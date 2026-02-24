Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SAMO RIJETKI TO ZNAJU...

Ako aktivirate ovu opciju koju svi imaju, mobitel će se puniti čak 25 do 40 posto brže

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Ako aktivirate ovu opciju koju svi imaju, mobitel će se puniti čak 25 do 40 posto brže
Foto: Pixabay/Prijatelji životinja

Kad aktivirate ovu opciju, telefon isključuje mobilnu mrežu, Wi-Fi, Bluetooth i GPS. Upravo ti sustavi stalno troše energiju - traže signal, sinkroniziraju aplikacije i rade u pozadini

Admiral

Svi smo bili u toj situaciji - baterija je na izdisaju, a vi imate točno 20 minuta da je 'oživite'. U tim trenucima svaka minuta je zlata vrijedna, a punjenje se čini sporije nego ikad.

No postoji jednostavan trik koji može ubrzati punjenje i do 40 posto - i već ga imate na svom telefonu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

00:52
Video: Pixabay/Prijatelji životinja

Uključite ovo i gledajte razliku

Riječ je o zrakoplovnom načinu rada (Airplane Mode). Kad ga aktivirate, telefon isključuje mobilnu mrežu, Wi-Fi, Bluetooth i GPS. Upravo ti sustavi stalno troše energiju - traže signal, sinkroniziraju aplikacije i rade u pozadini, čak i dok je mobitel na punjaču.

Kad punite uređaj u normalnom načinu rada, dio energije ne ide izravno u bateriju, nego 'hrani' te procese. U zrakoplovnom modu gotovo sva energija ide u punjenje. Testiranja pokazuju da se baterija tako može napuniti 25 do 40 posto brže.

SAVJETI ZA DULJI ŽIVOT BATERIJE Ovu čestu grešku mnogi rade i uništavaju bateriju na mobitelu
Ovu čestu grešku mnogi rade i uništavaju bateriju na mobitelu

Efekt je još jači ako ste na području sa slabim signalom - tada telefon troši dodatnu energiju pokušavajući održati vezu.

Nije svaki punjač isti

Ako i dalje koristite stari punjač od 5W, nemojte očekivati čuda. Moderni brzi punjači od 20W ili više (uz podršku za USB Power Delivery standard) mogu napuniti iPhone do 50 posto za oko 30 minuta. Sa starim punjačem za to će vam trebati i više od sat vremena.

charging smart phone on a desk.
Foto: 123RF

Još jedna česta greška? Punjenje preko laptopa. USB priključci na računalu daju puno manje snage, pa je to gotovo uvijek najsporija opcija. Za najbrže punjenje koristite zidnu utičnicu, kvalitetan punjač i odgovarajući kabel.

OMETA NAM SAN Mobitel vam je pored glave dok spavate? Evo kakve posljedice to ima za cijeli organizam
Mobitel vam je pored glave dok spavate? Evo kakve posljedice to ima za cijeli organizam

Nemojte raditi ove greške

Ako želite maksimalnu brzinu punjenja:

  • Ne koristite mobitel dok se puni - svako paljenje ekrana i 'scrollanje' usporava proces
  • Skinite maskicu, posebno ako je debela - toplina usporava punjenje
  • Ne punite uređaj na suncu ili pod jastukom
  • Provjerite je li uključena opcija 'Brzo punjenje' (na Android uređajima)
  • Uključite način rada niske potrošnje (Low Power Mode)

Toplina je najveći neprijatelj baterije. Ako se uređaj pregrije, sustav automatski usporava punjenje kako bi zaštitio bateriju.

Dakle, sljedeći put kad ste u stisci s vremenom - uključite zrakoplovni način rada, posegnite za pravim punjačem i ne dirajte mobitel. Razlika će vas iznenaditi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mobitel vam je pored glave dok spavate? Evo kakve posljedice to ima za cijeli organizam
OMETA NAM SAN

Mobitel vam je pored glave dok spavate? Evo kakve posljedice to ima za cijeli organizam

Stručnjaci savjetuju jednostavne, ali učinkovite korake. Držite mobitel barem metar udaljen od kreveta, a idealno bi bilo da noću uopće ne bude u spavaćoj sobi...
Prvakinja sam u šminkanju i mama četvero djece. U salonu radim i petkom i svetkom...
Šibenčanka Loretta (27)

Prvakinja sam u šminkanju i mama četvero djece. U salonu radim i petkom i svetkom...

Mlada poduzetnica Loretta je osvojila zlato na natjecanju Majstora kozmetike 2026. i direktno ide na Svjetsko u Pariz. Svoj salon, koji je nazvala Million dollars babe otvorila je još prije šest godina
Mladenke na mukama: 'Uzeli su mi 20 € da pogledam vjenčanicu i nisu dali da je probam'
NEUGODNA ISKUSTVA

Mladenke na mukama: 'Uzeli su mi 20 € da pogledam vjenčanicu i nisu dali da je probam'

Cijene vjenčanja lete u nebo - od najma sale i glazbe do hrane i rasvjete - a poseban udar na budžet postale su i vjenčanice. Najam haljine može stajati i do 2500 eura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026