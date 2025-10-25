Saznajte gdje dobiti subvencije za kastriranje pasa i mačaka

"Kastracija pasa i mačaka ključna je za smanjenje broja napuštenih životinja" poruka je ovogodišnje akcije "Udomljavanje je fora", koja se održava u subotu Trgu bana Jelačića u organizaciji s ciljem poticanja građana na odgovorno skrbništvo nad kućnim ljubimcima.

POGLEDAJ VIDEO: belgijska bolnica

Pokretanje videa... 00:56 belgijska bolnica | Video: 24sata Video

Tijekom akcije građani će se moći informirati o prednostima kastracije, zakonskim obvezama skrbnika te načinima kako pomoći napuštenim životinjama. Poseban naglasak bit će stavljen na sprječavanje neželjenih legla, što je ključni korak u smanjenju broja napuštenih pasa i mačaka.

- Kastracija trajno sprječava neželjena legla i time smanjuje broj životinja koje završavaju na ulici ili u skloništu - poručuju organizatori, podsjećajući da Zakon o zaštiti životinja obvezuje skrbnike na kontrolu razmnožavanja svojih ljubimaca.

U udruzi Prijatelji životinja ističu da kastracija donosi i brojne zdravstvene koristi kao što su smanjenje rizika od tumora i bolesti reproduktivnih organa te nepoželjnih ponašanja poput obilježavanja teritorija i sukobljavanja mužjaka.

Akcija "Udomljavanje je fora" održava se od 10 do 14 sat u organizaciji Grada Zagreba i Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba, uz podršku udruge Prijatelji životinja.

Foto: Noina Arka

Grad Zagreb već drugu godinu subvencionira sterilizaciju vlasničkih pasa sa 75 eura za ženke i 50 eura za mužjake, a postupci se provode u deset veterinarskih ambulanti u gradu. Organizatori pozivaju građane da se prijave što prije zbog ograničenog broja subvencija.

Iz udruge Prijatelji životinja pozivaju i druge lokalne zajednice da u proračunima za 2026. godinu osiguraju sredstva za kastraciju i edukativne programe o zaštiti životinja, te građane da se informiraju o dostupnim subvencijama u svojim sredinama.

Svi zainteresirani moći će tijekom akcije saznati kako pomoći skloništima i njihovim štićenicima, a edukativna brošura „Kastracijom do smanjenja napuštanja pasa i mačaka” dostupna je na mrežnim stranicama udruge Prijatelji životinja.