi vas trebala saslušati ako želi nastaviti prijateljstvo s vama - tvrdi Franco.

Napomenula je da se u nezdravim prijateljstvima ljudi povlače kada su uznemireni ili vas mogu napasti, okriviti za svoje probleme ili na drugi način projicirati svoje negativno iskustvo na vas. Tu nedostaje interes za postizanjem međusobnog razumijevanja.

Glavni znak toksične veze je ako prijatelj rijetko uzima u obzir vašu perspektivu, dodaje Franco.

- Takvi ljudi razmišljaju o tome ispunjavate li vi njihove potrebe, ali ne i o tome ispunjavaju li one vaše potrebe. Misliti samo na svoje potrebe je sebično i takvo prijateljstvo nije onakvo kakvo želite - rekla je.

Slušati jedno drugo temeljni je dio zdravog prijateljstva. Kao što je Nelson primijetila, ako primijetite da vas osoba ne sluša niti pokazuje interes za to, onda je to upozorenje da vaše prijateljstvo ne funkcionira, piše HuffPost.