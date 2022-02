Pitate se hoćete li ikada pronaći pravu ljubav; mislite da nešto nije u redu s vama; zar vam jednostavno nije suđeno ili je ljubav samo laž... Nakon rada sa stotinama ljudi koji traže ljubav i zdrave odnose, stručnjak za veze Clay Andrews, kaže da oni koji imaju poteškoće jednostavno slijede pogrešnu strategiju, prenosi YourTango.

Mnogi ljudi jednostavno prepuštaju svoj ljubavni život 'sudbini', 'sreći' ili 'zvijezdama'. To nije ništa drugo nego pasivno ponašanje u vezama.

Evo njegovog važnog savjeta kada je riječ o spojevima: 'Ne možete očekivati sjajne rezultate ako samo dopustite da sreća ili sudbina upravljaju bilo kojim područjem vašeg života. Svi znamo da ako želiš ostati u formi i zdrav, moraš biti aktivan sudionik u svom zdravlju. A ako želite uspjeti u svojoj karijeri, morate biti proaktivni i preuzeti inicijativu. Pronalaženje uspjeha u gotovo bilo kojem drugom području života zahtijeva akciju, dosljednost i ono što funkcionira'.

Pa zašto onda ljudi to ne čine kada su u pitanju ljubav i veze?

Clay vjeruje da se to događa zbog previše romantičnog uvjetovanja kroz filmove, TV ili druge aspekte popularne kulture. Naravno, postoje neki ljudi koji su možda upoznali svog savršenog partnera slučajno ili u nekim okolnostima - s vremena na vrijeme čujete o takvim pričama. Ali to ne znači da biste trebali donositi odluke u stvarnom životu na temelju 'želja i sanjarenja'.

Jeste li spremni voljeti?

Ako ono što radite ne funkcionira, vrijeme je da to pustite i pokušate s nečim drugim. Dakle, kakvi savjeti za izlaske zapravo funkcioniraju kada je u pitanju pronalaženje ljubavi? Jednostavni.

Postoje 3 jednostavna koraka za pronalaženje prave osobe:

1. S kim želite biti u vezi

To također podrazumijeva i saznanje s kim ne želite biti u vezi. Malo ljudi razmišlja o tome što zapravo žele od partnera. Koje su vam vrijednosti važne? Što je to što ne možete trpjeti, preko čega ne možete prijeći i što nećete nikome tolerirati? Na ova pitanja morate sami pronaći svoje odgovore.

2. Gdje možete sresti osobu s kojom zapravo želite biti

Toliko ljudi traži svog partnera na pogrešnim mjestima, u barovima, klubovima, online spojevima itd... Ali, na isti način na koji nikada nećete pronaći nešto što negdje na pripada - koliko god da tražite - tako možda nikada nećete moći pronaći ljubavnika usredotočenog na emocije, suosjećajnog i obzirnog ako ga tražite na krivim mjestima.

3. Stvorite nepokolebljivu emocionalnu vezu

Mnogi ljudi vjeruju da je kemija između njih i njihovog partnera neka vrsta pokazatelja da su suđeni jedan drugome. Kemija je prekrasan osjećaj i ona je definitivno važna, ali to nikako nije signal da je ljudima suđeno da budu zajedno. Zašto? Jer možete imati kemiju s gotovo bilo kim s kim komunicirate ako naučite kako uspostaviti emocionalnu vezu. Problem je što ljudi ne znaju kako to učiniti. Dakle, kada sretnu nekoga s kim prirodno 'kliknu', to može izgledati posebno. Ali, kao i svaka druga vještina, jaka emocionalna povezanost je nešto što se može naučiti. To je ona povezanost koja inspirira ljude da se posvete jedni drugima.

Ova tri koraka dio su uspješnije strategije za upoznavanje partnera. Dakle, ako želite postići nevjerojatne rezultate u ljubavi, prema ovom stručnjaku, onda je vrijeme da se prestanete oslanjati na 'sreću' i vrijeme je da preuzmete aktivnu ulogu u svom ljubavnom životu radeći ono što funkcionira.