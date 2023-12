8 tipova party haljina: Mekoća i ženstvenost u fluidnim formama

Ove sezone niz haljina ima posebno mjesto na sceni - osim malih i strukiranih, tu su one fluidne od satena, snažno crvene, raskošne u volanima, ali i ukrašene korzetom. Ženstvenost dizajneri naglašavaju i detaljima kao što su materijali visokog sjaja, za glamurozan izgled.

Crvena je super moćna

Jedna od boja kojoj se često vraćamo upravo je crvena, ujedno simbol ljubavi, ali i adventskih stilova. Savršena je u varijanti haljine, nosimo je kad želimo biti viđeni, ali i u prigodama kao što su Božić i Nova godina.

Foto: VITTORIOLAFATA.IT

Ako ste spremni za vizualnu atrakciju, birajte crvenu ne samo na haljini, već i modnim dodacima. Total look u ovoj boji nije pretjeran upravo krajem godine, svaki dan prosinca nova je prilika za srediti se propisno.

Pokretanje videa ... Tjedan mode Hermes | Video: Goran Čižmešija/24sata

Zlatna metalik sjaja

Predivan sjaj zlatne u skladu je s haljinama koje ističu tijelo te su inspirirane starorimskim stilovima. Antika kao inspiracija služi brojnim autorima, donose nam haljine s raznim detaljima nabiranja.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

U stil ulazi i plise, tehnika novijeg doba, no opet se slaže sa zlatnom, naglašava dinamiku haljine. Ovaj je tip kreacije idealan za svečane prigode, dame ga obožavaju za razne premijere i događanja.

Saten maksi kroja

Vratio nam se iz osamdesetih, no u umivenom, više jednostavnom dizajnu. Maksi haljine predivno ističu tijelo, super za one koje žele prekriti figuru, no opet nositi nešto posebno i fantastično.

Foto: ASOS

Satenske haljine nerijetko su krojene 'na koso', tako da senzualno padaju, dajući tijelu meku eleganciju. Super su na razne štikle, ali i čizmice na petu.

Volani i točke

Ovi super slatki modni elementi slažu se u vrijeme slavlja, jedno nadopunjuje drugo. Varijanta do koljena, uže forme, inspirirana je osamdesetima, dekadom koja je trenutno vrlo popularna.

Foto: Arhiva BiteMyStyle

Volani mogu biti i na ramenima, ovih dana ništa nije previše raskošno. Ako ste za nešto posebno, birajte chic nakit u tonovima zlata ili srebra.

Mala od lateksa

Mala crna haljina u prosincu je hit u varijanti od umjetne kože i raznih sličnih varijanti. Materijal je ugodan, stoga su ove kreacije praktične za ples i dnevne, ali i večernje evente.

Foto: Dreamstime

Ovaj tip haljine možete nadograditi šalovima ili sakoom, a tu je i bolero, koji prekriva ramena i daje nešto elegantniji dojam. Kreacija je nosiva i inače, uz tajice ili traperice čime ova mala crna haljina postaje tunika.

Varijanta s korzetom

Naglasak o na struk donosi nam inspiraciju nekim davnim vremenima, kad su dame nosile krinoline i imale dvorske zabave.

Foto: Dreamstime

Današnji je korzet mekaniji nego u prethodnim stoljećima, no i dalje je poželjan kao modni element na haljini.

Transparentna igra

Prozirna je odjeća posljednjih godina prava modna fora - dizajneri je predlažu kao dio slojevitih outfita. Pa je tako super na hlače ili neku drugu haljinu - ispod koje nije sve tako prozirno.

Foto: Dreamstime

Zanimljiva vizualna igra na prozirnim komadima dešava se uz dodatak točkica ili nekih drugih simpatičnih detalja koje dizajneri toliko vole.

Kreacija s otvorima

'Cut-out' je posljednjih sezona jedan od onih stilskih elemenata koje modni autori predstavljaju na čitavoj figuri - oko struka ili duž haljine, na vama je da izaberete.

Foto: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Izrezi i razni otvori otkrivaju kožu, dajući kreaciji senzualnu notu, a ako vam je previše golo, ispod ide tanka tunika ili haljina od tila u nekoj boji. Tim ćete figuri dati zanimljivu likovnu crtu.