Ako primijetite ovo s očima, možda imate problema sa srcem

Piše Anja Đuranić,
Foto: Kirill Grekov

Kardiolozi nisu jedini medicinski stručnjaci koji mogu otkriti probleme sa srcem. Oftalmolozi ponekad također mogu primijetiti je li njihov pacijent u riziku od srčanih bolesti

Zašto bi vaše oči imale veze sa zdravljem srca? Kao i mnogi drugi dijelovi tijela, oči ovise o vaskularnom sustavu tijela kako bi pravilno funkcionirale. Posljedično, kada se pojave problemi u krvnim žilama, oči, a osobito mrežnica, mogu biti pogođene.

Mrežnica je svojevrsni prozor u unutarnje funkcije tijela, pružajući uvid u to kreće li se krv učinkovito kroz krvne žile. Ako nastane problem, mrežnica može pokazati promjene koje sami ne možete vidjeti u ogledalu, ali ih vaš oftalmolog može otkriti neinvazivnim metodama.

Close up of a beautiful blue eye female gaze
Foto: 123RF

Na primjer, ako ste ikada imali detaljan očni pregled, možda ste već prošli jednostavnu, ali učinkovitu proceduru zvanu skeniranje mrežnice. Tijekom skeniranja mrežnice, mrežnica se snima pomoću neinvazivnih uređaja za optičku koherentnu tomografiju koji mapiraju unutarnje površine i funkcije vaših očiju.

Na temelju tih snimaka, oftalmolog može procijeniti ne samo zdravlje vaših očiju, nego i opće zdravstveno stanje.

Doctor and patient in ophthalmology clinic
Foto: 123RF

Kao što je objasnio dr. Joseph Nezgoda u članku Američke akademije za oftalmologiju (AAO) iz 2022. godine, oftalmolozi mogu biti prva linija obrane protiv kardiovaskularnih problema koji bi inače ostali neotkriveni. 

- Vaš oftalmolog može snimiti vaše oko kako bi pomogao u ranijem otkrivanju kardiovaskularnih bolesti nego prije - pojasnio je.

