Amaury je majstor čokolade: Od nje radi torte u obliku raznih predmeta u stvarnoj veličini

Rođen u Švicarskoj u Ženevi, mladi slastičar i umjetnik Amaury Guichon (31) počeo se zanimati za kulinarstvo još u ranijoj dobi. Već 2005. kada je imao samo 14 godina odustao je od obrazovanja i preselio se u Francusku kako bi počeo stjecati iskustvo u kulinarstvu. Prvu praksu stekao je u slanoj industriji, ali to mu se nije svidjelo.

Nakon dvije godine provedene u slanoj industriji, Amaury se vratio u Švicarsku gdje je pohađao školu slastičarstva. Tijekom tog školovanja prisustvovao je i na čokoladnom natjecanju gdje je shvatio da ga vuče slastičarstvo.

Otkrivši svoju ljubav prema radu s čokoladom, preselio se u Pariz kako bi završio i istaknuo posljednji dio svog obrazovanja za slastičarstvo u Lenotreu.

Iskustvo je stekao u Ženevi i Parizu, a radio je u nekoliko prestižnih slastičarnica, osvajao nagrade, a potom je i dobio ponudu da radi u Jean-Philippe Pâtisserie u Las Vegasu. Zadržao se ondje gotovo četiri godine, istovremeno skupljajući vojsku pratitelja na Instagramu, sve dok nije 2019. osnovao zajedno s chefom Michelom Ernotsom, vlastitu akademiju za slastičare 'The Pastry Academy' i započeo sa serijom radionica u kojima polaznike uči kako da rade s čokoladom i drugim slasticama.

Njegov program edukacija traje 10 tjedana, a korisnici imaju priliku naučiti koristiti slatkiše, čokoladu, sladoled i mnoge druge namirnice u pravljenju slastica.

Amaury je popularan diljem svijeta, a to pokazuje i njegov Instagram profil gdje ga prati nešto više od 6 milijuna ljudi. Za njega mnogi govore kako je umjetnik koji od čokolade radi čuda.

Osim što mnoge uči slastičarstvu na svojim radionicama, odlučio ih je 'podučavati' i preko Instagrama i YouTube-a pa osim fotografija na društvene mreže postavlja i videozapise u kojima možete vidjeti dio po dio pravljenja njegovih slasnih umjetničkih djela.

Njegovi su deserti kompleksni, uključuju podužu listu sastojaka i nekoliko različitih tehnika pripreme, a izgledaju poput realnih predmeta. No to nisu realni predmeti, to je čista umjetnost.

Od čokolade Amaury radi zmajeve, životinje, motore i mnoge druge svakodnevne predmete i stvari. Njegove slatke kreacije često su napravljene i u realnoj veličini, a mnogi često ne vjeruju da su to jestive torte napravljene od čokolade.

Prošle godine Dan neovisnosti Amaury je odlučio obilježiti čokoladnom kreacijom te je izradio Kip slobode visok preko 2 metra za koji je potrošio preko 52 kg čokolade. Svoje je djelo započeo izradom postolja koje je zatim obojio jestivom bojom, a nakon postolja prešao je na sam kip na kojem je sve poprilično realistično prikazano, a Amaury je posebnu pažnju posvetio detaljima poput baklje i deklaracije neovisnosti.

Za njegova djela ljudi imaju samo riječi hvale, a među brojnim komentarima našao se i onaj chefa Oliviera Dubriela koji je komentirao: 'Idući je Eiffelov toranj.'

Uz njega su od početka bili njegovi roditelji koji su ga beskrajno podržavali i učili ga da prati svoje snove.

Prošle godine u studenom s emitiranjem na Netflixu je počela i njegova prva TV emisija 'School of Chocolate'. U emisiji mladi slastičar podučava, ali i kritizira na konstruktivan način kako bi stečeno znanje kandidati mogli primijeniti u budućnosti.

