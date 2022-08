9 navika samouvjerenih ljudi

1. Napravite plan

Želite li nešto? Super! Sastavite plan i krenite. Budite usmjereni na cilj i ne dajte da vam glasovi drugih ili preispitivanje svojih osobina omete plan. Ne dopustite da vam se stvari previše počnu komplicirati u glavi, piše Huffington Post.

2. Budite pozitivni

Samouvjereni ljudi cijelo vrijeme imaju pozitivnu viziju budućnosti u svojoj glavi. Normalno je da ćete se katkad zabrinuti, ali vjera da će se sve pozitivno izroditi i vaš plan ostvariti veliki je pokretač.

3. Uvjereni su da je ono što rade dobro

Ljudi koji su uvjereni da ono što rade je dobro i da će "uroditi plodom" ponašaju se kao da su već ostvarili taj cilj. To također budi i samopouzdanje kod drugih.

4. Sigurni su u sebe

Velika je razlika u načinu na koji se predstavljate samouvjereno i nesigurno. Koristite li izraze tipa "Da, ja se bavim s tim. Zar i ti? Odlično, moramo razmijeniti kontakte" sigurno ćete ostaviti dojam na sugovornika i smatrat će vas relevantnim. Usporedite li to s rečenicama tipa "Da, pa ja pokušavam raditi na tome. Imaš li možda kakav savjet kako da to poboljšam", znate da će one ostaviti dojam nekoga tko nije potpuno siguran u ono što radi.

5. Slušaju tuđa mišljenja, al im nedaju da ih ometaju

Samouvjereni ljudi saslušat će tuđa mišljenja i savjete ali neće dopustiti da ih oni ometu u njihovim planovima. Puno ljudi će vas upozoravati da budete oprezni u onome što radite, što je u redu, ali zbog toga ne trebate odustati.

6. Znaju reći 'ne'

Samouvjereni ljudi će rado reći "ne" onome što im oduzima vrijeme i energiju koja im je potrebna za njima bitne stvari. Osim što tako rade dobro za sebe, to rezultira i većim poštivanjem kod drugih ljudi.

7. Ne pričaju svima o svom uspjehu

Vrlo malo uspješnih i samouvjerenih ljudi će "na sva usta" galamiti o svom uspjehu. Njihov uspjeh govori sam za sebe. Nikad nemojte dopustiti da vam uspjeh oduzme poniznost i da se vinete previše u nebesa kako ne bi izgubili i dio ljudskosti.

8. Svjesni su da neće uvijek sve uspjeti

S vremena na vrijeme desit će se da u nečemu nećete uspjeti ili da ono što želite neće biti prihvaćeno ili nećete moći ostvariti. Padovi i neuspjesi normalan su dio života i tu su samo da naučite nešto iz toga, dignete se, otresete prašinu sa sebe i nastavite dalje.

9. Znaju da izgradnja samopouzdanja traje cijeli život

Izgradnja samouvjerenosti traje cijeli život. Neki događaji će vas dotući, neki će vas "dizati" i motivirati. Važno je ne odustajati i ne klonuti duhom.

