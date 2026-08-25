Ako vam se često događaju ove stvari u snu, posjetite liječnika

Noćni odmor ponekad mogu poremetiti grčevi u nogama, hrkanje, naglo buđenje, problemi s disanjem ili često ustajanje zbog odlaska na toalet. Iako se mnoge od tih tegoba povremeno mogu pojaviti bez ozbiljnog razloga, njihovo učestalo ponavljanje može biti znak da se u organizmu događa nešto što ne treba zanemariti.

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Grčevi u nogama

Oštar i iznenadan grč u listu, bedru ili stopalu može probuditi čovjeka iz najdubljeg sna. Riječ je o nevoljnoj kontrakciji mišića koja je najčešće bezopasna, no učestalost noćnih grčeva raste s godinama. Među mogućim uzrocima su dehidracija, manjak elektrolita, dugotrajno sjedenje ili stajanje, fizičko opterećenje, ali i položaj stopala tijekom spavanja.

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Na pojavu grčeva mogu utjecati i određeni lijekovi, trudnoća te neodgovarajuća obuća. Stručnjaci upozoravaju da se problem može pokušati ublažiti dovoljnim unosom tekućine, uravnoteženom prehranom i istezanjem nogu prije spavanja. Kada se grč pojavi, može pomoći istezanje mišića, lagana masaža, hodanje ili topli oblog.

Ipak, učestali i izrazito bolni grčevi nisu nešto što treba mjesecima ignorirati. Ako ih prate oteklina, crvenilo, promjene na koži ili slabost mišića, liječnički pregled može biti važan jer takve tegobe ponekad mogu biti povezane s problemima cirkulacije, živčanog sustava ili metaboličkim bolestima.

Naglo hvatanje zraka i hrkanje

Grčevi nisu jedina tegoba koja može narušavati san. Ako se tijekom noći budite hvatajući zrak, jedan od mogućih uzroka je apneja u snu, poremećaj kod kojeg disanje tijekom spavanja više puta prestaje i ponovno počinje.

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- Tijekom spavanja mišići se opuštaju, a grlo se sužava ili zatvara“ objasnio je dr. Zeeshan Khan, direktor Instituta za medicinu spavanja u Deborah Heart and Lung Centeru. Uz apneju se mogu pojaviti hrkanje, gušenje tijekom sna, suha usta i jutarnja glavobolja.

Hrkanje samo po sebi ne mora značiti da postoji ozbiljan problem. Može biti povezano s alergijama, prehladom ili suženjem dišnih putova, no ako se pojavljuje zajedno s hvatanjem zraka i drugim simptomima, liječnici preporučuju provjeriti o čemu je riječ.

I česti odlasci na toalet mogu nešto otkriti

Buđenje usred noći zbog potrebe za mokrenjem postaje češće s godinama, ali ponekad može imati i druge uzroke. Osim prevelikog unosa tekućine prije spavanja, noćno mokrenje može biti povezano s infekcijom mokraćnog sustava, dijabetesom, povećanom prostatom ili kroničnim bolestima bubrega.

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Dr. Khan upozorava da se noćno mokrenje može pojaviti zbog prirodnog starenja mjehura, ali i zbog određenog zdravstvenog problema. Praćenje količine tekućine i učestalosti odlazaka na toalet može pomoći liječniku u pronalaženju mogućeg uzroka.

Tijelo može upozoravati i kroz neobično ponašanje u snu

Hodanje i pričanje u snu, učestale noćne more ili škripanje zubima također mogu biti znakovi poremećaja spavanja. Hodanje u snu može biti povezano s manjkom sna, stresom, tjeskobom, povišenom temperaturom, alkoholom ili određenim lijekovima, dok se pričanje u snu može pojavljivati uz hodanje u snu i noćne more.

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- Ako pričanje u snu nije uobičajena pojava i izaziva zabrinutost, važno je posjetiti stručnjaka, rekao je dr. Janice Johnston, dodajući da određeni lijekovi, poput antidepresiva, također mogu imati utjecaj.

Česte noćne more također ne treba olako shvatiti ako ozbiljno narušavaju san i svakodnevno funkcioniranje. Mogu biti povezane sa stresom, tjeskobom, depresijom ili posttraumatskim stresnim poremećajem.

Kada ipak otići liječniku?

Povremena noćna tegoba najčešće nije razlog za paniku. No ako se simptomi ponavljaju, postaju sve intenzivniji ili zbog njih osoba tijekom dana osjeća izrazit umor, pospanost i probleme s koncentracijom, dobro je potražiti stručni savjet.

Stručnjaci posebno savjetuju da se ne zanemaruju problemi s disanjem, izrazito bolni i učestali grčevi, neuobičajene promjene ponašanja tijekom sna te tegobe koje dugoročno narušavaju kvalitetu života. Ponekad upravo ono što se događa dok spavamo može biti prvi znak da je vrijeme za pregled.