Najbolje vrijeme za odlazak u krevet, za svaku životnu dob

Vjerojatno već znate da stariji ljudi doista češće moraju posjetiti toalet tijekom noći, ali znate li da se i količina sna koja nam je potrebna mijenja s godinama?

Osobe starije od otprilike 65 godina često se bude nekoliko puta tijekom noći, dijelom i zato što se s godinama naš ciklus spavanja mijenja te postajemo skloniji ranijem odlasku na spavanje i ranijem buđenju.

Zato ne bi trebalo čuditi što stručnjaci, poput dr. Lynelle Schneeberg, dječje psihologinje specijalizirane za spavanje, objašnjavaju da različite dobne skupine trebaju različito vrijeme odlaska na spavanje.

Na temelju podataka Nacionalne zaklade za san (National Sleep Foundation), stručnjaci su izračunali idealno vrijeme za odlazak u krevet, uključujući i vrijeme potrebno da stvarno utonemo u san.

Kada bih trebao/la zaspati?

Svatko je drugačiji, pa su ovo samo opće smjernice. Ako ti sadašnja rutina spavanja odgovara, slobodno je zadrži. Ako tvoj način života zahtijeva drukčije rasporede, važnije je da spavaš dovoljno nego da pogađaš “idealni” sat za spavanje.

Ipak, stručnjaci ističu da vrijeme kada zaspimo ima velik utjecaj. Na primjer, osam sati sna tijekom dana i večeri ne donosi iste dobrobiti kao spavanje tijekom noći.

Prema preporukama portala Sleep.com, najbolje vrijeme za odlazak na spavanje po dobnim skupinama izgleda ovako:

Novorođenčad (0–3 mjeseca): nema određenog vremena

Dojenčad (4–11 mjeseci): 18:00 – 19:00

Mala djeca (1–2 godine): 19:00 – 19:30

Predškolska djeca (3–5 godina): 19:00 – 20:00

Djeca školske dobi (6–13 godina): 20:00 – 21:30

Tinejdžeri (14–17 godina): 21:00 – 22:30

Mladi odrasli (18–25 godina): 20:00 – 00:00

Odrasli (26–64 godine): 20:00 – 00:00

Starije osobe (65+ godina): 20:00 – 00:00

Zašto je uopće važno kada zaspim?

Sveučilište Queensland objašnjava da, iako svi imamo različite prirodne sklonosti prema spavanju, naš biološki sat nas čini “dnevnim bićima” – aktivnima danju i uspavanima noću.

Ako stalno idemo protiv tih prirodnih ritmova, to može dovesti do lošijeg zdravlja jer se naše ponašanje i tjelesne funkcije odvajaju od unutarnjeg cirkadijalnog sata koji ih usklađuje.

Zato stručnjaci za spavanje savjetuju da vikendom ne spavamo predugo jer to može stvoriti tzv. “socijalni jetlag”, poremećaj ritma spavanja uzrokovan promjenom rasporeda.

Osim toga, istraživanje iz 2019. godine pokazalo je da, iako je san danju bolji nego nikakav san, rad u smjenama (koji uključuje spavanje tijekom dana) povećava rizik od zdravstvenih problema poput depresije, raka dojke i dijabetesa. To sugerira da vrijeme spavanja doista ima poveznicu sa zdravljem.