Air France i KLM nude jeftinije cijene svojih letova iz Hrvatske

Zrakoplovne kompanije Air France i KLM Royal Dutch Airlines službeno su pokrenule dvije atraktivne kampanje – Rendezvous i Real Deal Days – koje nude promotivne cijene letova prema brojnim interkontinentalnim destinacijama iz Hrvatske.

Ove kampanje omogućuju putnicima da ostvare znatne uštede na letovima prema popularnim odredištima poput New Yorka, Chicaga, Los Angelesa, Toronta, Montreala, Cancuna, Arube, St. Maartena, Paname, kao i europskih metropola Amsterdama i Pariza.

Kada i kako putovati?

Promotivne cijene dostupne su za rezervacije u razdoblju od 9. do 22. rujna 2025., a putovanja se mogu realizirati u različitim terminima, ovisno o destinaciji. Preporučuje se provjera konkretnih uvjeta, datuma i cijena na službenim web stranicama Air Francea i KLM-a, gdje su dostupne i sve informacije o rezervacijama.

Putujte sa stilom – doživite svijet

Putnici koji iskoriste ove posebne ponude mogu očekivati autentična iskustva i prepoznatljivu uslugu kompanija Air France i KLM. Bilo da želite doživjeti francuski "art de vivre", otkriti prirodne ljepote Kariba, ili prošetati ulicama njujorškog Manhattana, ove kampanje nude putovanje sa stilom i udobnošću, po pristupačnim cijenama.