9 najvažnijih odluka koje netko može donijeti u svom životu

Donijeti odluku je teško, ne donijeti odluku je neugodno, a tu su i najvažnije odluke u životu... Svaki dan u životu suočavate se s mnoštvom odluka. Možete, također, ići toliko daleko da odlučite ne odlučiti ni o čemu!

Naravno, neke odluke su kritičnije od drugih i možda zahtijevaju pažljivije razmatranje prije nego što postupite u skladu s njima. Odabir odjeće koju ćete odjenuti za taj dan može biti jednostavan i lak poput provjere lokalnog vremena. Međutim, mnogo je teže odlučiti hoćete li se vjenčati, imati djecu ili ostati bez djece.

Donošenje velike odluke može stvoriti mnogo tjeskobe za neke pojedince, ali ako znate koji bi izbori mogli doći iza iste, možete se bolje pripremiti.

Stručnjaci za odnose podijelili su svoju mudrost, odnosno savjete i putokaze o donošenju velikih odluka, donosi YourTango.

Ovo je 10 najvažnijih odluka koje možete donijeti u životu

1. Odluka da se stvarno donese odluka

Najvažnija odluka je proces, a ne diskretan čin. To je definicija hrabrosti, proces koji uključuje spremnost da ostvarite svoje istinske sposobnosti prolazeći kroz nelagodu, strah, tjeskobu ili patnju i poduzimajući svesrdno odgovorno djelovanje. Ovo će animirati i učiniti vjerodostojnima većinu vaših odluka u korist vas samih i vjerojatno drugih, objasnila je Ruth Schimel, autorica i savjetnica za upravljanje karijerom i životom.

2. Birajte sebe

Nitko ne može napraviti nešto umjesto vas. Morate se naučiti kako odabrati da se osjećate bolje od onoga kako ste se osjećali zbog negativnog razmišljanja. Motivacija za brigu o sebi mora dolaziti iznutra. Oslanjanje na vanjske uvjete ili ljude da popune prazninu iznutra nikada neće dovesti do toga da se osjećate ispunjeno izvana, kaže stručnjakinja Loulou Palmer.

3. Definirajte svoje vrijednosti

Najvažnija odluka koju osoba može donijeti je kako definirate svoju svrhu i vrijednosti. Ova odluka oblikuje cijeli tijek postojanja, utječući na sve, od njihovih veza i karijera do njihove sveukupne sreće i ispunjenja. Definiranje vlastite svrhe i vrijednosti duboko je osoban proces. Zahtijeva od pojedinaca da razmisle o tome što im je uistinu važno, što im donosi radost i što žele doprinijeti svijetu. Ova je odluka ključna jer služi kao kompas koji vodi sve ostale izbore i radnje.

Kada imate jasan osjećaj vlastite svrhe i vrijednosti, spremni ste donositi odluke koje su u skladu s njima. Možete odabrati karijeru koja je u skladu s vašim strastima, izgraditi odnose s onima koji dijele vaše vrijednosti i donositi odluke koje vode osobnom rastu i ispunjenju. Međutim, ključno je priznati da ova odluka nije jednokratan događaj, već trajno putovanje. Kako rastete i razvijate se, vaša se svrha i vrijednosti također mogu promijeniti. Neophodno ih je povremeno pregledati i ponovno procijeniti kako biste bili sigurni da će i dalje služiti kao smislen vodič u vašem životu, pojašnjava stručnjakinja Clare Waismann.

4. Razumijevanje svrhe života

Što vašem životu daje smisao i svrhu - ovaj temelj postaje osnova za mnoge druge životne izbore, poput karijere, odnosa i osobnog razvoja. Ako su vam jasne vrijednosti i svrha, možete uskladiti svoje odluke i postupke u skladu s tim, što će dovesti do ispunjenijeg i smislenijeg života. Ova jasnoća može voditi pri donošenju izbora vezanih uz obrazovanje, karijeru, odnose, stil života i osobni rast, pomažući da ostanete na putu koji je u skladu s temeljnim željama. Međutim, važno je zapamtiti da je život složen i da se ljudi često suočavaju s mnogim važnim odlukama. Najvažnije je zapamtiti da će se vrijednosti i svrha razlikovati od osobe do osobe i u različitim fazama njihova života, kaže stručnjakinja Sue Kohn-Taylor.

5. Odabir životnog partnera

Daleko najvažnija odluka koju pojedinac može donijeti je za koga će se oženiti. Izbor supružnika utječe na gotovo svaki aspekt života. Brak određuje financije, mjesto življenja, djecu, društveni život, širu obitelj, zdravlje i dugovječnost. Razvod je raširen u kulturi jer ne ulazite uvijek u izbor supružnika s dovoljno informacija i promišljanja. Većina bira supružnika dok su u ranoj fazi 'zaljubljivanja'; odnosno dok su pod utjecajem hormona i kemikalija, a to nije najbolji način za donošenje jedne od najvažnijih odluka u životu, smatra savjetnica i terapeutkinja Mary Kay Cocharo.

Izbor životnog partnera oblikovat će i utjecati na vaš život. Odgovorni ste prema njima u svakoj areni njihovih života. Njihov izbor ili okolnosti utjecat će na vas. Prema zadanim postavkama dijelite njihov neuspjeh i uspjeh, zdravlje ili bolest, tugu i radost. Dok ostajete zajedno ili ste razdvojeni, oni nastavljaju biti dio vašeg života. Birajte dobro i mudro, savjetuje stručnjakinja za odnose Reta Faye Walker.

- Kao ovlašteni psiholog, vidim puno boli i patnje kod pojedinaca koji osjećaju da su u partnerstvu s nekim s kim nisu kompatibilni. Suprotno tome, vidim učinke dobrog braka na druge životne stresore. Konačno, imati djecu značajno će promijeniti životni tijek, a važno je s kim ćete to učiniti. Čak i nakon razvoda, na primjer, ako imate djecu, zauvijek ćete biti vezani za tu osobu - naglasila je psihologinja i autorica Laurie Mintz.

6. Djeca

Možete promijeniti partnera, adresu i karijeru, ali dijete je za cijeli život. Pripremite se za promjene koje djeca donose i počnite graditi svoje gnijezdo prije njihova rođenja kako biste im pružili stabilan dom pun ljubavi kada stignu, savjetuje autorica i seksualna terapeutkinja Gloria Brame.

7. Izabrati s kim ćete imati dijete

Život je pun važnih odluka i trenutaka koji mijenjaju život. Ali najvažnija odluka koju ćete ikada donijeti je s kim ćete imati dijete. Jer kad jednom stvorite život, uvijek ćete biti povezani s tom drugom osobom. Roditelji mogu donositi odluke koje imaju dugoročne posljedice. Ako odlučite stvoriti život, dobro razmislite s kim ćete to učiniti, kaže autorica Merle Yost.

8. Vezati se za drugu osobu

Kad s nekim dobijete dijete, zauvijek ste vezani za tu osobu. To može biti dobro iskustvo, možda ste postali sretna obitelj, a vaša su djeca blagoslov za oboje. Međutim, mnoge ljubavne veze završavaju, pa ako imate zajedničku djecu i raziđete se, vjerojatno ćete se suočiti s jednim od sljedećih scenarija. Uspijevate biti u prijateljskim roditeljskim odnosima. Tolerirate jedno drugo, a djeca su u sredini.

Ostali scenariji ne moraju biti toliko tolerantni. Ne podnosite se, a djeca se moraju nositi s neprijateljstvom. Ako je partner 'poremećen', koristi djecu da vas kontrolira. Drugi roditelj napušta vas i djecu, a vi ih odgajate sami. Čak i ako drugi roditelj nestane, kada postoje djeca, zauvijek ste genetski vezani za njih. To bi mogao biti problem ako je drugi roditelj problematičan. Poremećaji osobnosti su oko 50% genetski uvjetovani. Stoga djeca mogu naslijediti određenu predispoziciju. Moguće je proaktivnim roditeljstvom spriječiti razvoj nekog stanja, ali to je težak posao. Zato dobro razmislite s kim imate djecu, što znači da dobro razmislite s kim ste. Čak i ako nemate namjeru imati djecu, ponekad se to dogodi, ističe stručnjakinja i autorica Donna Andersen.

9. Što pokreće vaš mozak

Kad god se suočite s važnom odlukom, zapamtite ovo - važno je tko ste odlučili biti kada donosite odluku koja vam je zaista važna. Primijenjeno na psihologiju, zakon uzroka i posljedice nalaže da dominantno razmišljanje (uzrok) stvara kako se osjećate, a emocije određuju postupke i životne izbore (posljedica). Kad vas život 'pokrene', na primjer dobijete otkaz, odmah se otvori način razmišljanja povezan sa sličnim događajem u prošlosti, oslobađajući misli kao što su 'Nisam dovoljno dobar', 'Druge nije briga', 'Život nije pošten'... A onda se osjećate potišteno i obeshrabreno, često beznadno. Umjesto da tražite novi posao, nalazite isprike zašto to ne ide.

Međutim, budući da ste domaćin svih vaših načina razmišljanja, najvažnija odluka koju možete donijeti jest odabrati drugu opciju. Što ako, kada ste suočeni s velikom odlukom, pomislite kao vrijedna, samouvjerena osoba i razmišljate na način 'Postoji nešto bolje za mene jer ja zaslužujem bolje', 'Vjerujem životu jer uvijek ima na umu moje najbolje interese', 'Imam izbor kako ću razmišljati o ovom događaju i odlučujem se osjećati osnaženo', 'Ne trebam brinuti o tome kako ću dobiti drugi posao, samo se moram osjećati vrijednim toga'... Sada će mozak osloboditi kemikalije nade, nadahnuća i jasnoće, otvarajući um za nove ideje i zacrtavajući tijek djelovanja koji odgovara odabranom načinu razmišljanja. Ako to nije najvažnija odluka, onda ne znam što jest, objasnila je terapeutkinja Katherine Agranovich.