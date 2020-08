U kojoj pozi često spavate? Evo kako to djeluje na mozak i tijelo

Četiri su osnovna položaja u kojima ljudi spavaju, neki od njih su dobri i poželjni, ali neke je najpametnije izbjegavati jer djeluju loše na psihičko i fizičko zdravlje

<h2>U položaju fetusa</h2><p>- Ta poza može našem živčanom sustavu signalizirati da smo u bijegu ili nekoj borbi te da nije sigurno zaspati. Umjesto toga preporučujem spavanje u otvorenom položaju jer pomaže otvoriti područje pluća što omogućava ljudima da duboko udahnu - savjetuje <strong>Elina Winnel</strong>, stručnjakinja za spavanje iz Australije.</p><p>Dodala je da bi bilo dobro izbjegavati spavanje u fetus položaju.</p><h2>Na boku</h2><p>- Spavanje na jednoj strani tijela je najbolji položaj u kojemu možete zaspati. Preporučuje se upotreba jastuka pod glavom i uz tijelo. Iz neurološke perspektive i perspektive mišića te dišnih puteva, to je najbolje za tijelo - smatra dr. <strong>Ron Ehrlich.</strong></p><p>Dodaje da je za probavu bolje spavanje na lijevoj strani, obzirom na to gdje jednjak ulazi u želudac.</p><h2>Na trbuhu</h2><p>- Spavati na trbuhu je najgori izbor. Tako se stavlja pritisak na mišiće glave, vrata i čeljusti, naprezanje čeljusti, a također može ograničiti donji dio leđa i zdjelicu. Zamislite cijeđenje mokrog ručnika, to je ono što se događa s vašim mišićima i zglobovima dok spavate na trbuhu - kaže dr. Ehrlich.</p><p>S njim se slaže <strong>Shelby Harris</strong>, stručnjak za spavanje i profesor na Medicinskom fakultetu Albert Einstein. Kaže kako spavanje na trbuhu stvara nepotreban pritisak na cijelo tijelo.</p><p>- Vjerojatno ćete se probuditi s utrnulosti i trncima, a to može povećati mogućnost bolova u mišićima i zglobovima - dodaje.</p><h2>Na leđima</h2><p>Prema mnogim stručnjacima, upravo je spavanje na leđima najbolji izbor za dobro zdravlje i kvalitetan san. </p><p>- Dobro je spavati na leđima sa glavom, vratom i gornjim dijelom leđa u malo podignutoj poziciji. To pruža odmor za ramena i leđa, a također, pomaže kod refluksa, kada se želučana kiselina vraća u jednjak - kazao je dr. <strong>Mark T. Brown</strong>, prenosi <a href="http://www.dailymail.co.uk/femail/article-5859631/Why-curling-bed-RUINING-sleep-experts-reveal-best-worst-bed-time-positions.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>