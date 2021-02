1. Uzajamno se poštujete

- Svaki par se svađa. I svi govore stvari koje ne misle u žaru trenutka. Ali, kad iza svega stoji prezir, onda dolazi do problema jer prezir je istinsko obezvređivanje i nepoštivanje druge osobe - kaže Raffi Bilek, bračni savjetnik i direktor Baltimorskog terapijskog centra u SAD-u.

- Poštovanje je neophodno u braku, a ono i dalje može postojati čak i uslijed svađe ili ispada bijesa. Međutim, ukoliko supružnika vidite kao nekoga nedostojnog vašeg poštovanja, vaš će brak vjerojatno krenuti nizbrdo - dodao je.

- Uzajamno poštovanje je kad razgovarate jedno s drugim s poštovanjem i pažljivim promišljanjem. Kad imate na umu i svojeg partnera tijekom donošenja nekih odluka te pazite na njegove želje i potrebe - nadovezala se Saba Harouni Lurie, licencirana bračna terapeutkinja i vlasnica tvrtke Take Root Therapy u Los Angelesu.

- To ne znači nužno žrtvovanje sebe kako biste usrećili partnera ili ga održali sretnim, već je to komunikacija protkana ljubavlju, čak i u situacijama kad je to teško - pojasnila je.

2. Govorite jedno drugome istinu

- Ne, ne morate partneru nužno reći baš sve. No čini se da je istinoljublje glavni faktor dugoročnog održavanja sreće među partnerima. U svojim intervjuima sa starijim ljudima, za projekt Legacy na Cornellu, parovi su kao dva najvažnija elementa uspješne, trajne veze naveli iskrenost i otvorenu komunikaciju - kaže dr. Karl Pillemer, sociolog sa Sveučilišta Cornell i autor knjige '30 Lekcija za ljubav: Savjeti najmudrijih Amerikanaca o ljubavi, vezama i braku' (30 Lessons for Loving: Advice From the Wisest Americans on Love, Relationships, and Marriage).

- Na pitanje zbog čega su najviše zažalili, odgovor broj jedan bio je 'kad nisu bili u stanju s partnerom u potpunosti biti iskreni'. Iskrenost sa sobom nosi dobre stvari - dodao je.

3. Ne ignorirate se međusobno

Dobar brak je izgrađen na temeljima dobre komunikacije. Ali, kad jedan partner redovito nije prisutan duhom ili se ponaša kao da ima zanimljivije stvari za raditi dok supružnik govori, prezir se lako može pojaviti u vezi.

Česta bolna točka mnogih parova u današnje vrijeme je 'čeprkanje' po mobitelu dok jedan partner pokušava razgovarati. Parovi koji često slušaju jedno drugo, bez obzira koliko su maleni ili veliki ti razgovori, imaju daleko više šanse za sretniji zajednički život.

4. Pazite na govor tijela

- Govor tijela može puno otkriti o nekoj vezi. Slušanje supružnika ili izgovaranje onoga što vam je na umu s prekriženim rukama zna poslati poruku da nešto skrivate ili ste iz nekog razloga na oprezu. Zbog ovoga se vaš partner može osjećati kao da se ne povezujete međusobno, što nikako nije dobro - objasnila je Maria Sullivan, stručnjakinja za veze i potpredsjednica portala za upoznavanje dating.com.

- Parovi koji paze na to kako govor tijela utječe na bližnje, vode bolje razgovore i imaju zdraviji brak - dodala je.

5. Dopuštate si rasti i odvojeno

Ključno je rasti zajedno. Ali važno je i imati na umu da je svaki čovjek ipak jedinka za sebe te svatko mora rasti i razvijati se zasebno u nekim aspektima i periodima života.

Biti cijelo vrijeme 'na usluzi' i 'zalijepljen' za drugu stranu često je iscrpljujuće za partnerove emocije i u konačnici će dovesti do toga da će supružnik pažnju usmjeravati prema vama iz obveze, a ne iz želje. Na kraju će na vašu vezu početi gledati kao na posao, i to onaj koji bi možda želio napustiti.

- Dopuštanje partneru da raste odvojeno od vas važan je čimbenik za osobno ispunjenje. Zapamtite, vi ste dvije zaljubljene osobe, a ne zapakirani par - kaže Sullivan.

6. Spremni ste ići na bračno savjetovanje

Kad se pojave neki problemi u vezi koje ne možete sami riješiti, bračno savjetovanje je dobar i pametan izbor.

- To vam omogućuje da o problemima razgovarate s upućenom trećom stranom koja vam može pomoći u stjecanju bolje perspektive. Koji god problem bio, ako ga niste uspjeli sami riješiti, profesionalni savjetnik može vam neizmjerno pomoći. Čin jednostavnog odlaska na savjetovanje izraz je vaše međusobne predanosti - objašnjava Bilek.

7. Komplimenti su češći nego kritika

Kritike su nužne u svakom odnosu, jer tako se partneri razvijaju i bolje razumiju probleme na koje nailaze. Ali sama kritika ne može održati brak sretnim, već obrnuto.

- Ako se međusobno kritizirate više nego što se međusobno komplimentirate, krenuli ste u probleme. Zapravo, istraživanja pokazuju da vam je potrebno pet pozitivnih izjava na svaku negativnu kako biste održali ljubavni odnos na dobrom putu - savjetuje Bilek.

8. Ne pretpostavljate tko što radi

Recimo, ako se radi o kućanskim poslovima, nije najpametnije samo pretpostavljati da se zna tko što radi, već o tome treba porazgovarati i konkretno dogovoriti što je čiji zadatak.

- Pretpostavke znaju voditi do ozbiljnih problema u vezi. Moj najbolji savjet vam je da porazgovarate o tome tko što radi. Naime, parovi koji vode razgovore o podjeli kućanskih poslova, postaju toga svjesniji i zapravo rade najbolje za vezu - objašnjava Darcy Lockman, psihologinja i autorica knjige 'Sav bijes' (All the Rage).

- U takvim situacijama parovi znaju, poput mojeg supruga i mene, da će to jednostavno funkcionirati. Ljudi u vezama upadaju u probleme jer mnoge stvari obično podrazumijevaju, bez konkretnog razgovora o tome - dodala je.

9. Odvajate vrijeme za sebe kao par

Kad supružnici dobiju djecu, vrlo lako se mogu distancirati i početi osjećati više kao cimeri, nego romantični partneri. Zato je izuzetno važno ponekad odvojiti vrijeme za odmicanje od svih obveza i uživanje u ljubavnim trenucima daleko od djece.

Neimenovani muškarac opisao je kako su on i supruga Rebecca riješili taj problem.

- Pojavile su se neke unutarnje borbe kod moje supruge kad je postala majka, osjećala se kao da je izgubila sebe. Otprilike svaka dva tjedna prolazila bi kroz takav ciklus emocija. Tad bi osjetila silnu želju da se malo makne od svega. Tako je sve krenulo. Počeli smo zakazivati romantične sastanke svaka dva tjedna, čak i preko cijele noći, daleko od obveza. Stvari su postale bolje jer ona više nema osjećaj da je samo mama i ništa drugo - ispričao je, a prenosi fatherly.com.