Svi smo robovi vlastitih loših navika - evo kako ih se riješiti

Mnogo puta odlučujemo prihvatiti pozitivne navike, no psiholozi tvrde kako se prvo moramo riješiti loših. Tako umjesto stremljenja naizgled teško dostižnim ciljevima, za početak je bitno fokusirati se na stvari koje radite loše.

Odricanje od loših navika prva je stepenica prema uspjehu, a čim se riješite negativnog obrasca, pozitivni će zasjesti na njegovo mjesto.

Zaboravite i na multitasking koji se čini kao poželjna sposobnost, no samo 2 posto ljudi je zaista posjeduje. Obavljanje više zadataka odjednom uglavnom završava lošim rezultatima u svakom zadatku. I riješite se uspoređivanja s drugima. To je igra u kojoj nikad nećete pobijediti. Uvijek postoje ljudi koji su bolji od vas, no svoje talente nećete razviti ako ih stalno odmjeravate.

Fokusirajte se na sebe i svoj rad. Iako perfekcionizam možda ne zvuči kao loša navika, on je izravno povezan s tjeskobom. Nijedan posao, situacija ili odluka nikad ne mogu biti sto posto ispravni, pa će težnja savršenstvu povećati svakodnevni stres.

Ne postavljajte si previsoke ciljeve. U oslobađanju od loših navika često nas sabotira vlastiti mozak. To je zato što mozak lakše pamti navike koje izazivaju trenutačno zadovoljstvo, bez obzira na dugoročne posljedice.

Nakon višestrukog ponavljanja istoga štetnog odabira u tijelu se počinje stvarati kemijski spoj dopamin, koji donosi osjećaj zadovoljstva. Pri svakom sljedećem iskušenju šansa za promjenu ponašanja sve je manja. Jedini način odvikavanja od loših navika je svjesno i uporno ponavljanje dobrih.

Ne preskačite doručak

Ovo se može činiti kao manji problem u svakodnevnoj rutini, no manjak energije na početku dana rezultira lošijim rezultatima u ostatku dana.

Prestanite se žaliti

Neprestano isticanje loših strana pretvara se u negativnu ‘mantru’. Jednom dok se uvučete u taj krug negativnosti, teško je iz njega izaći.

Nemojte se hvaliti budućim planovima

Čim podijelimo svoje planove s drugima javlja nam se osjećaj da smo već nešto postigli. Mnogi se zadovolje tim prvotnim ‘uspjehom’ planiranja, te na kraju odustanu od ideje. Pobrinite se da zaista postignete nešto prije nego svoj uspjeh počnete dijeliti s drugima.

Dosta izgovora

Izgovori nas uvjeravaju da su stvari same po sebi teške, i da vas na putu prema uspjehu uvijek sprječava nešto drugo (osim vas samih).

Pred TV-om se izgubi i do 6 sati

Ljudi u prosjeku provedu između dva i šest sati dnevno pred televizorom, a da toga često nisu svjesni. Ovo vrijeme mogli biste iskoristiti za neki hobi, nova znanja ili drugu zanimaciju koja vam može pomoći na putu do uspjeha.

