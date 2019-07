Agonija: Curica (11) ne može ispraviti glavu, stalno trpi bol

Jedanaestogodišnja Afsheen Kumbar iz mjesta Mithiju u Sindhu, u Pakistanu, očajnički traži pomoć za operaciju koja bi joj mogla promijeniti život, jer već godinama živi s glavom koja je nakrenuta u odnosu na tijelo za 90 stupnjeva i s teškim bolovima. Zbog toga ne ide u školu već dane provodi s 52-godišnjom majkom Jameelan i 27-godišnjim bratom Mohammadom Yaqoobom Kumbarom. Problem joj je otići na toalet, odjenuti se, jesti, pa i hodati, a obitelj strahuje da to stanje ne dovede i do još gorih zdravstvenih problema.

Pretpostavlja se da je uzrok problema mišićni poremećaj koji je u medicini poznat kao tortikolis, no naš ugledni pedijatar, dr. Milivoj Jovančević kaže kako ne vjeruje da je u tome problem. Naime, tortikolis se najčešće uspješno liječi fizikalnom terapijom, odnosno rijetko se događa da dijete u potpunosti ne može micati vratom, zbog čega je, kaže, skloniji pretpostaviti da je u ovom slučaju riječ o drugom uzroku. Uglavnom, ovako ozbiljan problem kod djeteta u ovoj dobi u svojoj praksi nije susreo, kaže.

- Tortikolis se najčešće javlja kao posljedica takvog položaja djeteta u maternici da je glava asimetrično namještena i često prolazi spontano, iako su ponekad potrebne i dosta pomažu posebne vježbe. Može se javiti i uslijed oštećenja vratnog mišića dok dijete izlazi iz porođajnog kanala. Mišić tada počne krvariti i uslijed toga se skrati, no i u tom slučaju odgovarajuća fizikalna terapija pomaže - pojašnjava dr. Jovančević. Dodaje kako se taj problem relativno lako dijagnosticira.

- Dijete obično može okretati glavu u jednu i u drugu stranu, te gore i dolje, ali je kod pregleda vidljivo da ne može potpuno zakrenuti glavicu na jednu stranu. Također, liječnik na jednoj strani vrata može napipati malo zadebljanje, koje se na pregledu UZV vrlo dobro vidi - kaže pedijatar. Vrlo je važno rano otkrivanje problema, kako bi se što ranije započelo s odgovarajućom terapijom, s tim da ona ponekad treba biti dugotrajna da bi se problem riješio, dodaje.

- U slučaju ove djevojčice, prije bih rekao da je moguća prirodna anomalija vratne kralježnice, medicinski rečeno hernia vertebral, odnosno stanje kod kojega na jednoj strani vrata ne postoji jedan kralježak, ili je oštećen, pa se vrat okreće u stranu - kaže dr. Jovančević.

Na to možda upućuju i informacije o tome kada se i kako problem pojavio kod Afsheen. Naime, rođena je zdrava i problem se pojavio nakon što se povrijedila u igri s bracom i sestrama u dvorištu, kad je imala osam mjeseci. Obitelj isprva nije obraćala pažnju na to što zakreće vrat dok se problem nije pogoršao, a tada joj liječnici u okolici više nisu mogli pomoći. Lani su je napokon uspjeli odvesti na pregled u bolnicu, gdje im je rečeno da bi s operacijom imala 50 posto šanse da se njeno stanje promijeni.

No obitelj ne može platiti operaciju koja bi djevojčici pomogla, jer nakon što je njezin otac prošle godine umro od raka, žive od skromne bratove plaće. On radi kao majstor po kućama, za što godišnje jedva skupi oko 74 dolara. Ranije je radio u trgovini koja prodaje mobitele i bolje je zarađivao, no prekinuo je posao da bi vodio sestru na preglede.

- Moja majka pomaže po kućama i zarađuje oko 60 dolara, pa Afsheen ne možemo ni odvesti liječniku. Naime, ona ne može ući u autobus, a privatni prijevoznik traži 70 dolara samo u jednom smjeru - kaže Asfeenin brat.

Zanimljivo je da je priča o Asfeen u svjetskim medijima objavljena još prije dvije godine, kada se obitelji javila jedna 'istaknuta političarka' i obećala platiti operaciju, međutim nakon toga više se nije javljala.