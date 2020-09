Ako niste motivirani na poslu, možda ste usamljeni - razmislite

Iako su vaše liste zadataka besprijekorne i organizirate svoj dan u minutu, ipak imate dojam da posao pati. Bez brige, niste jedini i mnogi se susreću s tim problemom u posljednje vrijeme

<p>Autorica, voditeljica i TV zvijezda <strong>Jen Hatmaker </strong>kaže da razlog nije u nedostatku organizacijskih sposobnosti, nego u osjećaju usamljenosti, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/feeling-unproductive-it-may-be-because-youre-lonely">MindBodyGreen</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovih šest tipova ljudi susrećemo na poslu</p><h2>Što povezuje usamljenost i produktivnost</h2><p>- Kad ljudi imaju osjećaj da negdje pripadaju i da ih vole, mogu napredovati u svakoj kategoriji. No istina je i ono suprotno. Ako su ljudi usamljeni, pate na svakom području i opada im produktivnost, osjećaj optimizma i otpornosti, kaže Jen Hatmaker.</p><p><br/> Ta izjava ima smisla jer emocionalna povezanost sa zajednicom i općenito emocionalna veza dvije su od devet osnovnih emocionalnih potreba. Kao društvena bića njegujemo osjećaj pripadanja i povezanost s drugima kako bismo bili emocionalno ispunjeni.</p><p>Kad je pak riječ o produktivnosti, postoje istraživanja koja se povezuju s emocionalnim zadovoljstvom. Tako jedna studija navodi da su usamljeni često lošiji u obavljanju svojih poslova. Ljudi koji se osjećaju izolirano manje su predani svojim radnim mjestima, a to ometa njihove radne sposobnosti i produktivnost.</p><h2>Što možete učiniti?</h2><p>Usamljenost zbog epidemije svakako je nova situacija, a povećava se kako se proteže i društvena izolacija. Radne zadatke valja obavljati besprijekorno bez obzira na sve, no mentalno je zdravlje za svakoga prioritet. Ako počinjete osjećati premorenost poslom, možda produktivnost nije nešto što mora biti na listi prioriteta. Možete je povećati njegujući osjećaj pripadnosti digitalnim kanalima.</p><h2>1. Razgovarajte video pozivom</h2><p>U rasporedu stvorite vrijeme da biste se virtualno družili s prijateljima i kolegama. Iako su susreti uživo ključni, digitalni susret je bolji nego nikakav.</p><p><br/> - Društvena interakcija, pa čak i ako je digitalna, može nam pomoći u boljem osjećaju povezanosti - kažu <strong>Chester Elton</strong> i <strong>Adrian Gostick </strong>za<strong> </strong>New York Times.</p><h2>2. Dijelite slične interese</h2><p>Elton i Gostick vjeruju da je važno povezati se s kolegama i mimo posla koji ih spaja. Pronađite zajedničke interese i otkrijte načine da razgovarate i dijelite ideje.</p><p><br/> - Postoje načini kako se zabaviti online. Pošaljite si liste knjiga za čitanje ili recepata za kuhanje. Na taj način se osjećamo da smo svi zajedno u istoj situaciji, ističe novinarka<strong> Lydia Denworth</strong>.</p><h2>3. Budite zahvalni</h2><p>- Izražavanje zahvalnosti kolegama s kojima dijelite dnevne radne obveze može biti velika motivacija i potaknuti produktivnost, kažu Elton i Gostick.</p><p><br/> Stoga odaberite dan kad ćete poslati mail ili virtualno zahvaliti svim kolegama koji rade sa vama.</p>