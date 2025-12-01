Ana Mitrović pobijedila je na Last Woman Standing utrci u Berlinu: Istrčala je čak 73,7 km!

Gotovo 74 kilometara u osam sati otrčala je Ana Mitrović, kapetanica adidas Runners Zagreb tima, na ultra-backyard utrci Last Woman Standing, održanoj prošle subote u Berlinu. Natjecateljica je u konkurenciji od 31 žene pokazala izvanrednu izdržljivost, mentalnu snagu i borbenost te zasluženo osvojila prvo mjesto.

Last Woman Standing utrka posebna je po svom konceptu: radi se o formatu ultra-backyard utrke namijenjenoj isključivo ženama, gdje natjecateljice ponavljaju krug od 6,7 kilometara oko adidas Sports Basea. Duljina odmora između krugova određuje se vremenom završetka prethodnog kruga, a utrka traje sve dok na stazi ne ostane samo jedna trkačica koja uspije završiti krug unutar vremenskog limita.

- Ovaj tip utrke nije nešto što inače trčim, ali kada sam čula što adidas priprema – utrku koja je inače s naglaskom na muškarce, ali s fokusom na žene – bila sam jako uzbuđena. Sama utrka bila je nevjerojatno izazovna: svaki krug od 6,7 km trajao je sve kraće i kraće, pa smo morale biti sve brže kako bismo ostale u igri. Na kraju, u posljednjem krugu jedina sam uspjela otrčati krug u 27 minuta - izjavila je Ana nakon povratka iz Berlina.

Izdržljivost, taktika i mentalna snaga

Ana Mitrović nije samo vrhunska sportašica; ona je i mama male Mare te radi kao monitor na kliničkim ispitivanjima lijekova u farmaceutskoj industriji. Njena pobjeda u Berlinu rezultat je kombinacije fizičke izdržljivosti, mentalne snage i strategije koju je razvila u suradnji sa svojim timom: Nikolinom Mitrović, Svenom Prebegom i Leom Klindićem. Tim je bio prisutan cijelo vrijeme utrke, pazeći na tempo, strategiju, pripremu hrane, suplementaciju i izmjene odjeće, ali i pružajući psihološku podršku kada su krugovi postajali najizazovniji.

- Cijeli izazov trajao je 8 sati, tijekom kojih sam prešla ukupno 73,7 kilometara. Imala sam fantastičan tim podrške: supruga Nikolu, Svena i Lea, koji su mi pomagali s taktikom, tempom, pripremom hrane i suplementima, mijenjanjem odjeće između krugova te me cijelo vrijeme bodrili. Zaista mislim da bez njih ne bih izdržala i dugujem im ovaj rezultat - naglasila je Ana.

Zajedništvo i podrška u prvom planu

Last Woman Standing utrka nije samo test fizičke snage. Riječ je o događaju koji ističe važnost zajednice, međusobne podrške i mentalne izdržljivosti. - Bilo je prekrasno vidjeti kako se navija i slavi za sve žene tijekom cijelog vikenda. Bez obzira iz kojeg tima dolazile, svi su bodrili kao da je svaka natjecateljica njihova. Ovo iskustvo pokazuje koliko snage, zajedništva i podrške može stajati iza žena i koliko daleko možeš stići kada imaš pravu ekipu uz sebe - dodala je Ana.

Ovakav oblik utrke, poznat i u muškoj verziji kao Last Man Standing, sada posebno ističe žensko izdanje sportskog izazova, pružajući ženama priliku da pokažu što je moguće kada se spoje fizička izdržljivost, mentalna snaga i solidarnost unutar tima.

Adidas Runners Zagreb – zajednica koja inspirira

Ana Mitrović već dugo godina aktivno sudjeluje u adidas Runners Zagreb zajednici, koja djeluje u glavnom gradu Hrvatske već osam godina. Tijekom tog vremena kroz zajednicu je prošlo više od 5.000 ljudi, od početnika i rekreativaca do iskusnih trkača. Njihova filozofija with women, with run stvara prostor u kojem se spajaju performans i podrška, bez pritiska i bez limita. Moto every pace has a place omogućuje svakome da trči prema vlastitim ciljevima, ali uvijek uz snažnu potporu tima.

Anina pobjeda u Berlinu potvrđuje upravo tu filozofiju – iz snage zajednice nastaju velika postignuća. Njezina priča inspiracija je svim ženama koje žele testirati svoje granice, napraviti prvi ili najveći korak u trčanju i osjetiti snagu zajedništva.

Poruka inspiracije

Pobjeda Anu Mitrović u Last Woman Standing utrci nije samo sportski uspjeh; ona je simbol izdržljivosti, hrabrosti i moći podrške zajednice. Ovo je priča koja pokazuje koliko žena može postići kada ima ritam, snagu i pravu ekipu uz sebe.

Zajednica adidas Runners Zagreb poziva sve zainteresirane žene da se pridruže i osjete snagu zajedništva kroz trčanje, bilo da žele svoj prvi kilometar ili testirati svoje granice na najizazovnijim utrkama. Inspiracija je tu, a korak je samo jedan – pridružiti se i trčati zajedno.