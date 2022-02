Teško je zamisliti dok stojite pred oltarom i gledate kako vaša lijepa nevjesta hoda niz prolaz da će jednog dana umjesto kraljice na njenom mjestu biti vještica. Što se može dogoditi da vašu kraljicu pretvori u vješticu? Ljubav u ogorčenost? I tjera vas da u bijesu kažete 'Mrzim svoju ženu?'

POGLEDAJTE VIDEO: I poznati ljubav traže na Internetu

Zamjeranje i bijes prema supruzi se ne događa preko noći. To je postupan proces koji traje mjesecima i godinama.

Ako ste 'omraženi' supružnik, koji su znakovi da nešto nije u redu? Pa, mogli biste primijetiti da je vaš supružnik manje pričljiv, povučen, tih, manje privržen i slično. Nešto jednostavno nije kako treba biti. Ti neugodni osjećaji mogu biti suptilni znakovi ogorčenosti koja se provlači kroz tkivo vašeg braka.

Postoji niz razloga zašto se to može dogoditi, ali neki razlozi su uobičajeniji od drugih i te ćemo objasniti.

1. Muž više doprinosi od žene

U odnosima je važno imati ravnotežu. Oba partnera moraju razgovarati i dogovarati se o upravljanju kućanstvom, računima i odgoju djece, po mogućnosti prije sklapanja braka kako ne bi bilo neugodnih iznenađenja. Sva odgovornost ne može pasti na jednog partnera.

U nekim situacijama žene manje doprinose financijski (što je poznati problem s neujednačenim plaćama između muških i ženskih kolega) ili jednostavno ne žele promijeniti posao iz niza razloga. Uz to, muževi znaju zamjerati i pasivnost ženama - teško se pokreću kod održavanja kuće ili u odgoju djece.

2. Žena tretira muža kao dijete

- Čula sam više žena kako govore: 'Ozbiljno, kao da imam troje djece!' gdje je treće dijete njihov muž. Zamislite da vas smatraju trećim djetetom. Razgovarala sam s mnogim supružnicima koji se osjećaju emaskulirano jer se njihove žene prema njima ponašaju kao prema djeci, razgovaraju s njima kao da su nesposobni i neadekvatni. To ne stvara tople i lijepe osjećaje ni u jednom muškarcu. Zapravo, stvara suprotno - piše autorica članka Rossana Snee, ovlašteni bračni i obiteljski terapeut.

- Muškarac s kojim ste u braku je - muškarac. Postoje načini da razgovarate o stvarima bez snishodljivosti ili da se prema svom supružniku ne ponašate kao prema 5-godišnjaku. Ako nastavite s takvim ponašanjem, samo će se pogoršati ponašanje vašeg muža prema vama i razviti ogroman ponor u braku - savjetuje.

3. Žena previše troši

Još jedan kritičan problem zbog kojeg muževi zamjeraju svojim ženama je kad pokušavaju uštedjeti novac, a žene ga troše brže nego što oni mogu zaraditi. Mnoge veze su prekinute zbog novca.

4. Seks? Koji seks???

- Nedostatak seksa potiče bijes muža prema ženi, posebno kod muškaraca s normalnim seksualnim apetitom. Na kraju krajeva, navikli su na redovit seks, a sad osjećaju da moraju moliti za seks i ni tako ga ne dobivaju - kaže terapeutkinja.

Seks je dio onoga što stvara intimnost u braku. Ako se sva energija potroši negdje drugdje, to će ostaviti otvorena vrata za aferu. Za muškarce, seks je način emocionalnog povezivanja sa svojim partnericama. To je njihov način stvaranja ljubavne veze. Ako žena odbije seks, muškarac se osjeća odbačeno - kao da nije dovoljno muško.

5. Prljavo se svađa

Pitanja koja izazivaju zabrinutost moraju se rješavati, ali jako je bitan način na koji se ta pitanja rješavaju.

- Jedna stvar koju sam više puta čula koja stvara silaznu spiralu tijekom svađe je atentat na karakter - kaže Rossana i objašnjava da 'žene često za sitnice znaju ružno oslovljavati svoje partnere, a s vremenom to postane dio normalnog razgovora. Na primjer, zbog prljavih čarapa na podu pored kreveta nazivati muža 'svinjom' ili 'klošarom' i - da, to stvara puno veće probleme od prljavih čarapa'.

Vi ste tu da riješite problem, a ne da osuđujete i namjerno vrijeđate svojeg partnera.

6. Žena priča s obitelji i prijateljima o svom mužu i privatnom životu

U brakovima dolazi do nesuglasica i svađa. Stvar zbog koje muž može zamrziti svoju ženu i osjećati se izdanim je kad žena počne prepričavati njihove svađe i detalje iz njihovog bračnog života svojoj obitelji i prijateljima.

- Kada se to dogodi, muž se osjeća izdanim, smatra da ne može vjerovati svojoj ženi. On je itekako svjestan da će ga na sljedećoj obiteljskoj večeri njezina obitelj gledati s krivnjom i neprijateljstvom - objašnjava terapeutkinja.

- Važno je zadržati svoj život privatnim. Ako se osjeća da je sve što napravi ili kaže pod mikroskopom i da je to potencijalni materijal za osuđivanje, vrlo brzo će vam to početi zamjerati, a onda i nešto gore - dodaje.

7. Ne osjećaju se cijenjenima

Muž može početi zamjerati svojoj ženi jer se ne osjeća cijenjenim. Dugo radi, popravlja stvari po kući, pa čak i pripremi laganu večeru kad ona ne stigne. No ipak mu žena prigovara, tjera ga da radi sve više i više, ne cijeneći ono što već radi i pruža obitelji.

8. Žena provodi previše vremena na mobitelu / Objavljuje privatne informacije na društvenim mrežama

U današnjem svijetu posjedovanje pametnog telefona i provođenje previše vremena na društvenim mrežama može, u biti, biti kao da imate ljubavnika.

- Radila sam s muškarcem čija je žena uvijek bila na društvenim mrežama. Provela bi sate na telefonu, pričala o svim svojim 'prijateljima' i tome što su joj oni rekli i savjetovali kao da je to evanđelje. Većinu je vremena ignorirala svog muža, a kad bi on nešto rekao, odgovorila bi: 'Radiš problem iz ničega'. Nije joj bilo jasno da je ona ta koja stvara problem. Na kraju su prekinuli - prepričava terapeutkinja Rossana.

Ne samo da stalno telefoniranje može uzrokovati probleme, već može dodatno zakomplicirati stvari ako se dijele privatne i omalovažavajuće informacije.

- Razgovarajte s partnerom iz stvarnog života. Sklonite telefon za vrijeme večere i poštujte privatnost jedni drugih - kaže Rossana.

9. Žena ih pokušava promijeniti

Ljudi se često vjenčaju s pogrešnom predodžbom da će se njihov partner promijeniti - prestat će pušiti, organizirat će se i prestati jesti nezdravu hranu. A ako ne prestanu sami, vi ćete ih, svojom snagom uvjeravanja, na to potaknuti.

- Želja za mijenjanjem partnera je krajnje nepoštivanje prema njima, njihovoj osobnosti i prema vašoj vezi. Postoje mnoge navike koje je zdravo prekinuti, poput pušenja ili prejedanja, ali pokušaj promjene osobnosti vašeg partnera nije jedna od njih - upozorava terapeutkinja.

Zaista ne možete promijeniti nikoga, koliko god se trudili. Ono što vidite dok izlazite s nekim je ono što ćete dobiti kad ste u braku piše Lifehack.

Razgovarajte o stvarima koje bi se mogle promijeniti, ali nemojte pokušavati svog supružnika transformirati u nekoga tko nije.

10. Donosi važne odluke bez dogovora s mužem

- Poznanica je kupila novi namještaj za dnevni boravak, a da o tome nije prethodno razgovarala sa svojim mužem. Namještaj je samo jedan dan došao. Budući da nisu imali financijskih mogućnost za tako veliki trošak, ona je to odlučila napraviti bez njegovog znanja, znajući da on na to nikad ne bi pristao. Možete zamisliti ogorčenost njezina muža kada se vratio kući nakon posla, samo da bi pronašao novonamještenu sobu vrijednu nekoliko tisuća dolara - prepričava autorica.

Donošenje tako velikih odluka bez znanja partnera nije pravo partnerstvo.

- Nemojte se bojati iskreno komunicirati sa svojim supružnikom dok zajedno prolazite kroz proces donošenja odluka. Ako ne pričate o svojim osjećajima ili se aktivno ne uključujete u donošenje odluka, brzo može doći do zamjeranja, a na kraju i bijesa i mržnje - objašnjava Rossana.

Zaključak

Znanje je moć. Znajući kako dolazi do zamjeranja i jako negativnih emocija u braku, možete spriječiti stvaranje istih prilagođavajući svoje ponašanje ili traženjem zajedničkog terena na kojemu možete razgovarati o svemu, dati ideje i stvoriti dogovore zbog kojih će vaš brak biti godinama uspješan.

Razgovor u kojemu slušate partnera i u kojem donosite zajedničke odluke će dugoročno stvoriti ugodnu atmosferu ispunjenu povjerenjem u kojoj ćete moći izraziti sve svoje misli, želje ili probleme bez osuđivanja.

Ako imate u braku neki od navedenih problema razmislite što je te probleme potaknulo, što možete učiniti kako bi spriječili nove probleme u budućnosti i kako vi možete utjecati na svoj brak kako bi bili i vi i partner sretniji.