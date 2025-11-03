Ako često zaspite u manje od 10 minuta, vaše tijelo vam možda šalje važne signale o zdravlju

Većina ljudi ima večernju rutinu koja pomaže tijelu da se pripremi za san — čitanje, gledanje televizije ili kratko opuštanje prije spavanja. Te navike signaliziraju organizmu da je vrijeme za odmor. No, kod nekih osoba san dolazi gotovo trenutačno nakon što legnu. Iako se to može činiti kao znak zdravog sna, stručnjaci upozoravaju da prebrzo uspavljivanje može biti pokazatelj problema.

Prema podacima portala Sleepfoundation.org, većina zdravih osoba zaspi unutar 15 do 20 minuta nakon što legne. Ako zaspete u roku kraćem od deset minuta, moguće je da ste kronično neispavani. Kada tijelo ne dobiva dovoljno odmora, ono se brže „isključuje“ kako bi nadoknadilo izgubljene sate sna. Drugim riječima, brz san ne znači nužno i dobar san.

Pretjerana pospanost može biti povezana i s određenim zdravstvenim stanjima. Među njima su neurološki poremećaji, ozljede mozga, bolesti srca i pluća, poremećaji disanja te mentalna stanja poput stresa, tjeskobe i depresije.

Kvaliteta sna važnija je od njegove duljine

San ima ključnu ulogu u očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja. Prema podacima Mayo Clinic, nedostatak sna može oslabiti imunološki sustav, jer se tijekom odmora proizvode proteini i stanice koje pomažu u borbi protiv infekcija i upala. Dugotrajna neispavanost povećava rizik od pretilosti, dijabetesa, povišenog krvnog tlaka, moždanog udara i bolesti srca.

Stručnjaci s Harvard Healtha preporučuju da odrasle osobe spavaju oko sedam sati svake noći, ali ističu kako broj sati nije jedini pokazatelj dobrog sna. Prema riječima dr. Erica Zhoua s Harvard Medical Schoola, važnije je obratiti pozornost na to koliko se osoba osjeća odmoreno i svježe tijekom dana.

Za bolju kvalitetu sna preporučuje se uspostavljanje redovitog rasporeda spavanja — odlazak na počinak i buđenje u isto vrijeme svaki dan. Preporučuje se i izbjegavanje kofeina u poslijepodnevnim satima te kasnih obroka koji mogu poremetiti probavu i san. Ako ne možete zaspati, stručnjaci savjetuju da se nakratko opustite uz knjigu, tihu glazbu ili meditaciju dok se ne pojavi pospanost.

Brzo uspavljivanje može djelovati bezazleno, no često je znak da vašem tijelu nedostaje odmora. Redovit i kvalitetan san ostaje jedan od najvažnijih temelja dugoročnog zdravlja i opće dobrobiti.