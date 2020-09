Ako se ne krećete dovoljno, ne pati samo tijelo, nego i mozak

Već i desetak dana bez aktivnosti može dovesti do toga da mozak izgubi dio kognitivnih funkcija, tvrde stručnjaci. To povećava rizik od anksioznosti, depresije i nesposobnosti da riješimo probleme

Od početka pandemije korona virusa, postalo nam je pomalo normalno da se ulijenimo i manje krećemo, a upravo je u ovo vrijeme važno nastojati održati kondiciju i ostati aktivan. Kretanje je važno ne samo za to da bismo održali tjelesno zdravlje, nego i poboljšali mentalno, odnosno održali stanje duha. Zapravo, desetak dana bez aktivnosti može dovesti do toga da naš mozak počne gubiti kognitivne funkcije, upozorava citopatologinja dr. Celina Nadelman.

Evo kako ona i njeni kolege pojašnjavaju zbog čega dolazi do propadanja kognitivnih funkcija te koje se promjene događaju ako nismo dovoljno aktivni dulje vrijeme: 

Veći rizik od anksioznosti i depresije

Mnogi ljudi bore se s pojačanim osjećajem straha tijekom pandemije, što može biti povezano baš s duljim razdobljima tijekom kojih nisu aktivni. Naime, kaže dr. Katy Firsin, liječnica alternativne medicine, kada vježbamo, tijelo ispušta kemikalije zbog kojih se osjećamo ugodno, poput spojeva anandamida i endokanabinoida izravno u naš mozak.</p><p>Ti spojevi ne samo da blokiraju receptore boli, već povećavaju osjećaj radosti, kaže dr. Firsin. Kad imamo manjak ovih važnih hormona, osjećamo se tjeskobnije i depresivnije.</p><p>- Te kemikalije također imaju učinak na bol te postoji i izravna veza između stvarnih bolova i osjećaja boli koji proizlaze iz neaktivnosti i našeg mentalnog zdravlja - dodaje. Da biste se borili protiv ove pojave, ne morate satima trčati na traci za trčanje. Dovoljno je hodati, pa nastojte ustajati što češće tijekom dana i barem ono što je u blizini obavljati pješice. </p><h2>Ne ide vam s vedrijim pogledom na stvari</h2><p>Čak i ako obično možete pronaći dobru stranu u većini situacija, u posljednje vrijeme možda ste češće na stvari gledali crno i za to može biti kriv nedostatak aktivnosti. Vježba pomaže da steknete fokus i oštrinu te da pronađete izlaz za oslobađanje negativnih emocija, objašnjava psihologinja dr. Yvonne Thomas.</p><p>Bilo da se radi o tjelesnim aktivnostima vezanim uz kardio vježbe, ili blažim, manje intenzivnim vježbama, poput hodanja ili obavljanja kućanskih poslova, čovjek koji je u pokretu u stanju je doslovno razraditi neke emocije dubljim disanjem i aktivnim preusmjeravanjem osjećaja kroz tjelesne pokrete, pojašnjava. To može pokrenuti endorfine koji mogu biti smirujući i opuštajući, dodaje. </p><p>Kad cijelo popodne sjedimo u fotelji, te se negativne emocije nakupljaju i pojačavaju, stvarajući ciklus razmišljanja tipičnog negativca. </p><h2>Mozak se bori s rješavanjem problema</h2><p>Razmislite o tome kad ste zadnji puta na poslu naletjeli na zapreku koju ste morali prevladati. Jeste li zapeli pokušavajući smisliti rješenja? Ili ste se brzo prisjetili sličnih situacija u prošlosti i brzo osmislili rješenja? Ako je odgovor ono prvo - zapeli ste - to bi moglo biti povezano s nedostatkom vježbe.</p><p>Kao što objašnjava dr. Nadelman, tjelesna aktivnost poboljšava naše kognitivne funkcije, od toga da širi raspon pažnje i potiče razmišljanje u smjeru rješenja problema, uz brzu obradu informacija i prilagodbu memorije. Također, to nam pomaže da ostanemo fleksibilni tijekom multitaskinga i odlučivanja. </p><p>- Fizička aktivnost poboljšava kognitivno funkcioniranje putem neuroplastičnosti, kao i povećanu sintezu i ekspresiju neuropeptida i hormona - ističe dr. Nadelman. Čak i relativno mala fizička aktivnost to može potaknuti, bez toga mozak se osjeća tromo i umorno, što otežava ispunjavanje obaveza u rokovima te ometa motivaciju.</p><h2>Naš mozak razvija samoponižavajuće misaone obrasce</h2><p>Znate onaj trenutak euforije nakon intenzivnog, izazovnog treninga u kojem se osjećate kao da ste osvojili svijet? Thomas kaže da kondicija povećava samopouzdanje i nudi osjećaj postignuća. S druge strane spektra, nevježbanje ima suprotan utjecaj, smanjujući naše samopoštovanje i sliku o sebi. To je zato što osoba koja previše sjedi ima vremena razmišljati o sebi negativno, kaže Thomas. Čovjek se u toj situaciji može osjećati manje živahno, zabavno, produktivno, energično i tako dalje...</p><p>Jednom kad takve misli krenu teško ih je pobijediti. To dovodi do gubitka energije, zbog kojeg još manje vježbamo, pa se opet osjećamo još gore.</p><h2>Naš mozak ne može upravljati stresom</h2><p>U svakoj stresnoj situaciji ili smo spremni na borbu, ili ćemo se odlučiti za bijeg. Ako bježimo, to je najčešće iz straha od suočavanja s onim što nas čeka. Ako smo borci, ponekad ćemo biti borac koji se brani, ponekad onaj koji napada. Većinu vremena ljudi mogu pronaći sretan medij između ove dvije krajnosti i nositi se s tjeskobom kad naiđe. </p><p>Međutim, kad nemamo redoviti raspored tjelesnih aktivnosti, naš mozak oslobađa hormon stresa, kortizol, što otežava učinkovito upravljanje našim osjećajima.</p><p>- Suvremeni stresori obično nisu prolazni i kontinuirano povećavaju razinu kortizola - kaže ona. Ovaj porast kortizola ima neurotoksične učinke na mozak, što može oštetiti hipokampus smanjenjem ekspresije neuropeptida BDNF i dovesti do depresije, kaže dr. Thomas. Jedino vježbanjem smanjujemo svoju neuroendokrinu reaktivnost i smanjujemo svoj biološki odgovor na stres, čime se prirodno osjećamo smirenije i više kontrolirano.</p><h2>Što zaključiti? </h2><p>Slično kao što dajete prednost vremenu za obitelj, posao i spavanje, svakodnevno treba ostaviti vremena da radimo na održavanju optimalnog zdravlja mozga, bilo da se radi o satu joge, brzoj šetnji, vožnji biciklom ili obavljanju nekih ozbiljnih kućanskih poslova. Dr. Nadelman kaže da već i 30 minuta kretanja dnevno poboljšava vještine razmišljanja, obradu informacija, rast i otpornost moždanih stanica, te upravljanje stresom, pamćenje i akademske performanse. Također, može pomoći u prevenciji ili upravljanju mentalnim bolestima i neurodegenerativnim poremećajima - što su iznimne koristi od samo pola sata koje uložite u vježbanje, donosi portal <a href="https://www.realsimple.com/health/mind-mood/what-happens-to-brain-without-exercise">Real Simple.</a> </p>