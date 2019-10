9 osnovnih odjevnih komada za van za žene koje su prešle 40.

Nakon 40. godine svaka žena već jako dobro zna što joj dobro stoji, ako zbog ničeg onda zbog godina pokušaja i pogrešaka. Tako se barem čini po Instagram profilima nekih od njih koje svojim izgledom i modnim odabirima oduševljavaju i inspiriraju druge.

Ovako izgledaju njihovi 'ključni' odjevni komadi koji će svaki look u trenu transformirati u večernji:

1. Sako/blazer

- Sako nije namijenjen samo za ured i poslovni look. Može se prebaciti preko haljine, nositi sa casual sportskom majicom ili preko odvažnog čipkastog topa, pokazala je Grece Ghanem.

2. Čizme s visokom potpeticom

- Čizme sa visokim potpeticama su moj ključni komad bez kojeg ne izlazim, jer se s njima u trenu i jednostavnu haljinicu može 'transformirati' u nešto puno glamuroznije - piše Renanta Jazdzyk.

3. Crna poluduga (midi) suknja

- Crna suknja može biti osnova za brojne večernje kombinacije . Duljina do koljena ili midi (do gležnja) izgleda sjajno na svakoj građi, a može ju se upotpuniti sa vestom koja otkriva ramena i tenisicama i čizmama dolje - savjetuje Kim Mitchell.

4. Tamne hlače ili traperice

Svaka bi žena trebala imati par tamnih traperica za van, a može ih se kombinirati sa omiljenom dolčevitom ili sportskom majicom, pojasom sa kopčom i malom crnom torbicom - kaže Cathy Williamson.

5. Haljina s tankim naramenicama (slip dress)

- Istina, mala crna haljina je 'must have' za izlaske, no osobno više volim midi svilenu pamučnu haljinu s tankim naramenicama, jer mi vraća osjećaj da sam u 90-ima. Kombinirajući takvu haljinu ispod kožne jakne ili sakoa možete stvoriti jedinstven look. A ne mora biti jednobojna, hrabrije se žene mogu odlučiti i na životinjski print - piše Grece Ghanem.

6. 'Razigrana' torbica

Obožavam nositi opuštene traperice, majicu i bluzu kad idem van. A da bi takva odjeća bila spektakularnija, volim dodati i torbicu u neuobičajenoj boji i ili sa perlicama, jer onda cijeli look ima poseban, osobni štih - poručila je Renata Jazdzyk.

7. Velike naušnice

- Velike naušnice dodaju sjaj i 'još sjaja'; one su najbrži način da radni look pretvorite u nešto prikladnije za večer - tvrdi Kim Mitchell.

8. Upečatljivi top

- Volim da mi je udobno kad sam vani, pa najradije nosim traperice i neki upečatljivi top, sa puf' rukavima, od svile, sa šljokicama... Takav top u kombinaciji sa visokim petama je odlična kombinacija za večernji izlazak - kaže Renata Jazdzyk.

9. Mala crna haljina

- Za kraj, mala crna haljina je izbor s kojim nećete pogriješiti - savjetuje Cathy Williamson za portal WhoWhatWear.

