Ako ste stariji od 60 godina, ove dodatke prehrani preskočite

Kako ljudi stare, mnogi se okreću dodacima prehrani kako bi ojačali tijelo ili ublažili zdravstvene tegobe. Iako mogu nadomjestiti nedostatak vitamina i minerala u prehrani, važno je razumjeti da neki dodaci mogu biti rizični, osobito nakon 60. godine života.

Mogu izazvati nuspojave, loše djelovati u kombinaciji s lijekovima ili povećati rizik od određenih bolesti. Stoga je savjet liječnika uvijek ključan prije početka uzimanja bilo kojeg suplementa.

Gospina trava

Gospina trava često se koristi za ublažavanje depresije ili hormonskih tegoba, a ponekad je preporučuju i starijim osobama. Međutim, Klinika Mayo upozorava da "gospina trava stupa u interakciju s mnogim lijekovima i može izazvati ozbiljne nuspojave", uključujući tjeskobu, vrtoglavicu i probavne smetnje.

Osobe starije od 60 godina trebaju razgovarati s liječnikom prije nego što počnu koristiti ovaj dodatak.

Vitamin B6

Vitamini B skupine ključni su za zdravlje živčanog sustava i metabolizam, no vitamin B6 može postati problematičan u prevelikim dozama. Prema dr. Ronanu Factoru, "previše vitamina B6 kod starijih osoba može uzrokovati neurološke probleme, poput gubitka ravnoteže i periferne neuropatije".

Osim toga, može stupiti u interakciju s nekim lijekovima, dodatno povećavajući rizik.

Vitamin A

Vitamin A prisutan je u namirnicama poput špinata, jaja i mliječnih proizvoda, no neki ga stariji uzimaju i u obliku dodataka. Dr. Factora upozorava da prekomjerna konzumacija vitamina A kod starijih osoba "može povećati rizik od osteoporoze".

S obzirom na to da se vitamin A često već unosi kroz raznoliku prehranu, dodaci nisu nužni bez liječničkog nadzora.