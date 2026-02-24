Ako aktivirate ovu opciju koju svi imaju, mobitel će se puniti čak 25 do 40 posto brže

Svi smo bili u toj situaciji - baterija je na izdisaju, a vi imate točno 20 minuta da je 'oživite'. U tim trenucima svaka minuta je zlata vrijedna, a punjenje se čini sporije nego ikad.

No postoji jednostavan trik koji može ubrzati punjenje i do 40 posto - i već ga imate na svom telefonu.

Uključite ovo i gledajte razliku

Riječ je o zrakoplovnom načinu rada (Airplane Mode). Kad ga aktivirate, telefon isključuje mobilnu mrežu, Wi-Fi, Bluetooth i GPS. Upravo ti sustavi stalno troše energiju - traže signal, sinkroniziraju aplikacije i rade u pozadini, čak i dok je mobitel na punjaču.

Kad punite uređaj u normalnom načinu rada, dio energije ne ide izravno u bateriju, nego 'hrani' te procese. U zrakoplovnom modu gotovo sva energija ide u punjenje. Testiranja pokazuju da se baterija tako može napuniti 25 do 40 posto brže.

Efekt je još jači ako ste na području sa slabim signalom - tada telefon troši dodatnu energiju pokušavajući održati vezu.

Nije svaki punjač isti

Ako i dalje koristite stari punjač od 5W, nemojte očekivati čuda. Moderni brzi punjači od 20W ili više (uz podršku za USB Power Delivery standard) mogu napuniti iPhone do 50 posto za oko 30 minuta. Sa starim punjačem za to će vam trebati i više od sat vremena.

Još jedna česta greška? Punjenje preko laptopa. USB priključci na računalu daju puno manje snage, pa je to gotovo uvijek najsporija opcija. Za najbrže punjenje koristite zidnu utičnicu, kvalitetan punjač i odgovarajući kabel.

Nemojte raditi ove greške

Ako želite maksimalnu brzinu punjenja:

Ne koristite mobitel dok se puni - svako paljenje ekrana i 'scrollanje' usporava proces

Skinite maskicu, posebno ako je debela - toplina usporava punjenje

Ne punite uređaj na suncu ili pod jastukom

Provjerite je li uključena opcija 'Brzo punjenje' (na Android uređajima)

Uključite način rada niske potrošnje (Low Power Mode)

Toplina je najveći neprijatelj baterije. Ako se uređaj pregrije, sustav automatski usporava punjenje kako bi zaštitio bateriju.

Dakle, sljedeći put kad ste u stisci s vremenom - uključite zrakoplovni način rada, posegnite za pravim punjačem i ne dirajte mobitel. Razlika će vas iznenaditi.