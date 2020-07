Monogamija: Tri razloga zašto takav odnos može biti naporan

<p>O monogamiji postoji mnogo romantičnih stvari. Prema rječniku, monogamna definicija je imati samo jednog partnera, supružnika ili seksualnog partnera odjednom. Za mnoge ljude monogamija znači imati sustav podrške u supružniku ili partneru. To znači imati osobu na koju se možete osloniti i s kojom možete provoditi vrijeme, s kojom možete i dijelite svoju ljubav. Sve to vam je dovoljno.</p><p>Monogamija je u velikoj mjeri ono što vidimo u filmovima i na TV-u i na čemu je izgrađena institucija braka. Konvencionalni brakovi znače da muž i žena daju zavjet da budu vjerni, jedan drugome 'u bolesti i zdravlju'.</p><p>I da, imati jednu osobu koja te poznaje iznutra i izvana cijeli život je lijepo. Možda ste pomislili sjediti jedan pored drugoga u stolicama za ljuljanje na trijemu kad ste u svojim 90-ima, prisjećajući se svih čudesnih godina koje ste proveli zajedno.</p><p>Oslanjanje na samo jednu osobu čini život mnogo jednostavnijim - na neki način to i jest.</p><p>No, je li monogamija prirodna?</p><p>Prema znanosti, monogamni odnos možda ipak nije toliko normalan, to pokazuje ove tri stvari:</p><h2>1. Muškarci i žene s vremenom gube interes za seks</h2><p>Možete pokušati začiniti strasti s novim zavodljivim donjim rubljem ili novim potezima, ali znanost pokazuje da žene nisu 'dizajnirane' za dugoročne strasti.</p><p>Istraživanje je otkrilo da žene s vremenom teže prelasku iz strastvene ljubavi u suosjećajnu ljubav, što znači da se odnos pretvara u više platonsko prijateljstvo. I to nije nešto što želite u romantičnoj vezi.</p><p>Prema članku Psychology Today, i seksualni nagoni muškaraca pate u monogamnim vezama.</p><p>'Ljudska bića su jasno evoluirana za seksualne živote koji uključuju višestruke istodobne seksualne odnose', napisao je <strong>Christopher Ryan</strong>, doktor znanosti.</p><p>Muškarci su, evolucijom, posebno dizajnirani da ih privlače seksualne novosti i da postupno gube seksualnu privlačnost prema istom partneru u nedostatku takve novosti.</p><p>Jedan od razloga je taj što sukob u vezi ima tendenciju da ometa seks. Međutim, kada muškarac nađe novog partnera, vraća se seksualno uzbuđenje.</p><h2>2. Monogamija 'ubija' najbolje ženske godine seksa</h2><p>Vjerojatno ste čuli i prije, ali muškarci su doživjeli svoj seksualni vrhunac u 20-ima, dok žene obično to dosežu do tridesetih ili četrdesetih.</p><p>Nadalje, znanost je otkrila da žene koje su u vezama tijekom prvih godina prijavljuju nisku seksualnu želju, a u stvarnosti su to godine u kojima bi trebale imati najbolji seks u životu.</p><h2>3. Prirodno želimo varati</h2><p>Prema Nacionalnoj zakladi za znanost samo je tri do pet posto sisavaca monogamno. </p><p>Istraživanja su otkrila da se seksualna monogamija također oslanja na hormone i receptore koje mozak oslobađa. Ljudski receptori razlikuju se od osobe do osobe, što rezultira time da neki ljudi više naginju poliamoriji nego drugi.</p><p>Dakle, ako vas je partner prevario, možda jednostavno nije za monogamiju. Ali ne brinite - on vas vjerojatno još uvijek voli, piše <a href="https://www.yourtango.com/2015272372/is-monogamy-natural-scientific-reasons-monogamous-relationship-might-not-work" target="_blank">Your Tango.</a></p>