7 znakova da se vaš partner ne osjeća sigurno u ljubavnoj vezi

Osjećaj nesigurnosti u vezi nije neuobičajena pojava. No zabrinjavajuće je kada ta nesigurnost postane preteška za podnošenje. Evo znakova koji vam govore je li on nesiguran ili je samo zabrinut

<p>Jedan od znakova zdrave veze je da se oba partnera osjećaju sigurno. Nesigurnost u vezi ne samo da će ometati vašu vezu, već će ostaviti 'ožiljak' i na vaš život.</p><p>Osjećaj nesigurnosti može izmijeniti vašu percepciju kako gledate na stvari u vašoj vezi, čineći da se osjećate tužno ili čak depresivno. Osoba se osjeća nesigurno kada misli da u vezi nešto nije u redu. Ali ponekad se zbog niskog samopouzdanja i nedostatka povjerenja osjećate nesigurno.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Krah ljubavi između Irine i Bradleya.</p><p>Živjeti s nesigurnim čovjekom nije samo naporno, već može biti i pogubno iskustvo. Osjećaj da ste pod sumnjivim okom, čak i kad niste učinili ništa, otežava vam duže zadržavanje u takvoj vezi. Ako niste sigurni je li vaš muškarac nesiguran ili jednostavno prolazi kroz teško vrijeme, evo nešto što će vam pomoći.</p><h2>Evo znakova da je vaš muškarac nesiguran u vezi:</h2><p>1. Ispituje vaše motive čak i kada činite sve što možete kako biste poboljšali stvari. Ne priznaje ni vaš trud.</p><p>2. Brzo vas optužuje za stvari koje nikada niste rekli ili učinili. Nikad ne pokušava pričati ​​s vama i misli da imate skrivenu agendu.</p><p>3. Umjesto da vas sluša i razumije, više ga brine kako se odnosite prema njemu. Očekuje da znate kako se osjeća bez da vam to kaže.</p><p>4. Prati svaki telefonski poziv i tekst koji primite ili kamo idete i što radite. Pokazati zabrinutost u redu je u vezi, ali voditi računa o svemu što radite je štetno za oba partnera.</p><p>5. Kad ste u svađi, uvijek pronađe način da iskrivi vaše riječi i upotrijebi ih protiv vas. Nekako uspijeva pronaći svu krivicu u vama, umjesto da preuzme odgovornost za svoje postupke.</p><p>6. Postaje izuzetno ljubomoran kada se družite sa prijateljima. Stoga se nervirate svaki put kad se osjećate prisiljenima skratiti vrijeme koje provodite s drugima.</p><p>7. Smatra da ne cijenite trud koji ulaže u vezu. Ne bi vas trebalo zabrinjavati ako to učini ponekad, ali ako to postaje dio njegovog ponašanja, vjerojatno je previše nesiguran da bi bio u vezi s vama, piše <a href="https://www.pinkvilla.com/lifestyle/love-relationships/7-sure-shot-signs-he-insecure-relationship-546769" target="_blank">Pink Villa.</a></p>