Kuhanje kod kuće nekima je svakodnevna rutina, a drugima rijetka avantura. Koliko puta tjedno vi zavrnete rukave i sami pripremite obrok?
VLASTITI SPECIJALITETI
ANKETA Domaća jela: Koliko puta tjedno kuhate kod kuće?
Čitanje članka: < 1 min
Za neke je kuhanje opuštajuća terapija nakon posla, dok drugi radije posegnu za dostavom ili brzinskim zalogajem u gradu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Domaća hrana često znači zdravije i jeftinije rješenje, ali realnost je da užurbani rasporedi mnogima ne ostavljaju puno vremena za lonce i tave. A opet, mnogi tvrde da upravo zajednički obrok okuplja obitelj i stvara najljepše uspomene.
Koliko puta tjedno kuhate kod kuće? Glasajte i otkrijmo koliko smo zapravo “chefs” u vlastitoj kuhinji!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+