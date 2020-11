Američki liječnici ukazali: U ispitivanja cjepiva protiv COVIDA-19 treba uključiti i djecu

Pedijatri upozoravaju da ukoliko djeca što prije ne budu uključena u klinička ispitivanja cjepiva, neće ga moći primiti sve do početka sljedeće školske godine

<p>Američka pedijatrijska akademija (AAP) upozorava na posljedice koje su moguće ako djecu hitno ne uključe u kliničke studije ispitivanja cjepiva protiv COVID-19, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/americas-doctors-say-covid-19-vaccine-trials-must-start-including-kidsnow_l_5fb42aa3c5b6f79d601bb8ec?ncid=newsltushpmgnews">HuffPost</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Cjepivo u Hrvatskoj po nižoj cijeni ili besplatno</p><p>Preliminarni podaci koje su ovog mjeseca objavili proizvođači cjepiva Moderna i Pfizer vrlo su impresivni te pokazuju kako je učinkovitost oba cjepiva veća od 90 posto.</p><p>No pedijatri članovi AAP poslali su u utorak otvoreno pismo federalnim zdravstvenim dužnosnicima u SAD-u navodeći kako je važno da se Uprava za hranu i lijekove drži transparentnih zahtjeva za mjerenje rizika i koristi od cjepiva u svim podskupinama stanovništva, uključujući djecu.</p><p>Pismo su potpisale i druge liječničke udruge uključujući Američko društvo porodničara i ginekologa (ACOG) te Američko medicinsko udruženje (AMA).</p><p>- S velikim nestrpljenjem očekujemo podatke o sigurnosti i djelotvornosti u ispitivanjima cjepiva koja su u tijeku kod odraslih te pozivamo farmaceutske tvrtke da hitno prošire svoje panele sudionika te uključe djecu i adolescente rekla je predsjednica AAP-ovog odbora za zarazne bolesti dr. <strong>Yvonne Maldonado</strong>.</p><p>Potaknuti preliminarnim nalazima Pfizera i Moderne, stručnjaci predviđaju kako bi do proljeća u SAD-u mogli imati na raspolaganju više cjepiva različitih proizvođača, no djeca su uglavnom bila isključena iz istraživanja.</p><p>Krajem listopada Pfizer je dobio odobrenje za testiranje svog cjepiva na djeci u SAD-u starosti 12 i više godina, a Moderna je najavila da čeka odobrenje kako bi i oni mogli početi s testiranjem cjepiva na djeci.</p><p>To znači da unatoč izboru cjepiva, djeci ono neće biti dostupno barem do sredine 2021. godine godine.</p><p>- Za ovo istraživanje treba vremena. Ako ovo uskoro ne započne, slabo je vjerojatno da će djeci cjepivo biti dostupno prije početka sljedeće školske godine - ističe Maldonado.</p><p>Među značajnijim izazovima je činjenica da roditelji moraju dobrovoljno prijaviti svoju djecu na eksperimentalni tretman. Neki roditelji koji su svoju djecu uključili u Pfizerovu studiju kažu da su se suočili s ružnim komentarima ljudi koji dovode u pitanje njihovu prosudbu.</p><p>No pedijatri navode brojne razloge zbog kojih je neophodno testirati cjepiva protiv COVID-19 na djeci. Kažu da se njihov imunološki sustav razlikuje od sustava odraslih, pogotovo jer još nisu jasni razlozi zašto drugačije reagiraju na sam COVID-19.</p><p>Djeca se također suočavaju s rijetkim ali ozbiljnim rizikom od multisustavnog upalnog sindroma koji se, čini se, razvija tjednima nakon što su mališani bili izloženi koronavirusu. Stoga je važno da dostupno cjepivo ne izazove sličan imunološki odgovor.</p><p>Kašnjenja s cijepljenjem djece također bi moglo omesti napor zaustavljanja prijenosa COVID-19.</p><p>- Djeca bi vjerojatno mogla ostati veliki rezervoar za infekciju. To bi potkopalo sve naše napore u ublažavanja pandemije - rekla je prošlog mjeseca dr. Priya Soni, specijalistica za dječje zarazne bolesti iz medicinskog centra Cedars-Sinai u Los Angelesu.</p><p>Stručnjaci također kažu da se djeca moraju što prije uključiti u ispitivanja kako bi se ojačalo povjerenje javnosti u cjepiva kad postanu dostupna. Kolebanje roditelja o svim cjepivima stalni je javnozdravstveni problem u SAD-u, a AAP strahuje da će se pogoršati ako se djecu ne uključi u ispitivanje cjepiva protiv COVID-a.</p><p>- Pod pretpostavkom da se jedno ili više ovih cjepiva pokažu kao sigurna i djelotvorna kod odraslih, moramo imati studije koje pokazuju da su sigurne i učinkovite i kod djece kako bi ih roditelji bili spremni dati mališanima - zaključila je Maldonado.</p>