Čak 80 posto žena i 60 posto muškaraca izjavilo je da sanjaju o svojem poslu, a većina tih snova su noćne more, pokazalo je britansko istraživanje.

- Snovi mogu istaknuti ono što nas muči u svakodnevnom životu te čak i pomoći riješiti emotivne probleme u obitelji, ali i na poslu - kaže Craig Hamilton-Parker, autor knjige 'Skriveno značenja snova'. Tezu potvrđuje i psihologinja dr. Joti Samra:

- Noćne more pomažu u osvješćivanju problema s posla i poručuju vam da biste im trebali posvetiti više pozornosti. No imat ćete ih mnogo manje ako prije spavanja slušate umirujuću glazbu, uživate u mirisnoj kupki i klonite se alkohola, napitaka s kofeinom te cigareta.

Iako su snovi individualni, stručnjaci su utvrdili da ipak postoji desetak najčešćih snova o poslu. Snovi o nepripremljenosti tako simboliziraju manjak samopouzdanja u vlastite poslovne sposobnosti i strah da se ne osramotite pred šefom.

A ako sanjate da neprestano kasnite na radno mjesto ili ne stižete napraviti zadatke na vrijeme, zapitajte se je li to doista posao za vas. Snovi vam u tom slučaju poručuju da osjećate kako propuštate mnogo važnije prilike u karijeri i da je sve manje vremena da ih ostvarite.

Šef u snu, strah od autoriteta

Sanjate li seks s kolegom koji vas ne privlači, to može značiti da biste mu htjeli biti sličniji ili surađivati s njim na projektu.

No ako u snu vidite šefa, on može simbolizirati vaš nedostatak slobode i kreativnosti na poslu. Bojite li ga se u snu, to označava vaš općeniti strah od autoriteta i kontrole.

Napredovanje može biti i znak podcjenjivanja

Promaknuće ili povišica u snu znači da su vaše kvalitete i rad prepoznali te da vas šef cijeni. U rjeđim slučajevima takvi snovi su znak da vas podcjenjuju na poslu i želite više pohvala.

Čovječe, promijeni se

Ako sanjate da ste na poslu, vjerojatno se osjećate tjeskobno zbog trenutačnog projekta na kojem radite.

No podsvijest vam time možda poručuje i da se ne trudite dovoljno ili imate puno nedovršena posla te da biste se trebali 'trgnuti'. S druge strane, nađete li se u snu na starom poslu, postoji važna lekcija koju ste ondje naučili, a koju trebate primijeniti na novom poslu.

A ako ste u snu na 'team buildingu' ili stručnoj radionici, bilo bi poželjno da poradite na razvijanju svojih vještina i općenito razmislite što želite od karijere.

No vidite li sebe u snu kako tražite posao, vjerojatno se osjećate neispunjeno i frustrirano zbog cjelokupnoga životnog statusa. Prijavljujete li se u snu na više oglasa, nedostaje vam jasan pravac u životu.

Ali ako vidite nekoga drugog na razgovoru za posao, on vjerojatno u stvarnosti žarko želi vaš savjet. No imate li noćnu moru u kojoj vas netko proganja na poslu, podsvijest vam poručuje da je ugrožen cilj koji želite postići.

Dizalo - strah od nazadovanja

Imate li noćnu moru u kojoj ostanete zaglavljeni u dizalu u zgradi u kojoj radite ili se on kreće presporo, ona predstavlja vaš strah od nemogućnosti napredovanja na poslu.

A sanjate li da se vozite prema radnome mjestu i automobil vrluda, zapravo vas muči nedostatak kontrole nad poslom, ali i životom.

Kvar telefona - loša komunikacija

Sanjate li da vam na poslu ne rade računalo, telefon, printer ili bilo koji drugi uređaj, taj san predstavlja 'kvar' u privatnom životu, odnosno nešto nije onako kako biste vi željeli.

Primjerice, ako vam u snu ne radi telefon, vjerojatno se mučite u komunikaciji s kolegama ili članovima obitelji.

Otkaz - velika promjena

Snovi o dobivanju otkaza mogu reflektirati vaš stvaran strah od gubitka posla. No može i označavati neku veliku životnu promjenu nad kojom nemate nikakvu kontrolu. Također, takvi snovi mogu simbolizirati da vas kolege ili životni partner dovoljno ne podupiru.