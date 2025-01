Aniston otkrila kojim vježbama je transformirala tijelo te što pije svako jutro za zdravlje

U ekskluzivnom intervjuu za People, 55-godišnja glumica Jennifer Aniston opisuje jednostavan napitak koji si priprema kad se probudi, prije vježbanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Žene koje vježbaju | Video: KanalRi

- Prvo ujutro popijem ARMRA Colostrum, s vodom sobne temperature i iscijeđenim cijelim limunom - kaže Aniston, koja trenutačno promovira svoje partnerstvo s brandom Pvolve za novogodišnji izazov 'redefinirane snage'.

Zvijezda 'Prijatelja' otkriva da u hladnijim mjesecima dodaje još neke sastojke kako bi začinila ovu mješavinu.

- Dodam malu žličicu đumbira, što je dobro za vašu probavu i vaš imunološki sustav, a zatim stavim kap Manuka meda - kaže Aniston.

- Tako je ukusno kad se posluži vruće - dodaje.

Prema Aniston, briga o sebi - bilo kroz praćenje onoga što jede i pije ili tako što će osigurati da su joj um i tijelo u vrhunskoj formi - od najveće je važnosti.

Glumica kaže da je tijekom godina naučila razne načine kako sačuvati svoje zdravlje i uživa u širenju znanja.

- Volim dijeliti zdravstvene savjete, savjete o hrani, savjete za spavanje - kaže.

Jednu stvar je naučila tijekom svog wellness putovanja - nitko ne bi trebao prihvatiti popularnu fitness poštapalicu „bez boli nema napretka".

- To uopće nije istina. Zapravo možete puno toga dobiti i bez boli – tvrdi.

Ukazujući na svoje partnerstvo s brandom Pvolve — fitness programom s malim intenzitetom — Aniston kaže: „Možete zapravo uživati u svom vježbanju, ne slomiti svoje tijelo i doživjeti nevjerojatnu transformaciju. U svim treninzima koje sam isprobala tijekom godina, ovaj je transformirao moje tijelo više nego bilo koji drugi i to je doista ugodan trening kojeg se ne plašim, kojeg se ne grozim."

Reagirajući na nove fotografije koje su dio njezine najnovije kampanje za Pvolve, a koje je prikazuju zategnutu i pripijenu u crnom jednodijelnom kombinezonu, Aniston kaže: „Nikada nisam imala ovakvu definiciju. Ovi treninzi prodiru u te male mikro mišiće koji su ispod većih mišića za koje jednostavno ne znaš da postoje, tako da doista postajete snažni iznutra prema van."

U 2025. godini Pvolve preslikava rutinu vježbanja Jennifer Aniston kroz svoj novogodišnji izazov.

- Ako namjeravate donijeti odluku za novu godinu, isprobajte siječanjski izazov, koji nije tako zahtjevan - kaže Aniston.

- To su četiri treninga tjedno tijekom šest tjedana. To su sjajni i zabavni treninzi s izvrsnim trenerima, i to je nešto što si moraš pokloniti. Osjećat ćeš se izvrsno nakon šest tjedana – dodaje.