Ako vas je sram pitati: Razlozi zbog kojih može boljeti penis

Neki razlozi za bol u penisu mogu biti sasvim bezazleni, ali zbog nekih stanja morate hitno otići liječniku. Donosimo osam stanja zbog kojih vas može boljeti 'tamo dolje'

<h2>Zašto boli vrh penisa?</h2><p>Bol: Goruća ili oštra bol na vrhu penisa.</p><p>Uzrok:</p><p>- Ako imate sreće, uzrok bi mogao biti samo sapun ili šampon koji vam je iskliznuo unutar otvora na vrhu penisa, kaže Tobias Köhler, magistar urologije u Memorijalnom medicinskom centru u Springfieldu u državi Illinois za <a href="https://www.menshealth.com/sex-women/a19537923/penis-pains/?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=socialflowFBMH" target="_blank">Men's Health</a>.</p><p>Ako je to slučaj, vjerojatno ćete osjetiti iritaciju odmah nakon što sapun procuri u vašu uretru, ali ponekad nećete osjetiti nelagodu dok ne urinirate. Ukoliko bol ne nestane nakon dan ili dva, to bi mogao biti znak seksualno prenosive infekcije, posebno ako je praćen zelenim ili bijelim iscjetkom. Drugi mogući uzrok, prema Köhleru, je bubrežni kamenac, iako bi bol u vrhu penisa obično bila popraćena bolom u donjem dijelu trbuha. </p><p>Rješenje: Pričekajte nekoliko dana, ako bol nestane, sve je u redu, a ako se nastavi, otiđite liječniku.<br/> Zašto bole mošnje?<br/> Bol: Tupi i snažni bolovi u mošnjama koji se, čini se, pojavljuju nakon što ste podigli utege, premjestili težak namještaj ili dugo stajali. Tipično bol nestaje kad legnete.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (festival penisa u Japanu):</p><h2>Zašto bole mošnje?</h2><p>Bol: Tupi i snažni bolovi u mošnjama koji se, čini se, pojavljuju nakon što ste podigli utege, premjestili težak namještaj ili dugo stajali. Tipično bol nestaje kad legnete.</p><p>Uzrok: Varikokela, proširenje vena u mošnjama, koje zagrijava testise i uzrokuje tupu bol. Nakupljanje krvi zbog proširenja vena u mošnjama može naštetiti vašoj sposobnosti stvaranja sperme i testosterona. Simptomi mogu ovisiti o stadiju varikokele. Varikokele 3. stupnja su najveće i najuočljivije, stupanj 2 nije tako intenzivan, mada se i dalje može osjetiti. Možda nećete ni primijetiti ako imate varikokelu 1. stupnja.</p><p>- Postoje i drugi uzroci bolova u mošnjama poput hidrokele testisa koja može izazvati blagu tupu bol i nelagodu u mošnji. Radi se nakupljenoj tekućini oko testisa i tlači testis te time izaziva bol. Cista epididimisa, preponska (ingvinalna) hernia, orhitis (upala testisa) i druga stanja mogu se osjetiti kao bol u mošnji. Ukliještena preponska kila koja se ne može reponirati također može izazvati snažnu bol u mošnji - rekao nam je prim. mr. sci. dr. med. M. Zaky Ahel, specijalist urologije iz poliklinike Dr. Zaky iz Zagreba.</p><p>Rješenje: Potražite liječnika što je prije moguće.</p><h2>Zašto erekcija boli?</h2><p>Bol: Erekcija koja neće nestati i strašno boli.</p><p>Uzrok: Iako većina muškaraca koji pate od erektilne disfunkcije nije u mogućnosti 'natjerati' krv u penis, prijapizam je problem u kojem krv neće iz penisa. Köhler kaže da tijekom zdrave erekcije krv treba teći u oba smjera.</p><p>Krv zarobljena u vašem penisu kao rezultat prijapizma postaje deoksigenirana, što uzrokuje bol. Köhler kaže da se to obično događa kod muškaraca koji miješaju lijekove za erektilnu disfunkciju poput Viagre s drogama poput kokaina ili ecstasyja. Prijapizam može biti uzrokovan i lijekovima za erektilnu disfunkciju koji se ubrizgavaju izravno u penis. Može se dogoditi i bez nekog posebnog razloga.</p><p>- Rjeđe, prijapizam može upućivati na druge zdravstvene probleme poput anemije srpastih stanica - dodao je dr. Zaky.</p><p>Rješenje: Odmah otiđite liječniku.</p><h2>Zašto bole testisi?</h2><p>Bol: Oštra bol u testisima koja ne popušta i može biti popraćena mučninom ili povraćanjem.</p><p>Uzrok: Možda se jedan testis zapetljao u mošnjama, što smanjuje protok krvi i kisika koji su mu potrebni da bi ostao zdrav. <br/> - U osnovi, to je kao da vaš testis doživi srčani udar - objašnjava Köhler. Stanje se naziva torzija testisa, a kao rezultat mogli bi doći do nekroze (odumiranja) testisa već nakon 6 sati.</p><p>Rješenje: Hitna pomoć. Odmah! <br/> - Ako testis ne otpetljate u roku od nekoliko sati, možete ga izgubiti - kaže Köhler. </p><h2>Zašto boli vrh mošnji?</h2><p>Bol: Trajna bol na vrhu mošnji, u blizini baze penisa. Postupno se može pogoršati, a može biti popraćena oticanjem ili crvenilom.</p><p>Uzrok: To je vjerojatno epididimitis ili infekcija epididimisa, malog organa koji se nalazi između vašeg penisa i testisa, koji pohranjuje vašu spermu, kaže Köhler. U muškaraca mlađih od 35 godina ovu infekciju obično uzrokuju spolno prenosive bolesti. U muškaraca starijih od 35 godina češće je uzrok bakterijska infekcija.</p><p>- Najčešće ovo je stanje popraćeno impresivnim oticanjem gdje mošnja može biti i nekoliko puta veća od uobičajenog - kaže dr. Zaky.</p><p>Rješenje: Otiđite na pregled što je prije moguće. Ako se bol i dalje pogoršava, mogli biste se suočiti s torzijom testisa (vidi gore), u tom slučaju trebate u Hitnu pomoć. </p><h2>Zašto peče pri mokrenju?</h2><p>Bol: Oštra bol tijekom mokrenja.</p><p>Uzrok: Najgori scenarij je da imate rak mokraćnog mjehura, prema liječniku Josephu A. Smithu, D., predsjedniku odjela urološke kirurgije na Sveučilištu Vanderbilt. Simptomi su bol tijekom mokrenja i krv u mokraći.</p><p>Češći uzrok je infekcija mokraćnog sustava, što se događa kada bakterije pronađu svoj put do vaše uretre. Druga je mogućnost da imate spolno prenosivu bolest poput gonoreje. </p><p>- Mokraćni kamenac zaglavljen u uretri također može izazvati peckanje i bol pri mokrenju što može biti popraćeno s krvi u urinu - objasnio je dr. Zaky.</p><p>Rješenje: Pregled urologa!</p><h2>Zašto boli zakrivljeni dio penisa?</h2><p>Bol: Osjećaj boli tijekom erekcije ili odnosa, zajedno sa zvukom pucanja u penisu neposredno prije erekcije.</p><p>Uzrok: Dok se mnogi muškarci rađaju s laganom zakrivljenošću penisa, ekstremnija zakrivljenost uočava se kod muškaraca s Peyroniejevom bolešću, a obično se pojavljuje u srednjoj dobi. Uzrokuje ga fibrotični ožiljak ili plak koji se stvorio unutar penisa i stvara zakrivljenost.</p><p>Točan uzrok Peyroniejeve bolesti nije sasvim jasan, no neki istraživači vjeruju da se plak može formirati nakon što je penis u erekciji doživio neku traumu. </p><p>Rješenje: Otiđite liječniku da provjeri je li vaša krivulja uistinu posljedica Peyroniejeve bolesti. Dobra vijest je da je bol od Peyroniejeve bolesti obično blaga. No zakrivljenost može ometati seksualnu aktivnost ako je dovoljno ozbiljna, a u tim će slučajevima liječnici obično intervenirati oralnim lijekovima, injekcijama ili operacijom.</p><h2>Zašto boli prepucij?</h2><p>Bol: Bol prepucija obično dolazi od otekline ili ako je previše uzak.</p><p>Uzrok: Neki se muškarci rađaju s čvršćom kožom prepucija, ali to se obično rješava u djetinjstvu (fimoza).</p><p>- Kada fimoza perzistira u odrasloj dobi, prepucij je sklon ranama, adhezijama s glansom (sljepljivanjem) i upalama s edemom (oteknućem). Veliki problem kod fimoze je bol i nelagoda prilikom spolnog odnosa što može negativno utjecati na kvalitetu života, poglavito kod mladih. Hitnije stanje je parafimoza, do koje dolazi kada je prepucij prevučen preko glansa penisa (glavića) i više se ne može vratiti u prvobitan položaj. Parafimoza uzrokuje natečenost prepucija što može usporiti protok krvi do vrha penisa, a može dovesti do smrti tkiva ili oštećenja funkcije penisa ako se brzo ne liječi - objasnio nam je dr. Zaky.</p><p>Rješenje: Kod fimoze je potrebno pravovremeno učiniti operativni zahvat cirkumciziju (obrezivanje) koja u pravim rukama može imati fantastični estetski rezultat. Parafimoza je hitno stanje i valja se uputiti na Hitnu pomoć gdje će liječnik pokušati ručno povući kožicu naprijed koristeći led ili zavoj. Liječnik može u ekstremnim slučajevima napraviti mali rez ili napraviti obrezivanje u hitnim slučajevima.</p>