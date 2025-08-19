ANKETA Domaća jela: Koliko puta tjedno kuhate kod kuće?

Za neke je kuhanje opuštajuća terapija nakon posla, dok drugi radije posegnu za dostavom ili brzinskim zalogajem u gradu.

Pokretanje videa... 00:48 Dašak Pariza u Zagrebu: 'Kuhao sam za Macrona, kuhanje je moj posao, ali je pilotiranje moja najveća strast' | Video: 24sata/pixsell

Domaća hrana često znači zdravije i jeftinije rješenje, ali realnost je da užurbani rasporedi mnogima ne ostavljaju puno vremena za lonce i tave. A opet, mnogi tvrde da upravo zajednički obrok okuplja obitelj i stvara najljepše uspomene.

