Deset savjeta kako se lakše nositi s osjećam usamljenosti

Bilo da se radi o dobrom prijatelju ili članu obitelji, važno je da znate koji ljudi su vam najpotrebniji kada nemate s kim razgovarati i koji će prije svega biti pozitivni

<p>Bilo da ste promijenili okolinu te pokušavate pronaći društvo ili ste jednostavno u drugoj fazi život od vama bliskih ljudi, s usamljenošću se ponekad nije lako boriti. Čak iako nemate razloga biti usamljeni, osjećaj se može javiti sam od sebe, piše <a href="https://www.womansday.com/health-fitness/a25783805/dealing-with-loneliness/" target="_blank">Woman's Day. </a></p><p>- To je nešto što je svako ljudsko biće barem jednom iskusilo ili tek bude - kaže <strong>Lisa Bahar</strong>, licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja u Newport Beachu u Kaliforniji. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za sreću</p><p>Ako takvo stanje potraje, može biti loše za fizičko i psihičko zdravlje. Ako vas je uhvatio osjećaj usamljenosti, možete se protiv njega boriti na razne načine.</p><h2>1. Popis aktivnosti koje možete raditi sami </h2><p>Zvuči ironično, no ako svoju samoću ikada pokušate izliječiti okružujući se ljudima, sreća može biti kratkotrajna. </p><p>- Čim tih ljudi nema, počinjete se opet osjećati usamljeno - tvrdi Bahar. </p><p>Umjesto toga napravite popis aktivnosti u kojima uživate ili koje bi mogli isprobati. Izbora je bezbroj, od slikanja, čitanja, pisanja, fotografiranja, gledanja filmova, šivanja ili nekih sportskih aktivnosti. Cilj je odvratiti pozornost od trenutne samoće na zdrav način. </p><p>- Uživajte sami sa sobom - kaže <strong>Kate Balestrieri</strong>, licencirana psihologinja iz Los Angelesa u Kaliforniji. </p><p>- Odvedite sami sebe na večeru, u kino, park, muzej ili na neko drugo mjesto koje ste oduvijek htjeli posjetiti. Mnogim ljudima trebaju drugi za regulaciju emocija, no svatko ih treba naučiti regulirati sam sa sobom - kaže. </p><h2>2. Potražite aktivnosti koje će vas povezati s drugima</h2><p>Pronađite neki samostalan hobi koji bi vas mogao povezati s istomišljenicima. Želite li planinariti, baviti se fotografijom ili se učlaniti u neki knjižni klub... za to je danas dovoljan jedan klik na internetu. Cilj je pronaći mjesto gdje ćete biti u blizini ljudi, ali ne morate nužno sklapati prijateljstva. Ako slučajno tamo upoznate nekoga sjajnog, još bolje. </p><h2>3. Napravite popis ljudi s kojima možete biti kada ste usamljeni </h2><p>Bilo da se radi o dobrom prijatelju ili članu obitelji, važno je da znate koji ljudi su vam najpotrebniji kada nemate s kim porazgovarati i koji će prije svega biti pozitivni. </p><h2>4. Pokušajte ponekad biti društveni, čak i ako nemate volje</h2><p>Ideja da razgovarate s nekim novim i nepoznatim čini vam se možda suluda, no u jednom trenutku se jednostavno morate natjerati da to učinite. Osjećat ćete se bolji i oslobodit ćete se. </p><h2>5. Učinite dobro djelo </h2><p>Šetnja pasa u skloništima, volontiranje u pučkoj kuhinji ili staračkom domu biti će od velike pomoći potrebitima, ali i vama kod rješavanja osjećaja usamljenosti. Nema boljeg lijeka nego imati osjećaj da doprinosite zajednici. </p><h2>6. Fizička aktivnost</h2><p>Nije nužan cilj, već da se osjećate bolje u vlastitom tijelu, a fizička aktivnost koja vam odgovara biti će od velike pomoći. </p><h2>7. Razmislite o razgovoru sa psihologom</h2><p>- Čak i ako vam nužno ne treba, razgovor s nekim stručnim može biti koristan protiv usamljenosti. Ponekad se samo radi o tome da vas netko sasluša i udijeli iskren i profesionalan savjet. I to je vrlo važno - kaže Bahar. </p><h2>8. Napravite pauzu na društvenim mrežama</h2><p>Društvene mreže imaju svoje prednosti, no mogu stvoriti i kontraefekt, odnosno nagnati ljude da se osjećaju usamljeno i da iskuse FOMO, strah da nešto propuštaju. </p><h2>9. Izađite na sunce i svjež zrak</h2><p>Možda se čini glupo, no sunce i svjež zrak čine čuda za mentalno zdravlje. Potiče tijelo na više lučenje hormona endorfina i serotonina koji pozitivno utječu na vaše osjećaje. </p><h2>10. Ne zaboravite da je usamljenost privremena</h2><p>Čak i ako se sada osjećate usamljeno to ne znači da će uvijek biti tako. Faze u životu se mijenjaju, a neki malo sretniji dani sigurno čekaju na vas. Ne zaboravite da ste i sami krojač svoje sudbine i da je potrebno uložiti truda kako bi bili zadovoljniji. </p>