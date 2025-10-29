Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
UGODNI SNOVI

Najbolje vrijeme za odlazak u krevet, za svaku životnu dob

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Najbolje vrijeme za odlazak u krevet, za svaku životnu dob
Foto: PIXABY

Idealno vrijeme za spavanje ovisi o dobi, ali većini odraslih najviše odgovara odlazak u krevet između 20 i 24 sata. Spavanje noću, u skladu s prirodnim biološkim ritmom, ključno je za dobro zdravlje

Vjerojatno već znate da stariji ljudi doista češće moraju posjetiti toalet tijekom noći, ali znate li da se i količina sna koja nam je potrebna mijenja s godinama?

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

SPECKA RUTINA MAME ZA DJECU 01:15
SPECKA RUTINA MAME ZA DJECU | Video: 24sata/Video

Osobe starije od otprilike 65 godina često se bude nekoliko puta tijekom noći, dijelom i zato što se s godinama naš ciklus spavanja mijenja te postajemo skloniji ranijem odlasku na spavanje i ranijem buđenju.

TIHI TRETMAN Evo koliko trebate spavati da bi koža izgledala bolje i zdravije
Evo koliko trebate spavati da bi koža izgledala bolje i zdravije

Zato ne bi trebalo čuditi što stručnjaci, poput dr. Lynelle Schneeberg, dječje psihologinje specijalizirane za spavanje, objašnjavaju da različite dobne skupine trebaju različito vrijeme odlaska na spavanje.

Na temelju podataka Nacionalne zaklade za san (National Sleep Foundation), stručnjaci su izračunali idealno vrijeme za odlazak u krevet, uključujući i vrijeme potrebno da stvarno utonemo u san.

GIrl lying down in bed and sleeping
Foto: Milan Ilic

Kada bih trebao/la zaspati?

Svatko je drugačiji, pa su ovo samo opće smjernice. Ako ti sadašnja rutina spavanja odgovara, slobodno je zadrži. Ako tvoj način života zahtijeva drukčije rasporede, važnije je da spavaš dovoljno nego da pogađaš “idealni” sat za spavanje.

Ipak, stručnjaci ističu da vrijeme kada zaspimo ima velik utjecaj. Na primjer, osam sati sna tijekom dana i večeri ne donosi iste dobrobiti kao spavanje tijekom noći.

Beautiful baby sleeping with his teddy bear aside, family concep
Foto: N3ho_Photo

Prema preporukama portala Sleep.com, najbolje vrijeme za odlazak na spavanje po dobnim skupinama izgleda ovako:

  • Novorođenčad (0–3 mjeseca): nema određenog vremena
  • Dojenčad (4–11 mjeseci): 18:00 – 19:00
  • Mala djeca (1–2 godine): 19:00 – 19:30
  • Predškolska djeca (3–5 godina): 19:00 – 20:00
  • Djeca školske dobi (6–13 godina): 20:00 – 21:30
MNOGI NISU SVJESNI Nesanicu može uzrokovati ovakvo držanje: Ispravite ga odmah i spavajte kao beba
Nesanicu može uzrokovati ovakvo držanje: Ispravite ga odmah i spavajte kao beba
  • Tinejdžeri (14–17 godina): 21:00 – 22:30
  • Mladi odrasli (18–25 godina): 20:00 – 00:00
  • Odrasli (26–64 godine): 20:00 – 00:00
  • Starije osobe (65+ godina): 20:00 – 00:00

Zašto je uopće važno kada zaspim?

Sveučilište Queensland objašnjava da, iako svi imamo različite prirodne sklonosti prema spavanju, naš biološki sat nas čini “dnevnim bićima” – aktivnima danju i uspavanima noću.

ZDRAV RITAM SPAVANJA Evo u koliko sati treba ići leći za manji rizik od srčanog udara
Evo u koliko sati treba ići leći za manji rizik od srčanog udara

Ako stalno idemo protiv tih prirodnih ritmova, to može dovesti do lošijeg zdravlja jer se naše ponašanje i tjelesne funkcije odvajaju od unutarnjeg cirkadijalnog sata koji ih usklađuje.

Zato stručnjaci za spavanje savjetuju da vikendom ne spavamo predugo jer to može stvoriti tzv. “socijalni jetlag”, poremećaj ritma spavanja uzrokovan promjenom rasporeda.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Osim toga, istraživanje iz 2019. godine pokazalo je da, iako je san danju bolji nego nikakav san, rad u smjenama (koji uključuje spavanje tijekom dana) povećava rizik od zdravstvenih problema poput depresije, raka dojke i dijabetesa. To sugerira da vrijeme spavanja doista ima poveznicu sa zdravljem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zbog čega je s njima teško biti u vezi: Ovna muči bijes, Blizanci su nepouzdani, Vaga manipulira
LJUBAVNE MANE

Zbog čega je s njima teško biti u vezi: Ovna muči bijes, Blizanci su nepouzdani, Vaga manipulira

Vezama najčešće presuđuje nestanak ljubavi i koncentriranje na mane koje imaju baš svi. Otkrijte pet mana i mogućih uzroka prekida za svaki horoskopski znak
20 znakova da ste u braku ili vezi sa svojom srodnom dušom
NERASKIDIVA VEZA

20 znakova da ste u braku ili vezi sa svojom srodnom dušom

Pronalaženje srodne duše poseban je doživljaj u životu, a ljude veže izuzetna povezanost te sklad u vezi. Radi se o divnoj povezanosti, razumijevanju i podršci
Je li i kod vas tako? Evo tko je najgori neprijatelj i najbolji prijatelj svakog znaka Zodijaka
ASTRO ODNOSI

Je li i kod vas tako? Evo tko je najgori neprijatelj i najbolji prijatelj svakog znaka Zodijaka

Astrologija nam može pomoći razumjeti složene odnose između različitih horoskopskih znakova. Svaki znak ima jedinstvene karakteristike koje ga čine kompatibilnim ili nekompatibilnim s drugim znakovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025