<p>Mediji ga nazivaju “guruom alternativne scene” i “kraljem alternative”, no Drago Plečko je i jedan od pionira u nizu alternativnih područja poput joge, transcendentalne meditacije, bioenergije, psihotronike, fitoterapije i alternativne duhovnosti. Rođen je u Samoboru prije 69 godina. Diplomirao je 1975. u području kemije prirodnih spojeva.</p><p>Magistrira iz istog područja, nakon čega upisuje, uz odobrenje rektorata, interdisciplinarni doktorat iz medicinskog područja s temom “Promjene T-limfocita u perifernoj krvnoj slici nakon autogeno izazvane hiperemije timusa“. Dakle, već tad, 1980., tvrdi da se sviješću može djelovati na imunitet, što će konačno dokazati 1986. američka znanstvenica Jeannie Achtenberg.

Dragu Plečka smo upitali što je alternativa u medicini, duhovnosti i drugim aspektima našeg života?

Puno ljudi krivo shvaća alternativu. U medicini je ona komplementarna oficijelnoj znanosti iako od iste te znanosti nema interesa za suradnju. U praksi vidimo vrlo jasno da se ljudi kad obole prvo obraćaju liječniku, kako i treba biti, ali se često uz to oslanjaju na pomoć alternativca. Znanost je striktno materijalistička, a alternativa ima jednu metafizičku duhovnu dimenziju koju nije lako objektivno izmjeriti. To je holistički pristup koji traži harmoniju tijela i duha.</p><p>Dakako, visak ne može zamijeniti magnetsku rezonanciju, ali isto tako skalpel ne može zamijeniti toplu ljudsku riječ, pozitivno stanje svijesti, pa i konkretnu pomoć koja proizlazi iz djelovanja na psihu pacijenta, što može dovesti do izuzetno dobrih učinaka, čak ozdravljenja. Praksa je dokazala efikasnost niza biljaka u liječenju bolesti, a da je tako vidimo iz toga da farmaceutska industrija proizvodi ono što nazivaju ‘biljnim lijekovima’. To je moje uže područje interesa i djelovanja. Kad bih trebao definirati cilj alternative kako ga ja vidim, onda je to samorealizacija, prosvjetljenje, širenje svjesnosti na dijelove podsvijesti, uvid u to kako funkcioniramo i zašto smo uopće ovdje. </p><p>Dakako, alternativa su i razna vjerovanja mimo službene znanosti kao astrologija, šamanizam, tjelesni energetski sustavi kao u kineskoj medicini, feng shui, razni oblici meditacije, vjera u ‘viša stanja svijesti’, joga, riodoraku, tai chi, bioenergetski tretmani, su jok, bezbroj alternativnih psihoterapija i psihotehnika, a u novije vrijeme i veza između spoznaja kvantne fizike i drevnih vjerovanja, gdje to ne bismo očekivali. Što je alternativa u umjetnosti ne trebam objašnjavati jer rijetko tko to ne zna. Svako malo u nas iskoči netko tko donosi nešto novo. </p><h2>Aktualne su podjele u mišljenjima oko pandemije korone, i uz to se javlja bezbroj teorija zavjere, od toga da je to proizvod kineskih laboratorija do tvrdnji da taj virus uopće ne postoji. </h2><p>Dakle, kad se korona tek pojavila, šokirala je sve nevjerojatno brzim širenjem. Kako je sam virus veći od sličnih i RNK mu navodno sadrži 28.000 baza, nitko nije znao koliko može biti smrtonosan. Pokazalo se da nije poput španjolske gripe ili kuge, ali se u stručnim krugovima razlila panika. Razlog tome je njegova realno moguća mutacija u maligniju formu. Tako bi uz ovakvu ekspanziju korona postala prava pošast našega doba. Čak je Trump koronu u jednom trenutku nazvao ‘kugom našeg doba’. Sve su zemlje reagirale jakim mjerama izolacije - što je normalno u okolnostima kad ne znate s čime točno imate posla, nemate lijek niti cjepivo. A oporavak od te bolesti traje dugo pa vam prijeti zagušenje zdravstvenog sustava. </p><h2>Kako objašnjavate paranoične teorije s kojima je povezan Bill Gates?</h2><p>Gledajte, ja nisam rekao da zavjere ne postoje. Ovaj svijet je neprekidno pod utjecajem raznih manipulacija, obmana i kontrole moćnika nad većinom. No sad se suočavamo s nečim što, nažalost, većina ljudi ne razumije. U kratkom smo roku naprosto zasipani stotinama vijesti i teorija zavjere koje se emitiraju iz centara moći kako bi se skrenula pozornost s pravih problema, a to su zagrijavanje planeta, izumiranje stotina životinjskih i biljnih vrsta, otapanje ledenjaka, uništavanje amazonskih šuma, zagađenja vode, zraka i hrane, plutanje mase plastike veličine Teksasa u oceanu, socijalne nepravde, rasne i vjerske netrpeljivosti.</p><p>Svijet je već bio pred pucanjem, a korona je samo dala alibi onima koji su pravi majstori manipulacije. Jedan mi je američki marketinški stručnjak rekao: “Budi siguran da ono što svi znaju nije istina”.</p><h2>Mislite da nema opasnosti od planova Billa Gatesa koje je i javno pojasnio?</h2><p>Da odgovorim protupitanjem: možete zamisliti KP Kine, Putina, iranske ajatolahe, Nijemce, muslimane generalno, indijske religijske lidere da dopuštaju da netko čipira njihov narod!? Pogotovo Amerikanci... Da se vjerojatno radi o spinu vidimo iz činjenice da se radi o virtualnoj stvarnosti. Kao gotova stvar navodi se cjepivo kojeg još uopće ni nema, a i neće ga imati ni Gates, pa čipiranje koje se nigdje nije ni provelo, spajaju u istoj priči društvene grupe koje se ne mogu međusobno smisliti. Hoću reći da ništa od svega uopće ne postoji, a ispisane su stotine milijuna postova koji se time bave. Naravno da se nitko pametan neće dati čipirati, ali cilj je postignut. Svi se svađaju oko toga, oko nečega što još uopće ne postoji. Kad bi se ispostavilo da je Gates umiješan u sve ono za što ga optužuju, to bi bio triler stoljeća prema kojem je Batman mala beba...</p><h2>Po vama korona nije dio neke zavjere? </h2><p>Mislim da se radi o prirodnom virusu koji ima opasni potencijal širenja i mutiranja. Velike boginje, kuga i španjolka su bile neusporedivo gore, a bile su prirodne. Priroda je laboratorij star 3,4 milijarde godina koji je stvorio nevjerojatne organizme čija je kompleksnost puno veća od korone. Na primjer, jedna vrsta meduze (lat. Turritopsis dohrnii) bukvalno je besmrtna, mogla bi bez prirodnih neprijatelja živjeti milijun godina, životinjice dugoživci (lat. Tardigrades) mogu najmanje 10 dana preživjeti apsolutnu nulu u vanjskom svemiru, na oplati satelita, izdržati nevjerojatnu količinu gama zračenja, preživjeti 120 godina bez vode, totalni vakuum i goleme pritiske, neki kažu da ‘može suspendirati vrijeme’, i neka mi netko kaže da ta priroda ne može stvoriti neusporedivo jednostavniji organizam kao jedan virus?! </p><p>Imajte u vidu da ova izolacija djeluje vrlo neugodno na psihu ljudi i stvara agresiju, frustraciju i napetost. U detalje je reakcije ljudi u ovakvim okolnostima istražio američki psiholog Phillipe Zimbardo. Na početku epidemije sam to predvidio u tekstu na FB profilu. Sad to postaje realnost, pozivi na psihijatrijske odjele u Zagrebu su se učetverostručili. Tu je i ekonomski faktor jer nas čeka teška kriza pa neki već govore da će ona upropastiti više ljudi nego virus. Ovo pogađa sve zemlje svijeta podjednako tako da ne znam tko bi od toga mogao imati koristi. Tako da je prirodno da ljudi pomišljaju na svašta, pa tako i neku prljavu igru.</p><h2>Raste i otpor prema cijepljenju, šire se priče da su cjepiva nezdrava, da mogu kod djece izazvati autizam. Što mislite o tome?</h2><p>Mislim da je to opasan trend koji može dovesti do povratka boleština kojih smo se davno riješili. Što se tiče autizma, prekopao sam svu stručnu literaturu i nisam pronašao vezu s cijepljenjem. Broj autista na svakih tisuću porođaja dramatično se razlikuje u raznim sredinama, ali nije vezan uz cijepljenje. Recimo, najviša je stopa, čak četiri puta viša nego u nas, djece autista u sjevernom Hollywoodu. Kako nitko ne može pojasniti o čemu je riječ, mislim da je u igri neko zagađenje u zraku ili vodi. No i ja bih najviše volio da opet proradi naš Imunološki zavod. Jer sam se cijepio cijeli život, cijepit ću se i dalje, a cijepio sam i svoju djecu te unuke. Dakle, ja sam vakser, kako bi se to danas reklo. Imam jednostavno rješenje što se tih sukoba tiče. Najradije bih da se svi cijepe, a ako ne, predlažem da oni koji dobiju bolest protiv koje su se odbili cijepiti trebaju snositi troškove liječenja. Oni koji se cijepe, a bolest dobiju, trebaju dobiti odštetu od proizvođača cjepiva. </p><h2>FILM O MEĐUGORJU </h2><p>Drago je autor sedam knjiga i autor prvog TV filma o fenomenu Međugorja. Sudjelovao je s referatima na nekoliko desetina europskih i svjetskih skupova tzv. graničnih područja znanosti. </p><h2>Čovjeka budućnosti ne možemo ni zamisliti </h2><p><em>Čak u drevnim tibetanskim spisima postoji proročanstvo koje govori da čovjek budućnosti neće biti nimalo sličan današnjim ljudima, ističe Plečko</em></p><p>Drago Plečko je razvio tretmane bazirane na subliminalnoj manipulaciji s podsviješću i ciljanim neurofiziološkim vježbama. Na novi način tumači klasično djelo Patanjalijeve Joga Sutre i upućuje na to da već u ta drevna vremena možemo vidjeti da je autor spisa bio svjestan vremena kao iluzije unutar koje se prošlost, sadašnjost i budućnost mogu shvatiti kao da se događaju istodobno. Kao i najfinijih čestica mikrosvijeta, anu, koje Vede smatraju vibracijom, što se ugrubo poklapa s najnovijim teorijama fizike o kozmičkim superstrunama. Ima originalan pristup vježbama kojima se, prema drevnim učenjima, mogu postići “osam viših stanja svijesti”.</p><p>Dovoljne su tri jednostavne vježbe, uz novi pristup fizičkoj i mentalnoj relaksaciji, za značajno reduciranje misaonog procesa, te su zapravo složena teološka tumačenja suvišna. Te vježbe aktiviraju životnu silu kundalini, koja je opisana u gotovo svim tradicijama na svijetu. Plečko tvrdi da se ne radi o nečemu što podriva religije, nego korištenju živčanih puteva koje nam je dala evolucija u svrhu samospoznaje. Zbog stalnog isticanja važnosti sudjelovanja o znanosti i formulaciji da “se sve duhovno mora manifestirati kroz ljudsku neurofiziologiju”, dolazi u sukob s dijelom alternativne scene. Sve se više ograđuje od New Age pokreta, čije tvrdnje smatra proizvoljnima i uglavnom bez praktičnih dokaza. </p><p>- Ovo o čemu danas govorimo kao duhovnosti ili tzv. oficijelnoj znanosti te oštro polemiziramo tko je u pravu, za tisuću će godina biti bezvrijedno te će vjerojatno naše diskusije i sudbinu preuzeti neki oblik umjetne inteligencije. Čak u drevnim tibetanskim spisima postoji proročanstvo koje govori da čovjek budućnosti neće biti nimalo sličan današnjim ljudima. Zamijenit će ga nešto novo što u sadašnjem trenutku ne možemo ni zamisliti - govori nam Drago Plečko. </p><h2>Svi čekamo lijek ili cjepivo protiv virusa </h2><p>U početku se protiv korone koristio antimalarik Resochin. Kako se sad vjeruje da COVID-19 u tijelu čovjeka potiče nastajanje tromba, pa od tuda srčani i moždani udari te vjerojatno plućne embolije, postaje jasno zašto je antimalarik solidno djelovao. Dobar je antikoagulant, razrjeđuje krv i smanjuje rizik od smrti.</p><p>I aspirin ima slično djelovanje. Kineski tradicionalni liječnici vjeruju da neki čajevi koji sadrže polifenole, teobromin i tein jačaju otpornost. Kao najbolji čaj spominje se Oolong. No dakako da svi čekamo lijek ili cjepivo protiv korona virusa, govori Plečko. </p><h2>Pozitivne sugestije utječu na podsvijest </h2><p>Drago Plečko je još u studentskim danima uz pomoć prof. dr. Vladimira Grudena ovladao autogenim treningom, pa Jacobsonovom progesivnom relaksacijom, a u Indiji, na kraju, Nidra jogom. Cilj je tih metoda pozitivnim sugestijama djelovati na podsvijest. Subliminalni CD, čiji je autor Drago Plečko, sadrži snimke glazbe koja ispod praga čujnosti ima skrivene poruke koje djeluju na podsvijest i potiču proces samoizlječenja.</p>