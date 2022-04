9 vrsta dječjeg plača - zvukovi su različiti ovisno o potrebama

Srećom, Anna Shields, mama novorođene bebe, je podijelila kako možete točno znati što vašoj bebi treba. Ispostavilo se da postoji devet različitih vrsta plača, a svaki od njih ima drugačije značenje.

- Toliko su jasne razlike u plaču da, ako ih znate prepoznati, ćete uvijek znati što je potrebno vašoj bebi - kaže Anna.

Mama je rekla da pametni trik naučila od First Discoverers i da joj je to promijenilo život.

Glad

Stručnjaci za bebe kažu da kad je vaša beba gladna, da plaču na točno određen način.

- Kao da siše, bebin se jezik zalijepi za nepce i zvuk koji izlazi je 'neh', jer je beba gladna - kažu.

Potreba za podrigivanjem

Pokazatelj da beba treba podrignuti je plač tijekom kojeg se čuje šuštavi zvuk 'eh'.

- Bebe stvaraju takav zvuk jer im se dijafragma spušta i grkljan se zatvara - tvrde stručnjaci.

Umor

Vaša beba će vas obavijestiti kad bude spremna za spavanje, čak i ako mislite da se to nikada neće dogoditi.

Ključno im je osluškivati ​​zvukove zijevanja, koji će odraslima zvučati drugačije.

- Usta se širom otvaraju, jezik se spljošti i povuče pa zvuči kao 'aoh' - kaže.

Bol u želucu

Vaš mališan će vam uvijek dati do znanja ako ga boli trbuh. Zvukovi su duži od ostalih zvukova plakanja i krikova i tijekom plakanja se migolje.

Stručnjaci opisuju zvuk kao 'promukao, stegnut i dugotrajan'.

Neugoda

Kao i svi drugi, bebe mogu biti prilično nemirne, a to je često zato što im jednostavno nije udobno. Možda im je prevruće ili prehladno ili im se ne sviđa položaj u koji ste ih stavili.

Plač za ovo zvuči kao 'heh' i izdvaja se od mnogih drugih. Stručnjaci kažu da je taj mekani H kod plakanja lako prepoznatljiv.

Rast zubi

Plač za to je također vrlo jasan i zvuči kao 'Guèn'.

- Ovaj zvuk prati pojačano lučenje sline i čini se da beba trlja desni jednu o drugu. Bebi možete ponuditi gel prsten za žvakanje - savjetuje.

Usamljenost

Ako vašoj bebi treba malo društva, i ona ima svoj način da vam to da do znanja. Srceparajući krik je dio plača kojim vam želi dati do znanja da je usamljena, a zvuči kao 'Lelaol', kažu profesionalci

- Zvuk je miran i tužan. Ovim malim mijaukom beba daje do znanja da joj je dosadno i da joj treba veza i prisutnost - kažu.

Žeđ

Kad vašem novorođenčetu zatreba piće, ispustit će zvuk 'ne'. To je zato što njihov 'jezik ljušti nepce', objašnjavaju stručnjaci.

Sve

Sun piše da kad ništa nije dobro, i beba će plakati, a to zvuči kao 'ouin'.

Slušajte jasan zvuk slova 'O' i mazite svoje dijete kako biste mu dali do znanja da ste tu.

